Jan Campbell: Zamyšlení o čínské špionáži

Nevím, zda je na pořadu dne i diskuze o nedávno uzavřené smlouvě o vojenské spolupráci Kazachstánu s Velkou Británií, což neznamená nic jiného, než posílení již tak silných pozic britských tajných služeb v Kazachstánu a tím i ve Střední Asii a proti Číně.

Epilog jako prolog

Jakých úspěchů mohou dosáhnout kvalitní zahraniční zpravodajské služby dokazuje Izrael v Islámské republice Irán. K dnešnímu dni úspěch lze nazvat velkolepým. Protože ale žádný strom neroste do nebe, je na místě nepropadnout předčasné euforii. Předpokládám, že si toho jsou dobře vědomi i Číňané.

V poslední době se v médiích objevilo mnoho zpráv o čínských špionech. Jeví se mi to, jako by se pytel s nimi roztrhl, nebo jako odvlečení pozornosti od důležitějších věcí, anebo jako posílení pramene strachu, bez kterého nelze vládnout ani v současné demokracii. S vládou prezidenta Trumpa se rozpouští mnoho jistot posledních desetiletí a každá rada je dobrá.

Nelze vyloučit, že nakonec by vítězem mohla být Čína. Proč? Prezident Trump nechce mít nic společného s izraelským útokem na Írán, i když veřejně dostupná fakta hovoří proti tomu. Kromě toho, čím déle bude válka trvat, tím více se do ní pravděpodobně zapojí USA. Eskalace bude ještě více rozdělovat jeho voličskou základnu, naruší vztahy s Putinem a posílí Čínu.

12. června – Válka je mír

Ke dni práce na hlavní části příspěvku (12. června) konstatuji a připomínám jednu pozitivní a jednu negativní zprávu z USA, které s pravděpodobností hraničící s jistotou zbytek profesionálních diplomatů v Černínském paláci zaregistroval nebo zaregistruje, které ale, jak předpokládám, dosluhující vedení Černínského paláce bude ignorovat:

Jménem amerického lidu chci poblahopřát Rusům ke Dni Ruska, uvedl Rubio v písemném prohlášení rozeslaném tiskovou službou a na webových stránkách ministerstva zahraničí: Spojené státy jsou i nadále odhodlány podporovat Rusy, kteří pokračují v realizaci svých tužeb po světlejší budoucnosti. Využíváme této příležitosti také k tomu, abychom znovu potvrdili závazek Spojených států konstruktivně spolupracovat s Ruskou federací s cílem zajistit trvalý mír mezi Ruskem a Ukrajinou. Doufáme, že mír přispěje k posílení vzájemně prospěšnějších vztahů mezi našimi zeměmi, dodal ministr zahraničí.

Na bezpečnostní konferenci zvané The Shangri-La Dialogue 2025 (3. května-1. června), kterou každoročně pořádá Mezinárodní institut pro strategická studia v Singapuru, Americký ministr obrany Pete Hegseth démonizoval Čínu a pronesl velmi bojovný projev, v němž vykreslil Čínu jako hrozbu: Připravujeme se na válku. Ti, kdo touží po míru, se musí připravit na válku. A přesně to děláme. Připravujeme se na válku, abychom válce zabránili – abychom dosáhli míru silou. Hrozba z Číny je skutečná a mohla by být bezprostřední. Doufáme, že ne, ale mohla by. Hegseth naznačil, že se Pentagon připravuje na válku o Tchaj-wan. Za našimi hranicemi a v našem sousedství se přeorientováváme na odrazení agrese ze strany komunistické Číny. Jinými slovy poselství zní: Válka je mír.

Připomínám, že v roce 2020 Hegseth vydal knihu s názvem Americká křížová výprava, ve které se hrdě označil za křižáka a napsal, že americká pravice vede svatou válku proti Číně, mezinárodní levici a islámu. Komunistická Čína padne – a bude si lízat rány dalších dvě stě let, slíbil v knize a vyzval země v regionu, aby minimalizovaly své ekonomické vztahy s Čínou.

Trumpova administrativa v podstatě těmto zemím řekla, že si musí vybrat mezi Spojenými státy a Čínou. Dobrý vztah s kteroukoli z nich byl nemožný, protože válka mohla být na spadnutí. Hegseth: Vzhledem k těmto hrozbám víme, že mnoho zemí je v pokušení spolupracovat jak ekonomicky s Čínou, tak v bezpečnostní politice se Spojenými státy. Pro mnohé je to geografická nutnost. Ale pozor na páku, kterou KS Číny touto vzájemnou závislostí hledá. Ekonomická závislost na Číně jen prohlubuje její zhoubný vliv a komplikuje naše obranné rozhodování v dobách napětí. Jinými slovy: Dělej to, co říkám, a nedělej to, co dělám.

Česká republika

Poté co Česká vláda se vymanila z objetí Čuka, Geka & Co pracujících daleko od Moskvy, ale nevyléčila trauma z jejich působení, obvinila na konci května Čínu z kyberútoku na e-mailové schránky ministerstva zahraničí a resortní databáze. Čína obvinění odmítla. Nic jiného jí nezbylo a nezbývá, když protistrana zvolila tímto způsobem upevňovat vztah s velmocí.

Nebývale ostré prohlášení kabinetu premiéra Fialy na adresu čínské vlády a předvolání čínského velvyslance v Praze J.E. Feng Biao do Černínského paláce bylo založeno na údajně odhalených kyberšpionážních aktivitách, připisovaných skupině APT31 (Advanced Persistent Threat-pokročilá trvalá hrozba). Tato skupina podle veřejně dostupných informací prý pracuje pro čínskou vládu. Pokud se nemýlím, je to poprvé, kdy česká vláda použila atribuční proces. Není to jen politické vyjádření na úrovni vlády a prohlášení ministerstva zahraničí. Cituji:

Tato škodlivá aktivita, která trvala od roku 2022 a zasáhla instituci zařazenou na seznam české kritické infrastruktury, byla provedena kyberšpionážní skupinou APT31, veřejně spojovanou se zpravodajskou službou ministerstvo státní bezpečnosti (MSS).

Lipavský uvedl, že na ministerstvu zavedl nový a podle něj bezpečnější komunikační systém. Doufám, že vzal na zřetel skutečnost, že neexistuje absolutní utajení, že v české kotlině je hodně vrabců na střeše, a že ve státě platí paradox: Jestliže jinde ve světě moc je silnější než peníze, to v chamtivé politické české kotlině peníze jsou mocnější než moc. Bitcoin mluví sám za sebe.

Připomínám také, že APT31 není neznámou veličinou v českém prostředí. Sám ministr Lipavský se v jejím hledáčku ocitl už dříve, jako člen tzv. meziparlamentní aliance k Číně, spolu s mnoha dalšími osobami z celého světa od Británii až po Austrálii. Cílem práce ATP31 je podle dřívějšího vyjádření vlády USA potlačovat kritiky čínského režimu, kompromitovat vládní instituce a krást obchodní tajemství. Tedy všechno to, co dělají tajné služby obviňovatelů Číny a s čí se Čína musí také vyrovnávat. Proč? Protože tuto práci nelze žádnému státu zakázat.

Zajímavé na věci je, že ministr Lipavský na vládní tiskové konferenci ujišťoval, že materiály, k nimž se (prý) čínští hackeři na nezabezpečené komunikační platformě MZV dostali, nebyly utajované povahy. Takové ujištění potvrzuje naivitu a neprofesionalitu ministra. Proč? Protože i takové informace mají pro každého profesionálního zpravodajce, a tím i čínského, váhu.

Nejde totiž jen o to, co a jak se komunikuje, ale také co se nekomunikuje a proč. Na tomto místě připomínám i v zahraničí zveřejněný příspěvek nazvaný Nedělní zamyšlení. V něm se v jedné části zmiňuji o vydání dánského Danwatch a německého Der Spiegel. Časopisy tvrdí, že po společné analýze 2 milionů otevřených dokumentů z ruských webů pro veřejné zakázky vylovily stovky originálních schémat a výkresů týkajících se vnitřní struktury a modernizace území základen strategických raketových sil u města Jasny v Orenburské oblasti (vybavených jednotkami Avangard od roku 2019). K vydání výsledků novinářských vyšetřovatelů došlo 28. května. A jen o týden později čínští experti poskytli zběžnou analýzu zveřejněných dokumentů, přičemž nikdo neví, zda informace na webu nebyla úmyslně zveřejněna nějakou tajnou službou.

Cituji z článku: Získat tajné informace pomocí jednoduchých technických dovedností, pomocí proxy serverů apod. indikuje, že absolutní utajení je ve světě ICT mýtus. Myslím si, že až 80 % užitečných zpravodajských informací je nyní získáváno nikoli prostřednictvím špionů, ale z otevřených zdrojů. Existuje proto dokonce speciální termín-OSINT (Open Source Intelligence). Přidám-li k OSIT znalosti jazykové a jiné analýzy dovím se mnohé zajímavé, co v politicky korektních médiích nestojí.

Proto prohlášení ministra Lipavského je k smíchu: Útočníky jsme odhalili přímo během útoku. Naše klíčové bezpečnostní instituce zasáhly, vše vyšetřily – a my teď jdeme s pravdou ven.

Ve skutečnosti pravda ke dni práce na příspěvku není venku a je utajovaná. A prohlášení ředitele NÚKIB Lukáše Kintra, že je v české reakci na kybernetické hrozby klíčová mezinárodní spolupráce, není o moc lepší. Proč? Představuje to, co ví každý vrabec na střeše: Závažná a škodlivá aktivita, které jsme v tomto případě čelili, zapadá do opakovaného vzorce chování čínského aktéra APT31, který v minulosti již útočil i na naše spojence, podotkl na webu úřadu. Relevantní informace Česko sdílelo v EU a NATO i s partnery v Indo-Pacifiku.

Veřejná atribuce

Čína v reakci na veřejnou atribuci kyberšpionážního útoku českou stranu vyzvala, aby okamžitě napravila své nesprávné postupy, ukončila mikrofonovou diplomacii a skutečně dodržovala a plnila rámec odpovědného chování států OSN a objektivně a spravedlivě přistupovala k otázkám kybernetické bezpečnosti.

V uplynulém týdnu v doplnění odmítnutí obvinila Západ z kybernetických útoků na vlastní infrastrukturu skupinu s údajnými vazbami na Taiwan. Samozvaný český Tchaj-wanec by se měl k takovému obvinění vyjádřit. Otázka: Proč mlčí jako ryba?

V nediplomatickém přístupu k obvinění myš se bude muset přiblížit k hoře, protože ta k ní nepřijde ani dnes, ani zítra již proto, že prakticky vše, co Čína má, je buď lepší, nebo levnější, anebo obojí ve srovnání s Evropou. Tuto skutečnost nezmění ani nový kybernetický zákon, který nedávno prošel Sněmovnou a nyní čeká na schválení v Senátu.

Kdyby nebyl ministr zahraničí zbabělec a zúčastnil se předání protestu, který vyslovila vrchní ředitelka sekce bezpečnostní a multilaterální Veronika Stromšíková, mohl by v následující krátké besedě odpovědět velvyslanci například na čtyři otázky: 1) Jak je možné, že 2 roky byli Číňané napíchnutí na e-mailovou stránku ministerstva zahraničí, aniž by si toho někdo všiml? 2) Proč pan ministr rozjel v médiích informace o agresivním ataku, který ohrozil bezpečnost, samostatnou existenci českého státu i Evropy a upozornil na ni jak EU, tak i přátele v Alianci, právě teď? 3) Proč generalita BIS a dalších bezpečnostních služeb prý označila čínskou akci jako prakticky bezvýznamnou a proč maily, které Číňané četli jim nemohly nic přinést? 4) Proč nebudou muset někteří špioni opustit území ČR, jak to většinou při takových aférách bývá? Odpověď, že to vzhledem ke vztahu mezi zeměmi nepřichází v úvahu, mluví sama za sebe.

Technická poznámka

Společnost DarkTrace v uplynulém týdnu informovala o nedávno vytvořeném botnetu. Výzkumníci ho označují jako PumaBot. Napsaný v jazyce Go, cílí na embedded/IoT zařízení, přičemž již nakažené systémy kompromitují další zařízení s pomocí brute-force útoků na službu SSH. Zajímavé při tom je, že seznam cílových adres získávají centrálně z C2 serveru. Informace o aktuální velikosti botnetu výzkumníci doposud nezveřejnili.

Přibližně ve stejné době informovala společnost GreyNoise o aktuálně probíhající útočné kampani zaměřené na routery ASUS. V rámci ní se aktéři pokoušejí kompromitovat cílová zařízení s pomocí brute-force útoků a využívání specifických authentication-bypass zranitelností. Kompromitovaných zařízení je aktuálně celosvětově cca 9000.

GLOBSEC fórum

Během práce na příspěvku probíhá v Praze pod záštitou prezidenta České republiky Pavla a MZV ČR fórum ze Slovenska emigrované organizace Globsec. Ta oslavuje 20 let od založení. Ústředním tématem letošního fóra je výzva pro zvládnutí chaosu: Evropa musí přejít k činům.

Ano, Evropa potřebuje strategii, aby zůstala konkurenceschopná, zajistila si strategickou autonomii a mohla spoluutvářet pravidla mezinárodního řádu, místo aby se jim pouze přizpůsobovala. Bohužel vše indikuje, že Evropě a MZV ČR vlak ujel i ve vztahu k Číně.

Nedávný nárůst prý odhalených, ale nikde zveřejněných faktů a dokumentů špionážních aktivit spojených s Čínou v Evropě zvýšil obavy demokratických rusofobů a sinofobů z aktivit Moskvy Pekingu a jejich dopadu na evropskou bezpečnost, jako by špionáž nikdy předtím neexistovala.

Výroční zpráva založená na průzkumech veřejného mínění ze střední a východní Evropy-GLOBSEC Trends 2024, osmá verze pokrývá 9 zemí regionu: Bulharsko, Česko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko, Rumunsko a Slovensko, a poskytuje pohledy na to, jak střední a východní Evropa vnímá EU, NATO, Rusko a Čínu, do jaké míry podporuje Ukrajinu, zda je spokojená s demokracií, nebo věří manipulativním narativům.

Cituji: Zatímco pouze jedna třetina respondentů ve střední a východní Evropě vnímá Čínu jako bezpečnostní hrozbu, 53 % souhlasí s tím, že se Čína snaží oslabit EU a NATO, což podtrhuje rostoucí povědomí o čínských aktivitách v regionu. Země střední a východní Evropy a mezinárodní zainteresované strany musí pokračovat v budování povědomí a přijímat politická opatření proti čínskému škodlivému vlivu. Zatímco geografická vzdálenost může přispět k nižšímu vnímání hrozby, sdílení informací o aktivitách Pekingu v regionu je zásadní.

Ale aby bylo sdílení informací o aktivitách Pekingu v regionu zásadní je potřeba aby bylo i samo přesvědčující, aby informace o aktivitách nebyly pouze propagandou, polopravdami nebo dokonce zůstávaly bez možnosti prověření. Proč? Protože historie špionáže je stará stejně jako lidské spory a soupeření. Vyvíjela se spolu s technologií a politickým vývojem, spoléhala se na lidské zdroje a jednoduché metody, postupně se rozvíjela do složitých systémů. V éře digitálních technologií je špionáž složitý a dynamický fenomén, který se neustále vyvíjí.

Doporučuji seznámit se s knihou odborníka na vojenskou rozvědku Ernesta Volkmana, Dějiny špionáže (Fortuna Libri, 2009, 224 stran) ve které popisuje, jak státy celého světa vynakládají miliardy na bezpečnost a shromažďování informací. Proč by to samé neměla dělat Čína? Rada zadarmo: Učte se čínštinu a historii, bude vám lépe v boji.

Shrnutí hlavních bodů argumentace

Ke dnešnímu dni chybí jakýkoli veřejně dostupný dokumentární důkaz k aféře a není nabídnut ani k nahlédnutí pro prověřené a politicky korektní osobnosti. Proto z právního pohledu nelze Čínu obviňovat. Je to prostě hloupé. To nelze tvrdit o obvinění politickém. To je založeno mimo jiné na postoji Spojených států v případě (údajných) kybernetických aktivit čínské APT31 na Českou republiku, jak uvedlo americké velvyslanectví.

A pak tu máme prezidenta Pavla. Ten si pořídil politicky nekorektní motorku vyrobenou v Číně. Ta prý umožňuje mimo jiné její sledování. Odborníci to kritizují, protože bezpečnostní složky politicky korektně dlouhodobě varují před sledováním ze strany čínských technologií a špionů. Čínské firmy musí prý podle zákonů spolupracovat s tamními tajnými službami, jako by firmy z členských států EU nemusely přímo či nepřímo spolupracovat se svými národními službami.

Není proto divu, že bezmocná EU a v jejím čele Česká republika odsoudily a vyzvaly KS Číny, aby všechny tyto činnosti okamžitě ukončila. V Pekingu mají z takové výzvy pro strach uděláno. Proto Čína oznámila bezprecedentní rozhodnutí uvalit nulová cla na dovoz zboží z 53 afrických zemí, jako přímou reakci na plány Trumpovy administrativy uvalit vysoká cla na africký vývoz. Proto se Čína domluvila s USA na výjimce pro dodávky speciálních zemin, bez kterých by USA musely pomalu a jistě přesedlat z automobilu na 3 K: koloběžky, kola a koně.

O tom ale povolaný ve věci investigace Deník N – který nabízí rozumět lépe světu, nepíše. Nepíše ani o tom, že čínský DeepSeek narušil monopol USA i tím, že zveřejnil svůj model.

Připomínám, že nadnárodní korporace často blokují přístup k čínským technologiím. Kromě toho EU Act AI vyjímá oblasti národní bezpečnosti, armády, obrany a výzkumu a nikdo v Číně si nestěžuje na omezení spolupráce nebo ignorování Světového dne kulturní diverzity pro dialog a rozvoj, který se připomíná každý rok 21. května. Je to kvalitní a zajímavé téma pro Deník N.

Pozastavení propagandistického vysílání

V kontextu údajné špionážní aféry spojené s Čínou je nutné zmínit se o následující skutečnosti: Nově zvolený jihokorejský prezident I Če-mjong pozastavil propagandistické vysílání namířené proti Pchjongjangu s cílem zmírnit napětí a obnovit důvěru. Prezident I slíbil, že vazby obnoví. Připomínám, že mezikorejské vztahy dosáhly svého nejnižšího bodu během prezidentství odvolaného Jun Suk Jola a během výběrového řízení na dostavbu JE Dukovany.

Připomínám také, že jihokorejská levice je k Americe kritická a chce se přiblížit Číně. Nabízejí se tři pragmatické scénáře na vlastní článek. Než ho někdo napíše, přeji dožít se reakce české vlády na sjednocení Korejí, na dostavbu JE Dukovany pod vládou sjednocené Koreje a vysvětlování české veřejnosti bezpečnostních otázek. Kvůli nim byly Rusko a Čína vyřazeny z výběrového řízení. To vytvořilo podmínky pro představitelnou kompenzaci českým státem Korejcům v případě tvrdého postoje EK, nehledě na veřejná prohlášení minstra a premiéra.

Vnitropolitické aspekty obvinění Číny

Důvody a aspekty, které vedly k obvinění Číny bez předložení důkazů, mají své kořeny v metodě s (českou) charakteristikou: Obvinění bez důkazů, zákaz komunistických symbolů, kriminalizace komunistického hnutí a poté zákaz Komunistické strany (možná po volbách).

Šíření hysterie a strachu z Rusů a Číňanů je součástí procesu na indukci veřejné objednávky ke zbrojení a k válce, což dokazuje EU procházející procesem refašizace a renacifikace. Cílem je vytvoření veřejné objednávky pro souhlas se zadlužením státu a občanů na základě strachu.

Není problém pro profesionály a entusiasty získat tajné informace pomocí jednoduchých technických dovedností, pomocí proxy serverů apod. Myslím si, že až 80 % užitečných zpravodajských informací je nyní získáváno nikoli prostřednictvím špionů, ale z otevřených zdrojů. Existuje proto dokonce speciální termín-OSINT (Open Source Intelligence). Přidám-li k OSIT znalosti jazykové a jiné analýzy dovím se mnohé zajímavé, co v politicky korektních, ale i mnoha alternativních médiích nestojí. Proto: Čím méně vím, tím lépe spím, jak se říká.

Vnější aspekty špionážní aféry

V předem zmíněném článku Nedělní zamyšlení jsem psal, že rozchod podnikatele Muska s prezidentem Trumpem je dobře inscenovaná hra a proč? Dnes je téze potvrzena samotnými herci. Z inscenovaného sporu budou mít a již mají prospěch oba. Musk konsoliduje své firmy a Trump své vedení nutné k řešení nejžhavějších výzev. Nepokoje v Los Angeles mluví samy za sebe. A zahraničně politické výzvy mu neutečou, protože všechno najednou řešit nelze a rozbít Pax Americana je komplexní úkol. Trump zatím prohrává na Ukrajině, v Gaze, nechal se přitlačit ke zdi Izraelem ve věci Iránu, možná i proto, že je v charakteru Trumpa odpouštět svým přátelům. Není to samé, co občas praktikují závistiví čeští kumpáni.

Špionážní aféra je dobře připravený a inscenovaný příběh s dobře připraveném krytím stopy ve státu, ve kterém snad všechny tajné služby má v gesci jedno ministerstvo vedené osobností s nulovou empatií, ale se správným charakterem. Personálně a organizačně se jedná o špatně inscenovaný příběh. V něm mezinárodní rozměr umožňuje v době ICT/AI mlčet šéfům národních bezpečnostních služeb a strategické komunikace vlády a umožňuje realizovat příběh právě teď. Princip realizace právě teď může aplikovat jenom skutečná moc. Patří do kategorie osvědčených metod dovolujících manipulovat veřejností, především tu s krátkou pamětí, narušenými kognitivními funkcemi a nekriticky myslící ve hře se zkorumpovanými charaktery. V tomto smyslu čekat na odpověď a vysvětlení MZV ČR je zbytečné. Kdyby Čína byla urážlivá a nebyla si vědoma své identity, postavení a role ve světě, udeřila by asymetricky.

Summit G7 v Kanadě

Pokud nejsem dezinformován, lídři G7 neplánují přijmout společné prohlášení. Rozhodnutí vyplývá z neshod s americkým prezidentem Trumpem ohledně konfliktu na Ukrajině a cel, informoval japonský list Mainichi. Podle deníku jsou země G7 znepokojeny protekcionistickými opatřeními ohledně cel a (prý) proruským postojem prezidenta Trumpa. Bylo dokonce možné uslyšet i výzvu k USA vzdát se členství v G7. Světě, div se!

V kontextu summitu připomínám, že když Čína v 70. letech normalizovala diplomatické vztahy se Spojenými státy a Japonskem, Peking trval na tom, aby společná prohlášení obsahovala klauzuli proti hegemonii. Proč? Protože ve skutečnosti jsou to Spojené státy, které se vždy snažily vnutit světu svou hegemonii. Potvrzuje to mimo jiné i dokument Pentagonu z roku 1992, tzv. Wolfowitzova doktrína – pojmenovaná po tehdejším náměstkovi ministra obrany.

Zahraniční politika Trumpovy administrativy tuto doktrínu do značné míry odráží. Proto v Singapuru Hegseth řekl: Pentagon nepřijme, aby Čína zpochybňovala americkou dominanci v Asii. Nedovolíme si být vytlačeni z tohoto kritického regionu.

Tímto jednáním americké impérium jasně vyjadřuje svou touhu udržet si hegemonickou kontrolu nejenom nad východní Asií. To potvrzuje dvoustranný postoj vůči Číně, který zaujímal i neokonzervativní ministr zahraničí Blinken. Ve svém projevu z roku 2022 řekl: Nemůžeme se spoléhat na to, že Peking změní svůj kurz. Takže my budeme formovat strategické prostředí kolem Pekingu. Rozsah a rozsah výzvy, kterou představuje Čínská lidová republika, budou pro americkou diplomacii výzvou způsobem, jaký jsme dosud nezažili.

Závěr

Nemám pochyb, že MZV ČR souhlasí s tímto ohodnocením, a proto jedná tak, jak jedná. Neuvědomuje si ale, že pro rozval systému Pax Americana je charakteristické zničení morálky a nárust proradnosti. Česká republika, v níž peníze, jak se jeví, jsou mocnější než moc, bude jednou z obětí. Její současní zástupci neumí jednat se silnými protivníky a připravují se na možný přísyp do peněženek ve formě odchodného z politiky na podzim po volbách. Přeji nám všem, aby v době, kdy nic není a nemůže být dlouho tajné, se i nespřátelené strany mohly rozumně domluvit.

Přeji nám všem, aby se americké jaderné zbraně nedostaly do rukou povstalců proti Trumpovi. Přeji nám všem, aby další dějství rozvalu Pax Americana, které se odehrává v Izraeli a Iránu a nezavládne-li brzo rozum, bude se odehrávat i okolo Číny, Severní Koreje, Tajwanu a Jihovýchodní Asie, bylo krátké a my jsme ho přežili podle českého přísloví: Konec dobrý, všechno dobré! Souhlasu netřeba.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

