Jan Campbell: Není hřib jako hřib

V předvolebním klání, které jsem jenom velice sporadicky sledoval, mě úsměch Hřiba s velkým H nezaujal tak, jako hřiby s malým h, v lese. Mnozí vědí, že hřibovitých hub existuje velké množství, a že vědět, jak bezpečně rozpoznat makroskopickou strukturu. Tato schopnost se hodí i pro rozpoznání následků reformovaného školství, oddělení výchovy od vzdělání a nedostatku času způsobeného během za mýty. Ten nedává kandidátům na vysoké politické funkce, nejenom v české kotlině se zamyslet nad obsahem pojmů páru amerických vzorů - angličtině se používá jedno slovo: mushrom. Slovo se používá v UK i pro jedlé jedovaté houby, zvané toadstool. V USA pouze pro nejedlé houby. V SRN se používá označení Krötenschwamm, ve Francii champignon, tj. produkt vesnického původu. Většina hřibů je jedlá, malá skupina je nejedlá či přímo jedovatá. Satan nezabijí, hřib Le Galové nebo Moserův, který roste v Beskydech, možná i na Zlínsku, je životu nebezpečný. Jedno má však společné se všemi: V lese se usmívá jako ostatní hřiby.

Proto je důležité věd Fukuyama (konec dějin) a Huntington (střet civilizací) a objektivní nemožností definice a absolutní ochrany lidských práv.

Česká mediální hvězda Hřib, se objevila na světě v okrese Zlín, v lokalitě obklopené Bílými Karpaty a Vizovickými vrchy před 38 lety. Mezitím se s ní, tenkrát ještě hvězdičkou, seznámili v 2005 na Taiwanu, již tenkrát částí ČLR. Ta je, jak statistiky indikují největším výrobcem (možná i spotřebitelem) jedlých hub na světě (2,7 kg/osobu/rok), v TCM mají houby lékařskou hodnotu, nehledě na skutečnost, že mohou způsobit i nepříjemné alergické reakce. Jeví se mi, že český Hřib způsobil na dálku alergickou reakci nejenom v Pekingu.

Není se čemu divit. Vždyť první (zahraniční) láska zanechává u většiny mladých stopu. A představím li si, že stará láska nerezaví, vše dostává ještě hlubší smysl. Stačí si přečíst novelu I. S. Turgeněva, První láska. Nebo se podívat na stejnojmenný příběh lásky a zrady, který měl úspěšnou televizní premiéru 3. března 1969. Co napovídá přísloví,Stará láska nerezaví, sděluje americká romantická komedie That Old Feeling z roku 1997. Nebo nejlepší česká komedie roku 2003 (hlavní cena Zlatý prim). Skutečností je, že svět je malý a všichni se jednou stejně setkáme. Vztahy, které byly osudově započaty, se i osudově završí. Tak tomu bude i s panem primátorem i v době globalizace diktující Speak white!

Speak white použil již před 26 lety, v červnu 2003 ve Vídni JE Liu Huaqiu, vedoucí čínské delegace na konferenci týkající se lidských práv při vysvětlování pojmu quanli: 1) Státy mohou mít různé koncepty lidských práv. 2) Neměli bychom požadovat, aby státy se svým konceptem lidských práv byly nuceny přijímat cizí koncept. Lidská práva v euroatlantickém pojetí lze také popsat čínským dvojslovím,meizhong buzu. Hrou se slovy, znamenající přibližně, že krása má (své) nedostatky. I proto Čínské se quanli během 26 let od konference ve Vídni vyvíjelo a adoptovalo v nových podmínkách. Ne však podle západního receptu. Podobně se budou muset adoptovat v nových podmínkách český Hřib a premiér, budou li se chtít udržet na palubě evropské lodi. Ta se nachází v bouři. Nepotopí se, pokud do ní nenateče voda v množství lodi nebezpečném a posádka nepropadne panice. Proto měl premiér včas odstoupit a organizovat řízený konkurs Agrofertu a pan Hřib poslat poradce do Vídně 21. června 2019 vyslechnout si referáty na semináři o lidských právech.

Proto by oba neměli kopírovat, ale reflektovat zásadní tézi politiky prezidenta Trumpa – jednej vždy tak, jako bychom byli nejsilnější, a v neposlední řadě si uvědomit jako pár - ANO a Piráti, že v globalizovaném světě, lodi na rozbouřeném moři, kterou se ČLR snaží udržet na vodě, je nezbytné se zbavit raději dříve, než později pošetilé víry, že nějaký velký národ vezme svrchovanou moc do svých rukou, bude opravovat lodě s dírami, zvané ČR a EU a pečovat o naivní cestující, kteří se neřídí starou pravdou: Pokud si nejste jisti, jakou houbu jste našli, určitě neriskujte otravu. V Taiwanu dobře vědí, že v podmínkách nerovnosti žádný partner, především odcházející hegemon, nejedná racionálně, že globalizace se nedá transformovat do imperialismu, a že žádné množství magické houby s psychedelickým působením to nezmění. Souhlasu netřeba.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

autor: PV