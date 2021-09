Jan Vítek: Zdraví není zboží

reklama

Upřesněme, aby nedošlo k omylu, že v naší osvícené době se místo mučících nástrojů používají zákony nebo nařízení. Chceš být rebelem, no budiž, ale nebudeš mít práci, a kdo nepracuje, ať nejí, nechodí do kina ani na fotbal. To dá rozum.

Ženevská Světová zdravotnická organizace vyzývá všechny členské vlády, aby nemilosrdně potlačily lidový odpor. Odmítači jsou nepřátelé lidstva, teroristi a kacíři. Hrr na ně, nikoho neživte! HHHhhhh

Nač ten spěch a nátlak? Co se za tím skrývá? Záměr umenšit počet obyvatel Země jak hlásají Rockefelleři, Bill Gates a jeho druhové? Nebo zrod nových zářných zítřků přestavbou stávajícího řádu do totality nového typu, kdy nebudeme nic vlastnit a budeme šťastní, jak slibuje věrozvěst Klaus Schwab jménem oligarchů světa? Ať je to cokoli, nic dobrého nečekejme.

Co dělat, jak a čím se bránit?

V prvé řadě vyžadujme a trvejme na uplatňování nezcizitelného práva tělesné integrity. Neosahávat, neopíchávat. To by mělo postačit, ale pochybuji, že se s tím biřici coronavismu spokojí, a proto připojuji několik dodatečných důvodů k sebeobraně.

Je prokázáno, že Covidové injekce nesplňují vědecké, medicinské a právní normy vakcíny. V některých případech škodí lidskému zdraví místo aby je chránily. Oficiální zdroje, jmenovitě EudraVigilance (EU, EHP, Švýcarsko), MHRA (Spojené království) a VAERS (USA), nyní od zahájení záznamů zaregistrovaly více úrazů a úmrtí při zavádění injekcí proti Covidu než u všech předchozích vakcín dohromady.

Celkem v EU, Spojeném království a USA bylo k 1. srpnu 2021 nahlášeno 34 052 úmrtí souvisejících s injekcí Covid-19 a více než 5,46 milionů zranění. Je důležité si uvědomit, že výše uvedené oficiální údaje představují pouze malé procento skutečných údajů. Dánské zdravotní instituce nedávno zakázaly další používání injekcí Johnson & Johnson a AstraZeneca protože vytvářejí krevní sraženiny, které mohou způsobit smrt, když se dostanou k srdci, do mozku nebo do plic. Rakousko, Norsko a Thajsko učinily stejné opatření na ochranu zdraví svých občanů.

Očkování na Covid neochraňuje proti viru a nezabraňuje očkovaným lidem, aby jej šířili.

Sérum má velké nežádoucí účinky, které způsobují víc nemocí a úmrtí nežli Covid. Mezi nimi je neplodnost a potraty.

Virus se snaží bránit a vyvíjí nové varianty, na které sérum nepůsobí.

Výskyt nových onemocnění připisovaných variantě Delta je největší v zemích, které jsou plně proočkovány jako je Izrael nebo Grónsko.

Jak říká dr. Luc Montagnier, laureát Nobelovy ceny za medicínu:

"Vidíme ,že v každé zemi, je to stejné-- po křivce očkování následuje křivka úmrtí."

Jak dále říká Dr. Vanden Bossche, vývojář vakcín a vedoucí programového programu Ebola: "Vzhledem k obrovskému množství úniku imunity, které bude vyvoláno masovými očkovacími kampaněmi a doprovodnými opatřeními k zadržování výskytu viru, je těžké si představit, že by lidské zásahy nezpůsobily, aby se pandemie COVID-19 neproměnila v neuvěřitelnou katastrofu pro globální a individuální zdraví."

Ne, injekce proti viru Covid nejsou ani bezpečné, ani tak účinné, jak se tvrdí. Přitom máme dva velice spolehlivé, osvědčené a levné medikamenty založené na Hydroxychloroquinu a Ivermectinu.

V afrických zemích postižených malárií není žádný Covid, žádné náhubky, žádné karantény a uzavírky. Proč? Protože Afričané ohrožení malárií berou preventivně jednu pilulku HCQ týdně a ta je chrání i proti Covidu. Injekce vynáší stamilionové zisky, zatímco Ivermectin, Hydroxychloroqiun a jiné generické léky jsou za babku. Proto musely zmizet v díře zapomnění. Je to jako vždy o penězích, zisku a chamtivosti.

V Indii soudí hlavní vědeckou pracovnici Světové zdravotnické organizace Dr. Soumya Swaminanthana za mnohonásobnou vraždu jejích spoluobčanů, protože odsuzovala použití Ivermectinu a zablokovala v celé řadě provincií jeho použití. Následkem toho úmrtnost na Covid tam vzrostla desetinásobně. Naproti tomu v provinciích Dillí, Uttar Pradeš a Goa, kde byl Ivermectin používán, klesla o 98%, 97% a 88%.

Hlavní příčina selhání očkování spočívá v tom, že obranné látky nebyly dostatečně prověřeny předepsanými dobrovolnými pokusy na lidech. Současná honba a zátahy na lidské pokusné králíky jsou hrubým narušením všech deseti Norimberských zákonů proti nuceným pokusům s lidmi. Je to zločin proti lidskosti. A navíc sprostota. Všechny škody na zdraví a úmrtí, které tyto údajné vakcíny způsobují jdou na vrub jednotlivých lidí a jejich rodin. Všechen zisk shrábnou farmaceutické koncerny.

První roli tohoto největšího podrazu století hraje vymývání mozků. Srovnávám to s Německem v předválečných letech a jsem velmi konkrétní. Nemám na mysli holocaust. Nemám na mysli 40. léta. Odvolávám se na Německo třicátých let minulého století, kdy Goebbels a ostatní Nacisté vsadili na propagandu a do každého domu umístili rádio zdarma. Věděli, že jakmile v každém bydlišti budou mít tlampač, mohou krmit obyvatele tím, čím se jim zachce. Někde jsem četl, že Goebels řekl Hitlerovi: „ Můj vůdče, dej mi kontrolu nad médii a já z našich soukmenovců učiním národ prasat.“

Lidé se naštvou, když dnešek porovnáte s nacistickým obdobím, ale v případu vymývání mozků je to dokonalá analogie. Převezměte masovou propagandu na delší dobu a můžete si v zemi dělat, co chcete. Lidé spolknou vše i s navijákem. Zdravý selský rozum je mrtev. Otrávila jej propaganda. Covid Story se stala nejpůsobivější a nejvýnosnější lhářskou kampaní v historii světa.

Lidské zdraví není zboží, aby se s ním kšeftovalo. Dokud nebude politická vůle začít prosazovat tento princip, nemáme žádnou šanci, abychom od výrobců dostali spolehlivou a účinnou očkovací látku, nebyli pokusnými králíky a hejlové, kteří si připlácejí na předčasný odchod do věčných lovišť.

Nedělám si iluze, že coronavismus zajde na úbytě, nebo že bychom jej mohli povalit. Stojí za ním příliš mnoho peněz, armády zkorumpovaných politiků, akademiků, vědců, prodejných novinářů a publicistů, a bohužel také nepřehledná stáda zmámených ovcí. Ale nevzdávejme se bez boje. Mohli bychom se třeba inspirovat příkladem indické justice: zatknout a postavit před soud globalisty, kteří jsou odpovědní za chod covidového monstra lokálně. Všichni mají máslo na hlavě, tak obrovský podraz se bez porušení zákonů nedá udělat. Je to výzva nejen pro státní policejní a justiční orgány, ale v prvé řadě pro politiky, kteří musí vytvořit právní a organizační struktury pro boj s farmakologickou mafii. Má-li někdo smělejší a ctižádostivější plán gerily proti uchvatitelům moci, ať zvedne ruku.

Klíčem k úspěšnému odporu je občanská statečnost. To znamená stát za svou pravdou bez ohledu na následky. Chce to, abychom překonali strach, který je dnes všudypřítomný a stal se hlavním nástrojem moci. Nebát se vlastního strachu, toť vše, oč běží, a na čem závisí zda lidstvo, jak je známe, bude nebo nebude.

Na závěr překvapivý příklad, že občanská statečnost ve své primární podobě občanské neposlušnosti je možná, dokonce tam, kde by ji málokdo očekával. V jednom dvanáctimilionovém hlavním městě primátor nařídil, že každý, kdo chce chodit do restaurací, na fotbal, do opery, jezdit podzemkou, zkrátka žít normálně, musí mít od 1. července 2021 průkaz, že byl očkován. I stalo se, že možná většina obyvatelů města se zřekla návštěvy všech podniků a využití všech služeb, kde se vyžadoval ten průkaz podrobení. Primátor byl doslova bombardován ze všech stran žalobami z hrubého porušení lidských práv a peticemi, aby neústavní a nezákonné opatření okamžitě zrušil. Když se odvážil objevit na veřejnosti, byl vypískán. Obchodníci a podnikatelé hrozili, že přestanou platit městské daně, protože jdou ke dnu.

Po třech týdnech bojkotu primátor Moskvy Sergej Sobyanin ostudnou bumážku zrušil.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

