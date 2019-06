Ivan Stránský: Jak žije nezaměstnaný

Především má pořád hlad. Nestěžuji si, prostě se přihodilo. Mohu si za to sám. Ale stává se, že člověk tři dny nejí. Tak to bývá, když dojde i chleba. Problém je, že pravidelně cvičím, potřebuji proteiny, řeším to BCA...

Jídlo se dá koupit v Bille nebo v Albertu. Eidam stojí v akci 11,90, špekáčky v akci 9,90. Je to dobrý zdroj energie. O zelenině si mohu nechat akorát snít. A v kině jsem nebyl... nepamatuji. Mýdlo stojí 6,90...

Dobré jsou kroupy. Necháte 24 hodin ve vodě, je to zdroj sacharidů i proteinů. Uvaříte a jídlo je hotovo. Doporučuji Masox nebo bujón, na ochucení kremžskou hořčici a Chilli.

Ještě lepší je čočka. Hodně proteinů. Těstoviny - přiznám se - nepraktikuji. Kvůli vaření.

Člověk jen musí přemýšlet. Dá se to. Byť v nouzi za 10 Kč na den. Když je dobře, za 30 Kč na den. Ale jsou lidé, kteří tak žijí roky!

Já si na své problémy zadělal sám. Ale jsou lidé, kteří tak žijí měsíce, roky!

Popisuji-li své zkušenosti, není to proto, abych si stěžoval. Je to proto, že někdo to musí popsat. Protože tak žijí tisíce lidí.

Moje odpověď na jeho téma:

V tomto státě je cca půl milionu zadlužených. Tedy ne těch, co jsou schopni splácet. Odírají je nebankovní společnosti, které jim půjčí na vysoký úrok, a pokud neplatí, přidají penále. Je společnost, která když půjčí například deset tisíc, účtuje za uzavření úvěru 2,5 tisíce. Pokud dlužník neplatí, přeprodají dluh další podobné společnosti, která přidá "manipulační" poplatky. Vymáhání dluhu předá advokátní kanceláři, advokát si za napsání předžalobní upomínky naúčtuje 2,5-3,5 tisíce.

Takto se přeprodávají i již zaplacené dluhy, a pokud dlužník nenajde například bankovní stvrzenku o zaplacení, platí znovu. Stává se, že "někdo" má dluh na nějakých dřívějších pokutách. Věřitel ho záměrně upozorní například až za rok, kdy si může k dlužné částce přirazit slušná procenta. Beviděli jste "reklamy", kde se nabízí vymáhání dluhů? Jeden takový mi volal. Nabízel, že vymůže i jinak nevymahatelné částky a rychle. Když jsem se ptal, nebyl moc sdílný, prý je to jeho "know how". Účtuje za to cca 25 procent ze svého "úlovku" a výdaje. Co řeší parlament? Oddlužení, nikoliv lichvu.

