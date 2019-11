Jan Bureš: Zamíří Německo do recese? Tento týden bude jasno

Tento týden se “rozlouskne” jedna důležitá otázka. Ve čtvrtek zveřejní český i německý statistický úřad první odhady HDP za třetí kvartál. A bude tím pádem jasno, zda Německo skutečně zamířilo do recese, i to, jak silné dozvuky to nakonec mělo v třetím kvartále v Česku. Co tedy čekat?

K dispozici máme měsíční čísla z průmyslu, maloobchodu i stavebnictví, která potvrzují dvojkolejnost německého i českého růstu. Patrné je to zejména v Německu, kde je průmysl již déle než rok v recesi, zatímco maloobchod zrychluje a roste meziročně o více než 3% - přibližně v souladu s rychlým růstem reálných mezd (viz graf níže). Výborně se také daří německému stavebnictví, které se veze na vlně rychlého růstu mezd přiživujícího investice do nemovitostí. V Česku některá průmyslová odvětví (zejména strojírenství) začínají pociťovat negativní nákazu z Německa, a průmysl jako celek vesměs stagnuje. Maloobchod ale zůstává velice silný a roste přes 7 % meziročně.

Když poskládáme všechny dostupné díly skládačky, vyjde nám z toho toto. Německo pravděpodobně lehké recesi neuteče, pokles by však měl být velmi mírný (-0,1% mezikvartálně). Čekáme navíc, že stabilizace geopolitického napětí spojeného s brexitem a obchodními válkami pomůže německému průmyslu na začátku roku 2020 k odražení ode dna (výroba je na úrovních z roku 2016). I proto budou negativní přesahy do Česka jen mírné. Náš nowcast ukazuje na meziroční růst o 0,4 %. To bude sice nejslabší výsledek od začátku roku 2016, půjde ale stále o růst na evropské poměry velice příjemný.

A pokud se ohledně vnějších předpokladů nepleteme, bude přes další zpomalení Česko v růstové trajektorii pokračovat i příští rok. V takovém případě se těžko výrazněji zhorší situace na trhu práce a budeme svědky pokračujícího růstu mezd.

Psali jsme: Jan Bureš: Co čekat tento týden od ČNB? Jan Bureš: Přinesl říjen pro Německo obrat k lepšímu? Jan Bureš: Čekají nás klíčové brexitové dny, libra nervózně vyčkává Jan Bureš: Trhy sledují, zda projde dohoda o brexitu britským parlamentem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.