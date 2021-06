Institut Aleny Vitáskové: Co ministr Havlíček (ANO) poslancům zamlčel

reklama

Poslanci vládní opozice vyvolali hlasování o důvěře vlády Andreje Babiše (dne 3. 6. 2021). To, že vládě věří pouze menšina občanů, že její nedůvěra stoupá ze stran zlikvidovaných živnostníků, podnikatelů, asi některé poslance nezajímá.

Odešli ze sálu, aby umožnili její vládnutí i nadále s důvěrou. Přitom to jsou oni, všichni poslanci, kteří zodpovídají za situaci ve státě, a to bez ohledu, za kterou stranu, nebo hnutí v Poslanecké sněmovně vykonávají svůj mandát.

Čtvrteční rozprava poslanců k vyvolanému hlasování o důvěře vlády mohla být považována jako pouhý předvolební mítink, jak se vyjádřili někteří členové vlády.

Zamysleme se nad části vystoupení ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, které má vážný dopad do peněženek nás občanů. Ministr Havlíček zastrašoval nedůvodně poslance a činil je odpovědnými za vlastní neschopnost, neschopnost této vlády.

Připomněl důležitost projednání novel zákonů, (Energetického zákona a Zákona o podporovaných a obnovitelných zdrojích), což vůbec nezpochybňuji. Jejich neprojednání bude mít fatální dopad do teplárenství, cen tepla, do nastavení podpor pro obnovitelné zdroje. Snažil se zastrašovat poslance událostmi z let 2009-2010, kdy došlo k selhání nastavení podpor pro obnovitelné zdroje – fotovoltaiky s miliardovými dopady na státní rozpočet, na naše občany. Vinil za to poslance.

Zcela zapomněl říci zásadní věc:

„Já, ministr průmyslu a obchodu Havlíček, nesu plnou odpovědnost, že jsem navrhl vládě, aby schválila a znovu jmenovala do vedení Energetického regulačního úřadu (ERÚ) pracovníky, kteří v té době (r.2009-2010) byli spolu odpovědni za tento „tunel do veřejných financí“. Jsou to ministři průmyslu a obchodu této vlády včetně mě, kteří této vládě navrhovali členy Rady ERÚ v srpnu 2017 a následná léta. Navrhovali jsme mnohé členy, kteří se na této šlamastice v roce 2009-2010 podíleli a byli poté „odejiti“ z úřadu. Přestože vláda ODS a TOP 09 v roce 2011 personálně napravila tento úřad, my, vláda Andreje Babiše jsme vrátili vše zpět do starých kolejí. A nyní chci obvinit vás, poslance, že budete odpovědni za neschválení zákonů, za další růst cen energií pro občany a firmy v naší zemi. Budete odpovědni za neprojednání zákonů, které patří do gesce mého ministerstva a které předkládám v závěru funkčního období této vlády, tak pozdě, že hrozí, že se neprojednají. Vy budete odpovědni za činnost nezávislého ERÚ, jehož vedení jsme jmenovali my, vláda Andreje Babiše“.

Ministr Havlíček emotivně připomínal, že „šlamastika“, kterou údajně poslanci zavinili v podpoře fotovoltaik (r. 2009-2010) nás stojí miliardy korun. A že tak důležité zákony nemůže připravovat úřednická vláda.

Když se řekne a), tak se musí sdělit i b)

Co ministr průmyslu a obchodu Havlíček zapomněl sdělit poslancům při projednávání důvěry této vládě? V oblasti energetiky shrnu to podstatné:

že gestorem zákonů (Energetického zákona, Zákona o podporovaných a obnovitelných zdrojích) je jeho ministerstvo

Proč oba tak závažné zákony řeší nyní pár měsíců před koncem mandátu této vlády?

Když vláda nebude mít důvěru, tak to nejsou poslanci, kteří ohrozí teplárenství, obnovitelné zdroje, které s těmito zákony souvisí, ale neschopnost této vlády připravit včas a kvalitně oba zákony

Již exministr průmyslu a obchodu Mládek, informoval poslance o fatálním selhání Energetického regulačního úřadu (ERÚ) v létech 2009-2010 při nastavování podpory pro obnovitelné zdroje – fotovoltaické elektrárny

Toto selhání ERÚ proběhlo za předsedy pana Fiřta, místopředsedy pana Němečka, pana Trávníčka, pana Krejcara, pana Panáka.

Proč vrátila Babišova vláda za podpory ministra Havlíčka bývalé zaměstnance ERÚ, kteří byli za tuto nehoráznost odpovědni zpět, a to nejen do nejvyšších pozic řízení ERÚ?

Pana Trávnička dokonce jmenovala vláda Andreje Babiše předsedou Rady ERÚ?

Nejen ministr Havlíček, ale i premiér Babiš byli na tuto skutečnost upozornění, mnohokráte – písemně.

Pane ministře Havlíčku, nestrašte poslance a raději jim vysvětlete, proč jste vrátili do vysokých funkcí na ERÚ právě ty zaměstnance, kteří za selhání s fotovoltaikami nesou spoluodpovědnost a to zásadní. V jakém zájmu jste jednal, když jste je do úřadu znovu navrhoval a posléze tato vláda schválila? Bylo to ve veřejném zájmu, anebo v zájmu oligarchy?

