Jan Ziegler: Komunisté diktují vládě, a chtějí porušovat ústavu a zákony

Rudí už naštěstí nemohou vraždit lidi a zavírat je do lágrů. Ale jak je patrné, soudruzi z KSČM jsou nepoučitelní. Vláda má podle nich zachránit Koněvovu sochu v Praze 6. Což je nesmyslné a protiprávní.

Prohlášení KSČM, které vyzývá Babišův kabinet, aby zakázal přesun sochy maršála Koněva z náměstí Interbrigadistů, je opravdu mimo mísu. Komunisté zkrátka nic nepochopili a zřejmě ani chápat nechtějí. Za prvé, že tady v tomto státě už platí jakási dělba moci a stát, respektive vláda nemůže zasahovat do svrchovaných práv krajských a obecních samospráv. On nejvyšší soudruh Vojtěch Filip si to představuje tak, že jako za starých totalitních časů někdo z vrchních rudochů zavolá z Kremlu, pardon Prahy, a dole na okrese srazí podpatky a splní rozkaz.

Ne, takhle to opravdu už nefunguje a doufejme, že fungovat nebude. Majitelem sochy maršála Koněva je hlavní město Praha, které vlastnickými právy pověřilo městskou část Prahu 6. V Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky, hlavě druhé, článku 11, odstavci 1 se uvádí: „Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech účastníků má stejný zákonný obsah a ochranu...“ Odstavec 4 pak zní: „Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu a to na základě zákona a za náhradu.“ V případě vlastnictví sochy se rozhodně o veřejný zájem nejedná, aby musela být zestátněna. Hrozné však je, že komunisté dávají otevřeně najevo, že pro ně zákony nic neznamenají. V každém případě vláda nemůže a ani nesmí tento komunistický nesmysl uvést do praxe.

Přemístění sochy Koněva je nejlepším řešením. Mně osobně se nejvíc líbí dvě možnosti, buď na Olšanských hřbitovech u vojenských hrobů Rudé armády, nebo v Muzeu paměti XX. století, které hodlá zřídit hlavní město Praha. Ale zdůrazňuji, definitivní rozhodnutí, kam Koněvovu sochu přemístit, bude záležet na demokraticky zvoleném zastupitelstvu městské části Praha 6.

