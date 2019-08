Jan Bureš: Ostře sledované Jackson Hole… zklame Fed Donalda Trumpa?

Navíc horší čísla z Číny a Evropy v kombinaci s propady akciových trhů přispěly k tomu, že výrazně vzrostly sázky trhů na pokles amerických sazeb. Do konce roku trhy sázejí skoro na tři poklesy sazeb, a přesto dolar v posledních čtrnácti týdnech spíše na frontě s eurem posiloval. Pokud by Powell na ostře sledované výroční konferenci v Jackson Hole (tento pátek) nakonec nehledě na tlak investorů a politiků držel umírněnější linii z posledního zasedání, trhy zklame a nastartuje další zisky dolaru. S těmi by byl spojen i propad akcií a minimálně dočasná tržní ztráta důvěry ve Fed - delší výnosy by spadly ještě výrazněji dolů a křivka by pravděpodobně invertovala. Powell tedy nemá moc důvodů trhy zklamat.

Je tu však jedna potíž. Americká čísla zatím nejsou ani zdaleka tak špatná jako ta evropská nebo čínská. To ostatně ukázaly čerstvé podnikatelské nálady z USA v uplynulém týdnu a tento týden by to měly potvrdit i předběžné indexy PMI (USA, EMU a Japonsko). Je faktem, že Spojené státy zatím na rozdíl od Německa a Číny nejsou tak zasažené obchodními válkami ani dalšími geopolitickými riziky srážejícími globální obchod. I proto si možná jednoduše zaslouží o něco méně poklesů sazeb a silnější americký dolar, než si dnes myslí většina trhů…

autor: PV