Jan Bureš: Oslabujeme výhled na korunu

Hlavním důvodem je přetrvávající vysoký objem spekulativního kapitálu v korunách (odhadem desítky miliard eur) - tento kapitál je postupem času čím dál méně trpělivý. Jednak proto, že koruna již skoro dva roky nepředvedla prakticky žádné zisky (pod 25,50 se podívá jen zřídka kdy). Současně proto, že trhy přestávají věřit dalšímu růstu domácích úrokových sazeb - tedy minimálně tak výraznému, aby přesvědčil k příchodu do korun zahraniční hráče. ČNB navíc častokrát sazby až ex-post po té, co je koruna delší dobu viditelně slabší. Zahraniční kapitál je také méně trpělivý kvůli přetrvávajícímu globálnímu napětí. Obchodní války, Brexit, ale i experimentální měnová politika v Maďarsku - to vše je spíš důvodem z koruny odcházet než v ní otevírat nové pozice.

Navíc vyšší globální napětí se podepisuje do velké míry u našeho hlavního obchodního partnera v Německu. V posledních pěti letech německá ekonomika dosahovala velice svižného růstu(v průměru 1,8%). V následujících dvou letech bude výkon o poznání slabší a bude mít podle našeho názoru problém překonat 1%. To se bude odrážet i na výkonu české ekonomiky a na zhoršujícím se přebytku běžného účtu (bilanci se zahraničím). Horší vnější bilance jde navíc již dnes ruku v ruce s vysokou zajištěností domácích exportérů. Podle průzkumu ČNB je zajištění exportérů nedaleko historických maxim a výrazně narostlo i zajištění prostřednictvím eurových úvěrů - jejichodíl na ročních vývozech překonal 8 %.

To vše jsou dobré argumenty, proč koruně příliš nevěřit. Náš výhled jsme proto oslabily k 26,00 EUR/CZK pro nejbližší kvartály a v horizontu roku očekáváme ze stávajících úrovní jen kosmetické zisky. V případě naplnění některého z rizikových scénářů (brexit bez dohody nebo tvrdé přistání Číny) může dojít k dalšímu výraznějšímu zhoršení výhledu.

Jan Bureš

finanční analytik

autor: PV