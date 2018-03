Jakub Červenka: Okénko trhu

Hodnocení budoucí ekonomické situace a nezaměstnanosti spolu s úmyslem spořit zůstaly beze změny, ale spotřebitelé se méně obávají růstu cen a zhoršení vlastní finanční situace. Naopak indikátor podnikatelské důvěry poklesl o 0,6 bodu na 16,5 bodů. Zatímco v průmyslu a stavebnictví důvěra vzrostla, v odvětví obchodu a služeb došlo k poklesu. Průmyslníci a stavbaři více důvěřují budoucí situaci (na příštích 6 měsíců), ostatní hodnocení ponechali beze změny. Podnikatelé ve službách a obchodu zhodnotili svoji současnou situaci trochu hůře a stejně se zhoršily i jejich krátkodobá očekávání. Souhrnný indikátor ekonomického sentimentu poklesl o 0,3 bodu na 15,3 bodů.



Chicago Fed indikátor ekonomické aktivity za únor vzrostl na 0,88 bodů. Reflektuje tak růst většiny amerických makroekonomických veličin, které byly v únoru podpořeny novou daňovou reformou. Hrozba obchodní války, o které se začalo mluvit tento měsíc, ale může mít celkem rychlý negativní dopad na předstihové indikátory založené na důvěře výrobců. Odpoledne vyjde Dallas Fed index ve výrobě za březen, pro který trh předpovídá pokles o 3,7 bodu na 37,2 bodů.



Podobným směrem se zřejmě vydá i Richmond Fed index ve výrobě za březen, který vyjde zítra. Podle odhadu trhu poklesne o 6 bodů na 22 bodů. Na druhou stranu důvěra amerických spotřebitelů by mohla v březnu zůstat bez velké změny, nebo jen mírně narůst. Podle trhu stoupne o 0,2 bodu na 131 bodů. Spotřebitelská důvěra v USA je v současnosti nejvyšší od roku 2000.



Událostí týdne bude čtvrteční měnověpolitické jednání ČNB. Změna výše úrokových sazeb pravděpodobně není na pořadu dne a tak hlavní pozornost budeme věnovat nové situační zprávě a vyjádření guvernéra centrální banky. Podle našeho názoru si guvernér zachová relativně holubičí rétoriku, jelikož poslední čísla z ekonomiky jsou mírně pod předpoklady ČNB.



Větší pozornost pozorovatelů měnové politiky tak může přinést nová statistika amerického PCE deflátoru za únor. Podle ekonomů na trhu měnověpolitická inflace dosáhne 0,2 % m/m a 1,7 % r/r, což by znamenalo minimální změnu. Hlavní rozdíl mezi trhem a Fedem leží v odhadu budoucího vývoje PCE. Podle Fedu zůstane pod 2 % celý rok, zatímco trh očekává výraznější nárůst přes 2 % už v létě, což by mohlo americkou centrální banku donutit k rychlejšímu utahování měnové politiky.



Na Zelený čtvrtek je také naplánována publikace spotřebitelské inflace a míry nezaměstnanosti v Německu za březen. Zatímco inflace by měla narůst na 1,6 % r/r, nezaměstnanost může mírně poklesnout o 0,1 p.b. na 5,3 %.

autor: PV