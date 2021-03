Jan Vondrouš: Stříhám ušima

reklama

Dne 8. 3. 2021 jsme podali Návrh na registraci politického hnutí PŘÍSAHA podle § 6 odst. 2 zákona 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a politických hnutích, v platném znění, kdy zmocněncem přípravného výboru se stal politolog Bc. Jan Vondrouš.

- Že něco na této tiskové zprávě nesedí? Asi vzbuzuje mnoho otázek, jako například:

- vždyť hnutí Přísaha založil Robert Šlachta

- co udělal pan kriminalista Robert Šlachta špatně?

- Jedná pan Šlachta záměrně nebo jen z nevědomosti?

A nyní tedy trochu chronologicky, abychom vše uvedli na pravou míru. Dne 27. 1. 2021 přišel bývalý kriminalista Robert Šlachta v rámci své tiskové konference, že zakládá nové politické hnutí Přísaha. S tím, že tedy začíná sbírat podpisy. Potud by to bylo v pořádku.

Jenže už v tento moment se vynořují podivnosti. Za prvé v tom, že sice zakládá politické hnutí Přísaha, na letácích a v rámci kampaně však hovoří o občanském hnutí Přísaha a transparentní účet (nebo například webové stránky), který vede na svých stránkách je na občanský spolek NAPŘÍMO, zapsaný spolek. Pokud si porovnáme petiční archy, které můžeme najít na stránkách www.prisaha.cz s těmi, které jsou jako vzor uvedeny na webové stránce Ministerstva vnitra ohledně založení strany a vzorové petice (odkaz ZDE), tak nám také ledacos nesedí. Například to, že název petice Pana Šlachty se jmenuje petiční arch za vznik občanského hnutí – nikoliv tedy Politického hnutí v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a politických hnutích. A tak se musíme ptát: je pan Šlachta tak hloupý, že neumí ani okopírovat správnou petici, nebo co vězí za tímto klamáním občanů, kteří podepíší něco, co nemá souvislost se zákonem 424/1991 Sb. (skutečně na archu pana Šlachty uveden není – a jsou to tedy archy zmatečné).

Vraťme se ještě k datu 27.1.2021, kdy například deník Idnes.cz informoval, citujme: Robert Šlachta si na hnutí vzal půjčku. „Založil jsem ho (čas minulý) s kamarádem.“ Odpověděl v nadpise Šlachta. A dále sděluje, že jeho hnutí se podle něj nachází v politickém středu, na jeho vznik si vzal půjčku a založil ho se svým kamarádem Tomášem Sochrem. ZDE

Je tedy jenom vlekou chybou, že se média již ztotožňují se samotnou existencí hnutí, které ještě není ani řádně registrované.

A nyní k onomu financování tohoto hnutí Roberta Šlachty, které je v podstatě skrytým financováním přes zapsaný spolek. Z onoho transparentního účtu se lze dovědět, že je zůstatkový stav cca. 600.000,-Kč k 9.3.2021 přitom jenom v průběhu měsíců březen a únor byly zaplaceny faktury v celkové výši 1.679.750,-Kč. Od 27. 1. 2021 do 10.3.2021 je to úctyhodná cifra za předvolební kampaň. A o to právě jde!

Díky vyhlášení voleb je povinností všech kandidujících politických stran a politických hnutí vést transparentní financování. To znamená, zavést zvláštní transparentní účet pro příjmy a dary, dále vést tzv. zvláštní volební účet pro náklady na volební kampaň. Limit pro náklady na volební kampaň do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je 90 milionů. Pokud hnutí Přísaha Roberta Šlachty bude tímto tempem pokračovat dále, pak se dostaneme v říjnu 2021 na částku 25 – 30 milionů korun. A to jsou pouze prvopočáteční výdaje. Je logické, že hnutí, které neexistuje se nemůže registrovat u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Pan Šlachta založil transparentní účet spolku již 7.1.20221, tedy již od této chvíle minimálně prokazatelně věděl, že bude kandidovat. Přesto však svůj spolek nepřihlásil k Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí ani jako tzv. registrovanou třetí osobu. Nevztahuje se tak na něj povinnost, vést příjmy transparentně, v případě darů na předvolební kampaň ve výši nad 1.000,-Kč takový dar mít zajištěný písemnou smlouvou a u všech dárců registrovat jejich příjmení jméno, bydliště datum narození.

K dnešnímu dni je u Úřadu pro dohled nad hospodařením pro politické strany a politická hnutí pro volby do PS registrováno 21 politických stran a politických hnutí, či koalic, přičemž minimálně 11 z nich nemá na transparentním účtu ani částku vyšší jak 20.000,-Kč, nemají ani placeného zaměstnance, nebo sekretariát, přesto svou povinnost splnili.

Jak chce být Robert Šlachta propagátor spravedlivé České republiky, když není schopen ani splnit základní podmínky pro kandidaturu do Poslanecké sněmovny a během 45 dnů (od 27. ledna, kdy veřejně prohlásil, že hodlá kandidovat do Poslanecké sněmovny) se řádně registrovat jakkoliv u Úřadu pro dohled nad politickými stranami a přesto už v rámci kampaně utrácí miliony korun?

Kde je spravedlivý Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který Českou republiku ročně stojí 35 milionů korun a který má dohlížet na průhledné financování stran a hnutí. Který má dohlížet na spravedlivé volby a kdy se touto větou ohání všichni jeho zaměstnanci? Má souvislost mlčenlivost Úřadu, když Robert Šlachta mluví o nutnosti zákona o lobbingu a vedle toho snaze Úřadu mít v rámci zákona o lobbingu monopol na kontrolu kdo bude lobbista a kdo ne? Na to by se ptal i Jan Tleskač.

„V okamžiku, kdy se na politické scéně objeví nějaká známá postavička a začne hovořit o spravedlnosti a korupci a potřebě vymýtit ty ošklivé politické zlořády, tak já stříhám ušima!“ přiznává politolog Jan Vondrouš a dodává: „Podobně tomu bylo s Jaromírem Soukupem a jeho fíkovým listem, předtím zase Realisté vytáhli politologa Robejška a začali ho vodit po republice. Nyní je to Robert Šlachta a já se musím logicky ptát co a kdo za tím je.

Co nás tedy vedlo k podání návrhu na založení hnutí Přísaha?

1) obava, že společnosti je předkládána nějaká fikce, že se tady děje nějaká blamáž, která nemá reálné podklady, neboť ani podpisové archy neodpovídají touze založení politické strany. Otázkou je proč pan Šlachta sbírá 15000 podpisů, proč v době, kdy jsme ve stavu nouze díky COVIdu, nutí podepisovat lidi petici, když stačí pouho pouhých tisíc podpisů? Nebo je to skutečně snaha v rámci kampaně co nejvíce peněz protočit do reklamy ještě před tím, než ono hnutí založí? Pak to je ale nečestné a podlé.

2) Netransparentnost účetnictví a hlavně nespravedlnost vůči všem ostatním politickým stranám a hnutím, kterým hrozí vysoké pokuty, které Úřad rád rozdává. To prostě není fér hrát si dva měsíce na zakládání politického hnutí a přitom utrácet miliony za volební kampaň.

3) Snaha objektivně zjistit pravdu a otevřít oči veřejnosti.

Bc. Jan Vondrouš, předseda strany VIZE – národní socialisté

