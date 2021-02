Jan Campbell: Lenin zdraví

reklama

Mimo kotlinu přituhuje, covid-19 si dává na čas a ve finské laboratoři Vita Laboratoriot se covid-19 nechal vidět v hybridní podobě. To znamená, že jde s duchem doby, není identifikovatelný ani jedním z PCR testů, podobně jako autoři útoků v tzv. hybridní válce. Víme ale již jeho jméno - Fin-796H, nevíme ale, kam spěchá. Nevíme ani, kam spěchají propagandisté vakcín, očkování a očkovacích průkazů. Ti ve spěchu nevidí a neslyší nic o ruském testu na covid-19 založeném na technologii LAMP. Technologie umožňuje identifikaci viru rychleji než PCR, k tomu ještě v ranním stadiu a za méně peněz. Lenin zdraví.

Lenin zdraví i spěchajícího Navalného & Co. Doma sílí tlak na rychlejší změny, včetně tolerance zahraničních agentů. Prezident Putin nebude moci změny dále oddalovat. To i kvůli včerejšímu důkazu, který nabídl Evropský soud pro lidská práva (ESLP). Ten zřejmě nezná nebo nechce uznávat ústavu RF v pozměněném obsahu. Je také možné, že koná v naději na život po staru, podobně jako vlády a podnikatelé s podpornými programy covid-19. S pravděpodobností hraničící s jistotou ale ESLP si přisvojil roli politikaře. Na čí příkaz, nevím. Josep Barroll to ale ví. Ví také, že žádat Rusko, aby propustilo Navalného, protože soud vzal v potaz povahu a rozsah rizika s ohledem na žadatelův život, a že jde o předběžné opatření a rozhodnutí nabývá platnosti okamžitě, je hloupé. Není proto divu, že požadavek ESLP byl v Moskvě označen za nehorázný zásah do fungování soudního systému svrchovaného státu. Není pochyb, že napomáhá odchodu RF z evropských institucí. Ty ztratí ruské klienty, finanční příspěvky z RF, stanou se fiktivními a budou hledat oběti mimo Evropu. Lenin zdraví.

Zdraví i svojí předpovědí, že jednoho dne bude kuchařka nebo uklízečka vládnout světem. Kdo sleduje příspěvky autora, ví, že v jednom z posledních šla řeč o kandidatuře nigerijské občanky, bývalé ministryně financí, na výplatní listině Světové banky na pozici šéfky Světové obchodní organizace (SOO). Ta je ve skutečnosti fiktivní organizací. V době obchodních válek nedokázala plnit své funkce. Nebude je schopna plnit ani v budoucnosti, pokud bude existovat. RF má s SOO své problémy, nevylučuji, že je má i ČLR. Problém je v tom, že desetiletí dlouhá vyjednávání o členství RF i ČLR ve SOO vychovala obrovské množství vysoce placených úředníků s loajalitou k organizaci, z nichž žádný nechce ztratit diplomatický status, vrátit se domů a tam působit na blaho své domoviny ve vichru změn. Jedné z nich se dočkalo vedení SOO brzo po inauguraci prezidenta Bidena. Nově zvolenou generální ředitelku z Nigerie Dr. Ngozi Okonjo-Iwealaou totiž exprezident Trump nepodporoval. Věděl asi proč. Lenin zdraví.

Anketa Pokud by vláda vyhlásila totální a úplný lockdown na 14 dní, byli byste pro? Ano 67% Ne 33% hlasovalo: 13412 lidí

Zdraví SOO na cestě v mlze, na které je možné vidět působení neviditelného covid-19 a jak se peníze transformují do své skutečné hodnoty – nula. Potvrzuje se, že kvalitní slepičí polévka nebude polévkou, když budu do ní trvale přilévat vodu. To věděl i George Washington (1732 – 1799), když psal v roce 1779 francouzskému osvícenskému šlechtici de La Fayette (1757 – 1834), že ani vagon peněz nekoupí vagon opatření. Tenkrát, v letech 1775 – 1779, dosáhla inflace rekordní výše 5 tisíc procent! (Restoring America: by returning to its Constitution, Howell Woltz). Biden & Co kopíruje minulost v tom, že nabízí nové státní dluhopisy v hodnotě 1,9 trilionů USD jako pomoc státům, kterým vládnou jeho přátelé. Jiné státy, Oklahoma, Utah, Colorado a Missouri přijaly zákon, který akceptuje zlato a stříbro jako zákonné platidlo. V posledních týdnech se připojily Arizona, Indiana, Kansas, Louisiana, South Carolina, Tennessee, Texas, Virgina a West Virginia. Co to znamená, si může každý čtenář domyslet. Především ví-li něco o rozsudku Nejvyššího soudu ve věci Lane County versus Oregon z roku 1868, který nadřazuje právo státu určovat zákonné platidlo ústavě USA. Nebo, co psal Natural News 15. 02. 2021. Cituji: Under House Bill 483, The texas Bullion Depository, is a secure facility not only for state agencies. but for Texas citizens to store gold bullioin and other precious metals. Tento krok Texasu dovoluje občanům nejenom ČR představit si nepříjemnou budoucnost a připomenout si konání prezidenta - demokrata Franklin D. Roosevelta v roce 1933. Týká se akumulace zlata. Není pochyb, že prezident - demokrat Biden bude pokračovat ve stopách demokratických předchůdců, protože se z historie nepoučil. Proto Lenin zdraví.

Zdraví i Elona Muska. Ten se rozhodl nejenom testovat hloupost věřících v Bitcoin, jehož cena převýšila 52 tisíc USD. Ale využít získaná data z testu hlouposti pro ohlášení své vlastní měny – Marscoin a vyjádření podpory vlastníkům Dogecoin. Fanouškové Elona Muska i proto požadují vytvoření vlastní valuty Eloncoin a prohlásit ji světovou kryptoměnou. Lenin se nediví, a proto zdraví.

Zdravím i já nepoučitelné, protože nevím, zda je uvidím nebo uslyším v období mezi koncem jara a koncem podzimu 2021. Nebudou mít totiž důvod radovat se. Očekávám, že mnozí zmizí ze scény na věčné časy. Nepoučili se z historie a nic neudělali pro zlepšení situace na finančních trzích především v Evropě a USA. ČLR se bude snažit udržet se nad vodou ze všech sil, již kvůli výročí 100 let od založení komunistické strany Číny, odsouhlasení 14. pětiletky a formulování plánu na dosažení druhého staletého cíle: vybudování silné, demokratické a civilizované socialistické země do roku 2049. To bude ČLR slavit sto let od založení.

Zatím máme možnost hodnotit pandemii strachu z koronaviru, uzavřené státy (především SRN, Francii, UK a Itálii), karantény a různá omezení jako instrumenty. Ty budou představeny občanům jako objektivní příčina katastrofy na finančních a jiných trzích. Jinými slovy: Kozel je nebezpečný zepředu, kůň zezadu, hlupák ze všech stran. Politici by proto mohli požádat o radu u Španělů. Tam se zatýká a také říká: Je-li osel velký osel, myslí, že je kůň.

V kontextu uvedeného si mohu představit, že RF se octne v závětří během finanční katastrofy. Po úspěšném zvládnutí předvolebního a volebního rusofobského tsunami se utlumí i rusofobie, dnes umožňující růst vojenského rozpočtu NATO a sprint bezpečnostních požadavků k cíli: absolutní kontrole společnosti. Cesta k cíli bude trnitá a EU se bez RF neobejde. Lenin zdraví. Souhlasu netřeba.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jan Campbell: CNY 2021 – Rok Buvola (1) Jan Campbell: Výhledy levice v době kognitivního kapitalismu (2) Jan Campbell: Výhledy levice v době kognitivního kapitalismu (1) Jan Campbell: Autonomie – kooperace – svoboda

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.