Jiří Paroubek: Fialova vláda na grilu

V okamžiku, kdy píši tento článek, ještě nedozněla celá diskuze ve sněmovně, ale je čím dál zřejmější, že opozice nebude mít při hlasování k dispozici 101 hlasů poslanců, kterými by vyjádřila nedůvěru vládě. I tak však opozice využila svého ústavního práva a je dobře, že se její představitelé snaží upozornit počínáním vlády a médií už poněkud otupělou českou veřejnost, že „bitcoinová kauza“ je skutečně obřím skandálem. A to nejen v Česku, ale v rámci celé Evropy.

Takováto kauza, jež ukazuje propojení vládních špiček s organizovaným zločinem, nebyla zaznamenána nikdy v dějinách českého a čs. státu. Ale také v celém západním světě bychom těžko hledali podobný případ. Vláda nejenže umožnila trestanci Jiřikovskému dostat se k „jeho“ penězům v bitcoinové peněžence, tedy penězům vzniklým z nekalé, či dokonce trestné činnosti, ale ona nevyužila možnost zabavit nejméně 12 miliard korun v bitcoinech, které ve zmíněné Jiřikovského peněžence byly obsaženy. Dokonce bych řekl, že jsou indicie, že v peněžence mohlo být až 90 liniard korun...

Vláda se snaží celou záležitost zamést pod koberec. Odešel ministr spravedlnosti Blažek. Na jeho místo přišla nová ministryně Decroix, která nešetří úsměvy, ale také planými a jalovými sliby. K čemu je například to, že vláda ve středu projedná tzv. časovou osu celé kauzy. Přece víme, že to není vůbec podstatné.

Vláda se snaží vytvořit kouřovou clonu také povoláním tzv. koordinátora. To je nástroj, který naprosto neodpovídá ústavnímu pořádku republiky. Za celé dění na ministerstvu spravedlnosti přece odpovídá příslušný ministr a vláda. Je zde tedy jednoznačná snaha celou kauzu rozmělnit, uklidit pod koberec a předpokládat, že za tři týdny začínají prázdniny a lidé se soustředí na své dovolené. Vláda také doufá, že se v nejbližších týdnech podaří otevřít nějakou jinou kauzu, kterou by zasáhla také opoziční tábor a snížila tak tlak, který bitcoinový skandál na vládu vytváří.

Diskuze ve sněmovně proběhla a probíhá podle očekávání. Opozice útočí, připomíná bitcoiny, Dozimetr a jiné kauzy vlády či jejích exponentů a také její nesmyslná rozhodnutí.

Vláda naopak hájí svou činnost, kterou vidí jako skvělou službu národu. Některé projevy nicméně vybočily svou úrovní z průměru diskuze, která ve sněmovně proběhla. Například projev bývalého šéfa sněmovny Vondráčka, ale také řeči Radima Fialy anebo Andreje Babiše.

Je to skutečně zvláštní zahájení ostré volební kampaně, která bude po přerušení začátkem dovolených intenzivně pokračovat celé září.

Také snahou provládních médií je uklidit celou kauzu pod koberec a vlastně ji bagatelizovat. Mimořádně v tom vyniká veřejnoprávní televize a její komentátoři. Již několikrát jsem uvedl ve svých článcích, že komentátor ČT D. Kroupa, tak řečený politolog a filozof, někdejší šéf nejzkorumpovanější politické strany ODA, která skončila po zásluze před 25 lety s velkými dluhy a ostudou v propadlišti dějin, není tím správným arbitrem elegantiarum české politiky. Provládní Kroupa samozřejmě význam celé kauzy bagatelizuje a vystoupení opozičních představitelů ve sněmovně zlehčuje. Snaží se dávat činy opozice do stejné amorální roviny, na které se ocitla v průběhu volebního období a zejmena nyní Fialova vláda.

Je to úsměvné, ale je to něco, co lze očekávat. Myslím, že česká veřejnost bude vnímat celou kauzu postupně tak, jak lidé začnou chápat, o co v ní vlastně šlo. To, že stát přišel o peníze a jeho představitelé bez skrupulí spolupracovali s organizovaným zločinem, je něco, co nelze obhájit. Na přesvědčené podporovatele vlády to mít vliv nebude, ale pro nerozhodnuté voliče, jejichž hlasy se přelévají mezi vládou a opozicí, to bude závažný faktor, který přinese opozici ve volbách dost hlasů.

Poněkud předčasně tak jásají činitelé vlády a také provládní analytici a novináři, když říkají, že celá kauza vlastně má jenom minimální vliv na volební preference stran. Já říkám: zatim. Vliv této kauzy bude spíše dlouhodobý. A projeví se plnou silou v příštích týdnech a měsících. Tento faktor nepochybně vydrží až do voleb.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

