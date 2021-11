Jan Campbell: Zuckerbergův cukr

reklama

Nic na tom nezmění ani únorový svátek spojený se známou českou pranostikou: Na Hromnice o hodinu více. Hromnice připomíná událost z evangelií, kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40. dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu.

Světlo k osvícení národů a zasvěcený život podle mé životní zkušenosti se neobejdou bez filozofie, kvalitního vzdělání a výchovy. Deficit této trojice se zvětšuje rychleji, než si mnozí myslí nebo mohou představit, a zmíněná trojice z našich životů mizí jako pára nad hrncem. To i proto, že vládnoucí elity si nedovolí veřejně připustit, že koronavirem zdůvodňované karantény, různá omezení, segregace, vyhrůžky a z nich vyplývající de-socializace společnosti podrývají základ demokratické společnosti, uvolňují cestu chaosu a utopiím. Jednu z nich na dnech představil miliardář Zuckerberg ve svém modelu budoucího světa a člověka.

Nikdo pana Zuckerberga nepověřil vypracováním utopického modelu. To samo o sobě není nic špatného. Zlé a nebezpečné je, že on se nikoho nebude ptát ohledně realizace své utopie. Zcela nepochopitelné a demokratickým principům protiřečící je, že nikde nebude žádat o povolení k realizaci, o které musí požádat každý, když si chce upravit topení, koupelnu nebo střechu starého domu. Takovou toleranci může nabízet demokracie v kognitivním kapitalismu pouze zcela debilizovaným a nevychovaným lidem, kteří si nemohou uvědomit, co znamená průnik virtuálního a reálného světa s pomocí chytrých telefonů a nových prostředků pro rozšířenou realitu, a co představuje Zuckerbergova předpověď: Doufáme, že v příštím desetiletí dosáhne metaverse miliardy lidí, bude hostitelem digitálního obchodování v hodnotě stovek miliard dolarů a bude podporovat pracovní místa pro miliony tvůrců a vývojářů.

Zuckerberg slibuje, že v metavesmíru budeme moci dělat téměř vše, co si dokážeme představit. Příští platforma bude ještě více pohlcující - bude to internet, na který se nejen díváte, ale jste přímo uvnitř zážitku, popsal Zuckerberg. Říkáme tomu metaverse a dotkne se to každého produktu, který vytvoříme. Neřekl, pro koho bude tvořit, kolik to bude stát a proč. Na otázku - cui bono?, na kterou je třeba se vždy ptát, ať už se děje cokoli, si odpověděl sám: digitální obchodování v hodnotě stovek miliard dolarů. Kdo na tom prodělá? – vědomně ignoroval.

To plně odpovídá nezájmu vlády, včetně ruské a prozápadní čínské páté kolony, které se mj. vzdaly možnosti tvořit vize, definovat úkoly vedoucí k jejich realizaci s ohledem na etiku a morálku a regulovat neregulovaný kognitivní kapitalismus a digitální kapitál. Diskuze o konání a utopiích nadnárodních koncernů byly smeteny do pozadí mediálním tsunami a pokryteckým zájmem o zdraví člověka, který se stal cílem jednoho ze tří hlavních nájemníků našeho těla, které vnímáme jako vlastní majetek. Co mám na mysli?

V každém člověku se nacházejí bakterie (více než tisíc druhů u člověka), viry a archea. S některými bakteriemi a viry umíme bojovat dobře, s koronavirem ne. Proč tomu tak je, není předmětem příspěvku. Přesto, podle analýz amerických bezpečnostních agentur covid-19 nebyl vyroben v laboratoři, není biologickou zbraní a ČLR o něm před vznikem pandemie nevěděla, můžeme vycházet z předpokladu, že v představitelné budoucnosti nebude velký vojenský střet mezi USA – ČLR, že boj s koronavirem bude pokračovat dlouho a na různých frontách, a že v průběhu boje s ním otázka Tchaj-wanu bude s velkou pravděpodobností zodpovězena formou dárku USA jimi jako nepřítel označované ČLR. To mj. i proto, aby příprava na velký střet a realizaci utopie Marka Zuckeberga a podobných utopistů mohly pokračovat. V kontextu uvedeného a spolupráce společnosti Hřib & Co s Tchaj-wanen bych rád věděl, jaká řešení pro plnění slibů svým dnešním partnerům mají pro dobu po sjednocení Tchaj-wanu s ČLR.

Jednodušší je to s třetím nájemníkem našeho těla, archea. Jedná se o prastarou formu života, jejíž stáří se odhaduje až na 3,8 miliardy podle nálezů určitého typu v Grónsku. Archea je schopna adaptovat se k životu na různých stanovištích, hraje důležitou roli v globálním ekosystému (mj. tvoří až 20 % biomasy na Zemi), jejím genetickým materiálem je obvykle jediný cirkulární řetězec a zajímavé je, že doposud nikdy nezpůsobila onemocnění u člověka.

Zmínění tři nájemníci jsou ale schopni ovlivňovat nervové buňky mozku - měnit náladu a chování člověka. Mechanismus takového procesu vědci zatím nedokážou vysvětlit, proto nabízejí zajímavé verze. Jedna z nich praví, že jsou pravděpodobně schopny vyslat signální molekuly do vesmíru, a jelikož je střevo propojeno s imunitním, endokrinním a nervovým systémem člověka, tyto signály může změnit naše jednání ve směru nezbytném pro mikroorganismy. Zajímavé je, že v souvislosti s pandemií strachu z koronaviru a de-socializací se o důležitosti kvality a kultury výživy, která je přímo spojena se střevem a neustále klesá, vůbec nemluví.

Na zmíněné téma jsem zveřenil již před deseti lety na Eurasijském ekonomickém fóru příspěvek s výsledky vědecké studie. Nevím, zda se téma objeví v diskuzích v Glasgow na dalším klimatickém summitu OSN. Nevím, zda delegáti budou oslovováni podle nejpokročilejší směrnice v Evropě, co bude jíst 25 tisíc delegátů ze 100 zemí, včetně hlav států a vlád, a zda jim organizátoři nabízejí minimálně tři genderové toilety. Zdravotní stav HM by se mohl zhoršit po přečtení odpovědi, proto se rozhodla neúčastnit se a vše přenechat mladším a mladým. Předpokládám, že nehledě na vyhlášený boj s klimatickými změnami, podobně jako proti koronaviru k žádné mezinárodní dohodě o spolupráci nedoje. Boj pana Zuckerberga o ruský trh s pomocí nové utopie bude více než náročný i se současnou vládou a boj o čínský trh bude předem ztracený. Především, podaří-li se prezidentovi Si vypořádat se s pátou kolonou ve své zemi. V EU, potažmo Evropě boj bude úspěšnější, nehledě na rostoucí inflaci, debilizaci a všechny skandály Facebook. Ten bude vést svůj život jako doposud ve stínu metavesmíru.

Přesto není vše tak jasné a jednoduché. Stojí za zmínku několik skutečností, ke kterým mj. patří snaha o nový zákon v Polsku. Jeho cílem je zakázat gayům, lesbám a dalším sexuálním menšinám duhové přehlídky a veřejná vystoupení. Spoluautor návrhu zákona Krzysztof Kasprzak přirovnal obhajobu sexuálních menšin za jejich práva k pochodu SA a NSDAP k moci na počátku třicátých let. Jejich práce byla zaměřena na zničení rodiny a byla na stejné úrovni jako teroristická kampaň. Kasprzak a jeho kolega Kaja Godek nevynechali při obhajobě snahy žádné hororové příběhy o homosexuálech, včetně znásilňování a zneužívání dětí. Skutečnost, že tyto projevy byly v parlamentu vyslyšeny, je jedna věc. Druhou a skandální je, že projekt proti LGBT vznikl s podporou polské katolické církve. Ta se svými skandály ve světě a doma nemůže mít čisté svědomí.

I když se návrh nestane zákonem, škoda již dnes je obrovská i ve spojení s výroky polského premiéra Mateusze Morawieckého. Jeho země se bude bránit, pokud EU zažehne "třetí světovou válku" proti Polákům ve sporu o nezávislost soudnictví. Nelze ignorovat ani varování maďarského premiéra Viktora Orbána, že bruselské elity EU je chtějí přeměnit na lidi se západoevropskými hodnotami tím, že je porazí, a naléháním na ně: Až přijde čas, dejte se před své domy a braňte je. I toto varování mluví samo za sebe. Třetí příklad se vztahuje na Michela Barniera. Tento francouzský diplomat hájil hodnoty a zájmy EU jako hlavní vyjednavač brexitu. V již probíhající francouzské prezidentské volební kampani ale nyní boduje myšlenkou pozastavit evropské právo v otázkách přistěhovalectví, aby bránil národní identitu. To znamená, že konzervativní politik není daleko od tzv. brexitových populistů Orbána nebo Morawieckého. Bruselská bublina podle Barniera vyvolá mj. mnoho dalších odchodů z EU. Pokrytectví, které dokazuje svým postojem tento bruselský karierista umocňuje škody na projektu EU. Je proto nabíledni, že EU vede boj sama se sebou. Nehledě na přicházející dobu temna v EU je potřeba nutit EK odpovědět na otázku, která vyplývá z Evropské smlouvy. V ní se píše o cíli jako stále užší unii, stále širší integraci Evropy. Co přesně to znamená pro Evropu, nikdo neví. Vládne ticho po pěšině a otázka zůstává bez odpovědi. Jsou to společné dluhy? Společné hraniční zdi? Zbraně? Více práv pro společné instituce? Kdo ví, ať napoví.

Proč takový dlouhý úvod a otázky na jeho konci? Problematika výchovy, kulturních a civilizačních hodnot, fungování systému EU v kontextu představitelných výsledků změn, které probíhají v blízkém a vzdáleném sousedství, a vstup do systému intenzivního rozvoje individuálních schopností a kritického, tj. jasného myšlení, představují část obsahu plánovaných seminářů v roce 2022. Semináře v angličtině, němčině, ruštině, bude-li zájem i v češtině, budou organizovány pro úzký kruh zájemců u severního a jižního souseda s účastí autora příspěvku. Proč? Protože v české kotlině existuje národu nebezpečný deficit osobností, které by mohli být světlem k osvícení národa a současnou moc nezajímá Den zasvěcenéhoživota, výchova a filozofie, včetně té čínské. Na nic jiného než na udržení se u moci není čas a nebude. Odpověď na otázku, se kterou se setkávám - Jak vás jako otce ovlivnila čínská filozofie, jestli vás vůbec ovlivnila?, se pokusím dát v dalším příspěvku. Souhlasu netřeba.

