Jan Campbell: Trefy do černého

Každý z nás má takový potenciál, že jej nestihne využít za svůj život. Je ho tím víc, čím víc ho využíváme a čím víc se (na)učíme. Pokud se člověku ještě podaří zapojit do života tři důležité mentální schopnosti – jasné myšlení, pozornost a soustředění – a má jasno v tom, kým je a co chce, lze dosáhnout toho, co si mnozí nedovedou ani představit: stát se a být odstřelovačem, znajícím 10 pravidel sniperů, včetně KIMS´ game, to jest hry k procvičování zrakové paměti. Název je odvozen z románu Kim Rudyarda Kiplinga z roku 1901, v němž hlavní hrdina Kim hraje tuto hru během svého výcviku na špiona.

Přestože se pravidla dají nastudovat a všechny potřebné schopnosti odstřelovače natrénovat, EU se daří tento cíl již celá desetiletí míjet. Na příklad s pomocí bolognského systému. Zřejmě to nestačí. Proto se přidala podpora formou dálkové výuky zdůvodněná pandemií strachu z covid-19. Nevím, zda dálková výuka obsahuje studium literatury románu S. J. Cannella (1941) Trefa do černého, nebo profesionálního řečníka Brian Tracy (1944), také nazvaný Trefa do černého, či dvou brožur pro odstřelovače jednoho z nejlepších sovětských odstřelovačů během 2. světové války, Vasilij Grigorjevič Zajcev (1915 – 1991). Ten se svými 242 potvrzenými zásahy věděl, že odstřelovač nemá na vybranou a musí trefit do černého. Jeví se mi, že v ČLR si začínají osvojovat výcvik odstřelovačů občané a nejenom vojáci.

Paní Chai Jing (50 let) je obyvatel města Si-an. Je to jedno z nejstarších měst ČLR s 3 100 letou historií, známé pod původním jménem Čchang-an a přejmenované na dnešní Si-an za vlády dynastie Ming. V současnosti je hlavním městem čínské provincie Šen-si.

V roce 2018 koupila paní Chai dva investiční produkty od online finanční společnosti Jubaohui. Tu vlastní jedna z největších a nejproblematičtějších společností ČLR, HNA Group. Když paní Chai neobdržela to, co bylo domluveno v investiční smlouvě, zažalovala HNA. V březnu tohoto roku okresní soud in Si-an rozhodl v její prospěch. HNA byla odsouzena zaplatit jí cca 50 tisíc USD plus úroky. Tento týden soud zjistil, že HNA nezaplatila a ignorovala rozsudek. Pro informaci uvádím, že HNA Group má mít aktiva v hodnotě cca 145 tisíc milionů USD, cca 90 tisíc milionů roční obrat, a její zakladatel a předseda pan Chen odhadované bohatství 1,9 tisíc milionů USD. Proč se zmiňuji o investici, rozsudku, společnosti, bohatém zakladateli a předsedovi? Především z dvou hlavních důvodů:

1) Odsouzeně HNA Group, zastoupené zakladatelem a předsedou všechno bohatství a konexe nepomohly. Pan Chen, který ignoroval rozsudek okresního soudu, nesmí ke dni příspěvku kupovat drahé věci, létat privátním letadlem, jezdit vysokorychlostním vlakem, kupovat nemovitosti, dělat drahé opravy, nocovat v luxusních hotelech, najímat drahé kanceláře (vlastní například celé patro in One57 v Manhattan residential tower) apod. Jaké následky bude mít ignorance miliardáře pro HNA Group, která vlastní Hilton, Deutsche Bank, Virgin, golfová hřiště atd. pro spolupráci s vládou ČLR a partnery si mohu pouze představit.

2) Konání okresního soudu v Si-an nabízí českým soudům, sinofobům a v neposlední řadě i vzhlížejícím o pomoc v době pandemie od slabého státu a vlády kvalitní referenci. To nemluvím již o RF, jejich miliardářích, spoléhajících se na cca 1 trilion USD vyvezených z RF a podporujících tím Západ, vnitřní korupci v RF, a to nejenom regulátorů.

Do černého na střelnicích ve světě se trefila i pandemie strachu z covid-19 s následky pro naši budoucnost: děti. Ve středu byla zveřejněna studie Forsa (SRN) provedená k Mezinárodnímu dni dětí 2020 (20. listopadu) na objednávku Deutschen Kinderhilfswerks. Studie indikuje, že zájmy dětí nebyly ve vládních opatřeních patřičně zohledněny. 58% tázaných myslí, že zohlednění zájmů dětí je nepatřičné, 14% si myslí, že zájmy dětí nebyly vůbec zohledněny. Polovina tázaných (1015 německy mluvicích starších 18 let) je současně přesvědčena, že násilí mezi dětmi během omezení vzrostlo o cca 30%. Podobně vzrostla dětská chudoba: 43% myslí, že vzrostla, 21%, že silně vzrostla. Důležitějším než násilí a chudoba se mi jeví rapidně se snižující šance dětí na vzdělání, především ze sociálně slabších rodin. Studie uvádí, že 81% tázaných myslí, že šance na vzdělání se snížily nebo dokonce silně snížily. Současně lze tvrdit, že velká většina obyvatel SRN, více žen, než mužů, si přeje ukotvení dětských práv v ústavě. Nehledě na skutečnost, že nevím, jak je tomu přesně s dětskými právy v české ústavě, téma se mi jeví aktuálním pro volby a politiku v kontextu distanční výuky. Ta bez pochyby podporuje růst debility, nevzdělanosti a deficitů ve vztazích a v komunikaci. Vše podle zkušenosti:znalost historie a historik jsou horší, než třídní nepřítel.

Třetí trefa do černého, o které se zmíním v dnešním příspěvku, se podařila Evropské komisi a její předsedkyni německého a britsko-amerického původu, Ursula von der Leyen (1958). Ta včera střílela do vzduchu se zkušeností z doby, kdy (prý) řídila Bundeswehr. Trefila se do černého 366 stránkovým dokumentem EK. Komise ví, více než dobře, že nikdo z postižených občanů EU dokument číst nebude. Nebude mít čas, ani úroveň vzdělání dovolující pochopit obsah dokumentu a ochotu zkoušet sám svůj zdravý rozum. Zmiňuji se o dokumentu, přestože jsem to již vzdal se podobnými zabývat. Nevidím žádný smysl opakovaně vysvětlovat vznik podobných cílů, dokumentů a návodů. Mnoho příspěvků na téma EK posledních let zveřejnil s humorem i Jan Keller. Komu není rady, tomu není pomoci. Přesto se nabízí otázka: Co je to za sílu, odkud pochází a kdo ji řídí, že vzdělaná matka sedmi dětí ve věku je ochotna vědomě riskovat jejich budoucnost? Že se nestydí blouznit o hospodářství v roce 2050, když ví, že systém, ve kterém vyrostla a působí, není životaschopný. Když ví, že žádná zveřejněná oficiální prognóza posledních desetiletí se nepotvrdila. Přesto posílá klima-komisaře Frans Timmermans pokračovat ve veřejném blouznění. To a 750 miliard Euro těžký fond mi připomínají raketu mnohem hrozivější, než byla V2. Ta byla nasazena pozdě. Pozdě budou nasazeny všechny možné prostředky udržet EU nad vodou.

Jestliže jsem v úvodu příspěvku napsal, že pokud se člověku podaří zapojit do života tři důležité mentální schopnosti – jasné myšlení, pozornost a soustředění – a má jasno v tom, kým je a co chce, může se stát odstřelovačem, tak s ohledem na rezoluce EP (přiznání Koordinačního výboru dočasným představitelem běloruského lidu), návrhy EK (včetně aktu podobného Magnitskému), konání ministrů některých států EU a zatím poslední detektivka – lži o Navalném indikují, že odstřelovačů vlastních občanů bez pušky a bez znalosti systému diferenciálních rovnic se stalo více lidí, než si jeden může představit. Souhlasu netřeba.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

