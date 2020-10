Jan Vítek: Až do hrdel a statků

reklama

V prvním televizním duelu s Joe Bidenem o něm mluvil Donald Trump v plurálu, jako jsme kdysi hovořili o Gestapu nebo později o StB. „Šli po mě od prvního dne, co jsem vyhrál prezidentské volby a ještě před tím. Šli po mě, když šmírovali moji kampaň…Byli pohromou. Byli zneuctěním dobré pověsti naší země. A my jsme je chytili. Chytili jsme je všechny. Máme to na pásce. Všechny jsme polapili.“

Je to časovaná bomba. Amerika tají dech a čeká, kdy vybuchne. Virové onemocnění prezidenta může ovlivnit načasování, ale lze očekávat, že Trump začne důkazy postupně vypouštět jeden za druhým, aby voliči měli čas vstřebat, že celé vedení Demokratické strany a všichni jejich slouhové ve státním aparátu - od obou Clintonových k Obamovi, a od FBI k CIA a justici - jsou zapleteni do přípravy státního puče a pokusu o zvrat výsledků prezidentských voleb v roce 2016.

Anketa Kdo je skutečným vítězem krajských voleb? ANO 96% ODS 2% Piráti 1% TOP 09, STAN a menší liberální strany 1% hlasovalo: 4727 lidí

Volby nabírají nový rozměr boje za přežití našeho národa, prohlašuje americký prezident. „Tyto volby určí, jestli jsme svobodný národ nebo žijeme jen v iluzi demokracie, která je ve skutečnosti kontrolována malou hrstkou globálních zájmových skupin, které systémem manipulují - a systém je manipulovatelný. Taková je realita. Vy to víte, oni to vědí, já to vím a skoro celý svět to ví. Deep State a jeho mediální nástroj udržuje kontrolu na tímto národem prostředky, které jsou velmi dobře známé. Každý, kdo je zpochybní je označován jako sexista, rasista, xenofob a morálně pokřivený…Napadnou vás. Pomluví vás. Budou zkoušet zničit vaši kariéru i vaši rodinu. Budou zkoušet zničit na vás cokoli, včetně vaší dobré pověsti. Budou lhát, lhát a lhát… Naše velká civilizace tady v Americe a celý civilizovaný svět se přibližuje momentu zúčtování. Viděli jsme to ve Velké Británii, kde občané zvolili osvobození od globálního vládnutí celosvětových obchodních dohod, globálního pojetí migrace, které zničilo jejich suverenitu a zničilo již mnoho národů. Ale ústřední základna politické moci je tady v Americe. A je to naše zkorumpovaná politická garnitura, která je největší hybnou sílou v pozadí snahy o radikální globalizaci a získání převahy nad pracujícími lidmi. Jejich finanční prostředky jsou prakticky neomezené. Jejich politické prostředky jsou neomezené. Jejich mediální vliv je nesrovnatelný. A v neposlední řadě jejich nemorálnost je naprosto neohraničená.“

Není pochyby o tom, že Trump dobře ví oč jde a do čeho jde - do boje až do těch hrdel a statků. Ale lepší příležitost nežli teď nenajde, aby tu stvůru zabil. Perseus měl ku pomoci okřídlené sandály a kouzelnou přilbu, která ho činila neviditelným, když se vypravil na Medusu. Co má Trump? Židovské lobby? Možná. Rozhodně ztratil podporu Wall Streetu, když oznámil, že má v úmyslu rozkulačit Federální banku, která je nevyčerpatelným zdrojem peněz bankovního systému. Vojensko-průmyslový komplex a Pentagon nezapomenou, že o nich řekl, že „nechtějí nic jiného než pořád válčit, vyrábět letadla a podobné věci. My ale máme dost věčných válek… Přiveďme naše vojáky zpět domů!“ Co má Trump? Své ‚deplorables‘, chuďasy, mlčenlivou většinu, prostý lid, o němž se říká, že je solí země.

Perseus na Medusu zaútočil z výšky, díval se na ni svým štítem, který nastavil jako zrcadlo, protože kdo stvůře pohlédl do očí, zkameněl, pak teprve zvedl oboustranný meč a usekl jí hlavu. Perseus Trump bude muset splnit další dva úkoly, které si předsevzal: vzít stvůře měšec s dukáty a rozhodit je jako hnojivo kolem dokola, a zlomit její meč.

Řecká báje by nám však měla být také varováním. Vypráví, že po smrti stvůry vyskočil z jejího těla zlý obr Chrýsáór a z kapek její krve se rozmnožili hadi. Byli jedovatí a zamořili zemi.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jan Vítek: Bojte se, ale v rámci normy Jan Vítek: Bude Trump v galerce smrtičů nad zákonem? Jan Vítek: Jablko daleko od stromu nepadne Jan Vítek: Vystrčil překročil červenou čáru, Peking žádá omluvu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.