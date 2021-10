Ivo Valenta: Za problémy mohou neočkovaní? Kde je důkaz?

reklama

Proč? Dovolím si citovat z článku:

„V pondělí přibylo celkem 1345 nakažených. Z toho 1011, tedy 75 procent, jsou nenaočkovaní.“ Jak tohle kdo může přesně vědět? Copak se očkovaní chodí testovat? Jak kdo může spolehlivě říci, kolik procent nakažených je mezi očkovanými, když je nikdo nesleduje?! A pokračuji v citaci:

„Podobně z 49 lidí, kteří byli v pondělí kvůli covidu-19 hospitalizovaní, bylo 29 neočkovaných.“ Jak je tedy možné, že bylo dvacet lidí z padesáti hospitalizováno s covidem, když očkování před nemocí tak skvěle chrání? Jak je možné, že se vůbec nakazili, natož v takovém množství skončili v nemocnici?

Jsou to snad očkovaní, kdo musí před každou zahraniční cestou do většiny zemí podstupovat testy? Jsou to očkovaní, kteří musí podstupovat testy i před cestou zpět do vlasti? Jsou to očkovaní, kdo musí po příjezdu domů podstupovat samoizolaci a na jejím konci další testování? NE!

Jsou to očkovaní, kteří mohou vycestovat nakažení, nemoc šířit doma i v zahraničí a po návratu také v zaměstnání, jelikož nemusí jít na kontrolní test ani do izolace. A co víc, nejdou do karantény ani v případě, že mají nemocného přímo v domácnosti, a to ani přesto, že dnes už víme, že se nakazí a nemoc přenášejí obdobně, jako by očkovaní nebyli.

Je to fér? Odpověď nechám na vás. Podle mne se spíše nabízí otázka, kdo a v jaké míře vlastně covid šíří…

