Ivo Strejček: Pokud to premiér Babiš myslí vážně, podpořme jej

Na 10. – 11. prosince 2018 je do marockého Marakkéše „s nejvyšší vážností“ svolán „globální summit hlav států“, aby v zastoupení svých států „slavnostně“ připojily své podpisy (a své země tak zavázaly) pod tzv. „Globální kompakt pro migraci“.

Předseda Valného shromáždění OSN Miroslav Lajčák považuje toto dílo za „historický průlom“ a prosincový summit v Maroku považuje za „formální setkání“, které „umožní bezpečnou, spořádanou a regulérní migraci“.

To americký prezident Trump již v červenci letošního roku prohlásil, že se USA k tomuto bezprecedentně aktivistickému kroku OSN nepřidají, neboť „závěry nejsou v národním zájmu země a omezují suverenitu USA v rozhodování o takto citlivém problému“. Fakticky totéž vzápětí oznámil i maďarský ministr zahraničních věcí. Pakt o migraci nepodepíše Rakousko a podobný postup zvažuje i Polsko a premiér Babiš.

Po prostudování celého dokumentu, který je volně dostupný na webové stránce OSN, nabízíme (bez jakéhokoliv dalšího komentáře) přehled všech závěrů „Globálního kompaktu pro migraci“, které budou představitelé států a vlád v prosinci v Maroku podepisovat. Zde jsou:

1) Sbírat a využívat přesná data jako východisko pro evidenci migrantů.

2) Minimalizovat neblahé vlivy a strukturální faktory, které nutí lidi, aby opouštěli země svého původu.

3) Poskytovat přesné a včasné informace ve všech fázích migrace.

4) Zajistit, aby všichni migranti měli důkaz své právní identity a adekvátní dokumentaci.

5) Rozšířit dostupnost a pružnost cest pro regulérní migraci.

6) Věnovat se omezení zranitelnosti migrace.

7) Posílit nadnárodní akci proti pašerákům migrantů.

8) Zachraňovat životy migrantů a ustanovit koordinované mezinárodní úsilí na záchranu nezvěstných.

9) V kontextu mezinárodní migrace zabránit, bojovat a vymýtit pašování lidí.

10) Zajistit hranice integrovaným, koordinovaným a bezpečným způsobem.

11) V migračních procedurách posílit jistotu a předvídatelnost k zajištění náležitého screeningu, hodnocení a postoupení k dalšímu řešení.

12) Používat detenci migrantů pouze jako nejzazší opatření a vypracovat alternativy.

13) V průběhu migračního cyklu zajistit konzulární ochranu, pomoc a spolupráci.

14) Zajistit migrantům přístup k základním službám.

15) Vybavit migranty a společnosti, do nichž přicházejí, vědomím o jejich nároku na plnou inkluzi a sociální kohezi.

16) Eliminovat všechny formy diskriminace a podporovat společenskou debatu založenou na faktech s cílem vytvářet podmínky pro přijímání migrantů.

17) Investovat do rozvoje dovedností a vypracovat systém vzájemného uznávání vzdělání, kvalifikací a kompetencí.

18) Vytvořit pro migranty a diaspory, kam přicházejí, podmínky pro plnohodnotné zapojení se do udržitelného rozvoje ve všech zemích.

19) Vytvořit podmínky pro rychlejší, bezpečnější a levnější transfery plateb a podporovat finanční inkluzi migrantů.

20) Spolupracovat na usnadnění bezpečného a důstojného návratu a udržitelné reintegrace.

21) Ustavit mechanismy pro přenositelnost nároků sociálního zabezpečení a získaných benefitů.

22) Posílit mezinárodní spolupráci a globální partnerství pro bezpečnou, spořádanou a regulérní migraci. (sic!)

Přestože jde o pakt, který je formálně prohlašován za „právně nezávazný“, důsledky budou hrozivé. Není to dokument, který v masové migraci vidí nebezpečí pro naši civilizaci. Naopak, považuje ji za blahodárnou a na několika místech textu vybavuje migranty ujištěním, že „opustit svoji zemi a migrovat je základní lidské právo“.

Tento „nezávazný“ dokument masové migrační vlny legalizuje a formální závěry přetaví do právně závazné legislativy. Bude oficiálním – a podpisy hlav států potvrzeným - morálně imperativním (do)otevřením dveří masové migraci. Globální kompakt učiní z masové migrace běžný jev, který je „pouze“ třeba zvládnout „spořádaně“, neklást mu žádné překážky a učinit vše, aby probíhal „hladce“.

Český premiér Babiš se před pár dny vyjádřil, že bude navrhovat, aby ke Globálnímu paktu Česká republika nepřistupovala.

Bereme to jako jeho závazek. Pokud to totiž ministerský předseda myslí vážně, pokud to není jeho jednorázové silácké gesto, pokud je rozhodnut Českou republiku (stejně jako USA, Maďarsko, Rakousko či Polsko) vyloučit z působnosti paktu, který v důsledku hrozí dokončit zničení naší civilizace, pak je správné a nutné jej v tomto rozhodnutí silně, rozhodně a jednoznačně podpořit. Naši podporu vyjadřujeme s nadějí, že premiér Babiš od svých slov neustoupí, nebo se ze své pozice nenechá vytlačit.

Pane premiére, Globální pakt OSN pro migraci nepodepisujte a tímto rozhodnutím vyjměte Českou republiku z působnosti tohoto dokumentu!

Ivo Strejček

Psáno pro Institut Václava Klause.

