Ivan Bednář: Poslední varování?

Podle výroků francouzského prezidenta Macrona na Slovensku (EU potřebuje další integraci a nebude se ohlížet na země, které by ji chtěly jen blokovat) a kancléřky Merkelové v Praze (Evropská unie je už nyní vícerychlostní a nemůže pořád čekat, až se do spolupráce zapojí všech 27 členských států) by se dalo soudit, že jejich návštěva oslav 100. výročí vzniku Československa byla spíše posledním varováním než přátelskou návštěvou.

To konec konců zdůraznila i Angela Merkelová, která ukázala českým politikům záda a odešla na soukromou oslavu devadesátých narozenin někdejšího předsedy Akademie věd Rudolfa Zahradníka, u kterého kdysi studovala.

Konec konců vyjádřil to přesně prezident Macron "Nemůžeme využívat rozpočet EU, aniž bychom připustili solidaritu například v oblasti migrace. Nemůžeme se snažit snižovat svůj příspěvek do rozpočtu, aniž bychom chápali, co s sebou nese jednotný trh.“

Slováci to pochopili a už začali rychle couvat „Slovensko chce byť pre Európsku úniu (EÚ) zodpovedným partnerom a chce byť pri všetkých aktivitách, ktoré smerujú k utužovaniu jednoty, sily a sebaobrany Únie. V tomto bude Slovensko vždy na strane Francúzska.“ prohlásil po jednání s Macronem slovenský premiér Peter Pellegrini.

Babišovy růžové brýle, pokud jde o naše postavení v Evropské unii, ve světle těchto výroků povážlivě tmavnou. Z Visegrádské čtyřky se trhá Slovensko, a jistě je jen otázkou času, za co si EU koupí polský souhlas s migrantskými kvótami.

Zůstane jen ostrůvek uherské tvrdohlavosti. Co na to náš ministr zahraničí Tomáš Petříček? Nic. Mlčí. Ostatně oni ho ke slovu ani nepustili.

autor: PV