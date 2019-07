Jan Ziegler: Kauza paní Sosnarové nesnižuje hrůzy sovětských gulagů

Také jsem tady psal o utrpení paní Věry Sosnarové, které ona podle svých slov prožila v stalinských gulazích. Nyní je možné, že to všechno bylo jinak, i když ani pan Hradílek kategoricky nevyloučil, že by v Sovětském svazu vůbec netrpěla. Nabízí se také otázka, proč by si to celé paní Sosnarová vymyslela?

Ale i kdyby se její příběh ukázal jako jedna velká smyšlenka, tak o otřesných poměrech v gulazích vyšlo nespočet objektivních publikací. Z toho hlediska by bylo nemravné zpochybňovat utrpení mnoha milionů lidí, kteří prošli jejich peklem na základě jednoho sporného příběhu. Historici doložili, že v těchto sovětských komunistických lágrech srovnatelných s nacistickými koncentráky byly vězněny také desítky tisíc Čechů a řádově tisíce z nich v důsledku nelidských podmínek zahynuly. Další stovky a možná i tisíce našich krajanů byly zavražděny v důsledku stalinských represí.To všechno je pravda. Já se nebudu opakovat, protože fakta o rudém teroru byla už mnohokrát přesvědčivě doložena.

Kdysi za socialistické totality jsem si v jedné knížce kriminálních případů, které tenkrát vydávalo nakladatelství Signál, přečetl také příhodu jisté paní, která se podvodně vydávala za příslušnici 1. čs. armádního sboru, jenž bojoval proti nacistům společně s Rudou armádou. Pak se na to přišlo, ale to samozřejmě neznamená, že bychom měli zpochybnit hrdinství a osudy skutečných hrdinů, kteří bojovali za II. světové války za svobodu své vlasti.

Komunistické zločiny zkrátka a dobře zpochybnit nelze.

Zdroje ZDE a ZDE.

autor: PV