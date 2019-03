Iniciativa NE základnám: Musíme si takové vysílání platit?

Je pozabíjení 2500 nevinných civilitů v Jugoslávii při ,,humanitárním " bombardování ideálním řešením. Je to ústa k právům člověka?

Není to souhlas ČT24 se zločiny? Musíme si takové vysílání platit?

Jedná se o vyvážené zpravodajství? Kde má ČT24 názor protistrany.

Vyžádá si ČT24 od svého pozvaného hosta, který ospravedlňuje bombardování o doložení jeho tvrzení, bombardování byla reakce na 100 000 zabitých občanů Jugoslávie.

Proč si donekonečna musíme platit, nepravdy, manipulaci, normalizaci.

Co ,,naše" ČT24 v rámci proamerické, pro NATO propagandě zcenzurovala.

Výzva k vyvození odpovědnosti z účasti České republiky na umožnění zabíjení civilních obyvatel bývalé Jugoslávie

Do letošního dubna spadá řada pro nás smutných výročí. Dnes tady vzpomínáme na další z nich. Byli to politikové, které volíme, a díky jejichž rozhodnutí jsme se ocitli na straně agresorů. Byli to politikové, kteří naši zemi učinili součástí zločinecké organizace NATO. Nikdo z lidí nerozhodoval o vstupu (do NATO), ani o bombardování nám přátelské země. Po dvaceti letech se ozvalo že to byla chyba či omyl. Nikoliv. Byl to zločin. Zrovna tak, jako nikdy nenalezené zbraně hromadného ničení v Iráku. Dočkáme se někdy omluvy? Pokud nebudeme věci a události správně pojmenovávat, pokud budeme zapomínat jména těch, kteří byli „ u toho“, pokud je nebudeme volat k odpovědnosti, těžko tu něco změníme.

Proč ani po 30 letech takzvané demokracie nemáme ten nejdemokratičtější nástroj – referendum? Proč se o něm bavíme vždycky jen před volbami? Pokud nebudeme mít možnost v referendu rozhodovat O VŠECH OTÁZKÁCH, může se situace opakovat. Zase za nás někdo bude bombardovat, válčit, či jak se tomu teď říká - instalovat tam demokracii. To už opakovat nechceme.

Stop dvojímu metru při posuzování zločinů!

Kdy se z podílu na zločinech v minulostí vyrovná ODS, KDU-ČSL? Pane Kalousku, paní Němcová? Byla to naše kazetová munice použitá v Jugoslávii?

Podle kterého článku Severoatlantické smlouvy (NATO) byla Jugoslávie bombardována?

Je porušení mezinárodního práva, porušením vlastní smlouvy zločin?

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1999

3. volební období

248

USNESENÍ ,Poslanecké sněmovny

z 12. schůze 21. dubna 1999

k vládnímu návrhu na vyslovení souhlasu s pozemními tranzity, přistáváním vojenských letadel a s pobytem příslušníků ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy přes a na území České republiky v souvislosti s operacemi NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a v okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize /sněmovní tisk 188/

Poslanecká sněmovna souhlasí

1. s pozemním tranzitem personálu nebo jednotek s výzbrojí či bez ní, výzbroje, konvenční munice i dalšího souvisejícího materiálu ozbrojených sil členských států NATO přes území České republiky v souvislosti s operacemi NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a v okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize;

2. s přistáváním a pobytem vojenských letadel členských států NATO na území České republiky za účelem pozemní podpory, zejména doplňování paliva, konvenční munice a údržby související s přelety těchto letadel přes území České republiky, a to v souvislosti s operacemi NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a v okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize;

3. s pobytem personálu nebo jednotek s výzbrojí či bez ní, výzbroje, konvenční munice a dalšího souvisejícího materiálu ozbrojených sil členských států NATO na území České republiky nezbytného k zajištění:

a) pozemních tranzitů dle bodu 1 tohoto usnesení a

b) leteckých tranzitů dle usnesení vlády č. 276 ze dne 2. dubna 1999 v souvislosti s operacemi NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a v okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize, jakož i přistáváním a pobytem dle bodu 2 tohoto usnesení

4. s tím, že body 1, 2 a 3 tohoto usnesení se vztahují i na ozbrojené síly těch států Partnerství pro mír, které se zúčastní operací NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize

v z. Petra Buzková v.r.

předseda Poslanecké sněmovny

Olga Sehnalová v.r.

ověřovatelka Poslanecké sněmovny

12. schůze, 33. hlasování, 21. dubna 1999, 23:06

Vládní návrh na vyslovení souhlasu s tranzity:

