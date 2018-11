Ivan David: O Prahu se proti terorismu bojuje v Sýrii a na Ukrajině

06.11.2018 16:18

Občas slýcháme, jaké máme povinnosti. My prý máme povinnosti a závazky, ale ne my, to oni se nabídli, že budou sloužit cizí moci. To oni věří, že je tato cizí moc udrží u moci v naší zemi. O to jde. Dříve se tomu říkalo normalizace nebo protektorát. Protektor, je ten kdo chrání, v tomto případě chrání svoji kořist proti konkurenci. Dnešní protektoři nejsou jiní. Ani dnešní kolaboranti nejsou jiní. Je to stále stejná verbež.