Pavel Foltán: Mámo, táto, v komoře je myš?

A „vymlčet“ to s úspěchem asi nepůjde, protože investigativní investigativci zejména z pavlačí mééédyjálního bulváru si špek toho typu nedají jen tak ujít. Samože – pro ně je to pastva – a fialová 5-1 koaliční vláda to teď servíruje na rodinném stříbře rodných stran jako na běžícím páse tuzemáckých montoven, co si sem za předchozích 35 let sami vmontovali. Inu, karma je zdarma.

Jde o rozjezd mediální kampaně na téma novopečené ministryně spravedlnosti Evy Decroix a jejích titulů, i kvalifikace – například pro advokátní činnosti. A jako z udělání zrovna v době našlápnuté předvolební kampaně, už jen 100 dní do zlomových voleb.

A kde je ten „zakopanej pes“ anóbrž „jádro pudla“? Inu možná v tom, že titul sem, titul tam, k povolení advokátní praxe by příslušný „adjunkt“ měl mít právní vzdělání, což v ČR obnáší úplné právní vzdělání na příslušné fakultě završené titulem Mgr., a pak eventuálně korunované doktorským titulem v oboru práva. Ten ale nelze získat bez toho předchozího úplného právního vzdělání s titulem Mgr., který to jasně signalizuje.

A s tím úplným právním vzděláním (vč. toho titulu Mgr.) se pak lze ucházet u ČAK o ty tzv. „advokátní zkoušky“ a po jejich složení může následovat povolení advokátní praxe (včetně např. otevření své vlastní advokátní kanceláře).

Zatím to tak nějak bylo a možná snad ještě i je – tedy pro normální právní smrtelníky. Pokud tedy podle nějakých signálů 5-1 koaliční vlády už něco není jinak (pro někoho – jak pro koho a tak všelijak), o čem ta „běžná“ veřejnost (tam dole) zatím nic neví. A jak se zdá, tak „tady je možné všechno a jisté je tu jen to, co už bylo“ (jak říkával můj moudrý a velmi zkušený otec, a já mu vždycky musel i v tom dát za pravdu, a během těch uplynulých 35 let a hlavně za předchozí 4 roky čím dál víc, i několikrát denně).

Co zatím víme z médií k případu novopečené ministryně spravedlnosti Evy Decroix a k její advokátní praxi? Nic moc. A logicky by ani nebylo divu, kdyby se v tom ČAK a její vedení nemělo zájem kdovíjak šťourat. Citováno s dětskou písničkou „mámo, táto, v komoře je myš / pošleme tam kocoura, on tu myšku vyšťourá“.

Ví se (z médií), že Eva Decroix má tzv. „pajdu“ čili kvalifikaci pro učitelství, a že má z Francie kurs na úrovni „Master 2“ (něco jako Mgr. – asi tak nějak přibližně) v oboru ekonomie. Ale v právu snad část kursu (nebo možná celý kurs?) z něčeho jako právo na úrovni tzv. „Master 1“ – což ale k ekvivalentu titulu Mgr. nedosahuje. Pak by tedy asi nebyly ani splněny podmínky pro doktorandské studium v oboru právo na některé z právnických fakult některé z příslušných univerzit v ČR – přičemž pokud není titul Mgr., svědčící o magisterském právním vzdělání, pak by logicky asi ani ČAK neměla povolit advokátní praxi. Nebo mohla, či dokonce měla? (V některých případech?) Těžko říct – dneska – ale ČAK by to asi měla vědět. Třeba i pro případ, kdyby se někdo z těch novinářů (investigativních a jim podobných) třeba zeptal přímo na tohle. Jde koneckonců o tu spravedlnost. A její institucionálně úřední špičku ve státní exekutivě. A je ta kampaň … a lid je tu zvídavý, nota bene poté, co lid viděl ve čtvrtek 18. června v Poslanecké sněmovně.

Podle informací z některých médií Eva Decroix si udělala v ČR doktorát z oboru právo až v roce 2024 (tedy až loni), ale tu svou advokátskou kancelář tady má už delší dobu. A kdekoli kdokoli by si pak třeba mohl pomyslet, že by v tom mohl být nějaký jako že renonc, nebo co. Těžko říct – vždyť víme, že „lidé jsou různí“ – a na jednu vládní koalici je toho poslední dobou docela dost, skoro až tak trochu moc. Anebo ne? Kdo ví?

Leckde leckdo by si logicky mohl říct, že by někteří píáristi, makající na kampaních konkurenčních partají, mohli poradit některým jejich právníkům, aby se zeptali např. u kárné komise ČAK na to, jak to tam s tímhle mají. Třeba zrovna v tomhle případě. Tady je možné všechno…

Že by pro tu ODS & spol. tak trochu skoro jako taková malá Bílá hora, nebo tak něco na ten způsob? Místní, byť i jen prostý lid, má pod čepicí a nezřídka uvažuje i obrazně, i v symbolech, i historických. Například řečeno s veršem národního barda Karla Kryla z jednoho jeho songu s názvem Bílá hora (Poslední Moravan): „… Obzor se rdí, můj táto, hanbou šarlatovou / už jsme tu osaměli, z kříže se nesnímá …“

Děti, opáčko z franiny, že by symbolicky tak trochu jakoby nomen omen?