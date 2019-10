Jan Ziegler: Nejen EU, ale i Česko ničíme šílenou byrokracií

Jedno moudré přísloví říká, že nejdřív si má člověk zamést před vlastním prahem. Zbytečná úřední šikana není jen problémem Bruselu, ale i České republiky. Jedna moje známá peče výborné cukroví, má velké zakázky, a dodává je i do zahraničí. Jenomže podniká nedovoleně bez živnostenského oprávnění. Když jsem se jí ptal proč, tak odpověděla, že úředníci by po ní chtěli tolik nesmyslů, že ona je není schopna zaplatit. Takže my házíme klacky pod nohy schopným a šikovným lidem, zbytečnými byrokratickými nesmysly je zaháníme do šedé zóny a stát tak vlastní hloupostí přichází o daně.

Ovšem byrokrati, nesídlí jen v Česku, ale vyskytují se i v Evropském parlamentu. Zpravodajka Yana Toom přišla s nápadem na nový finanční nástroj pro řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Tím ovšem pořádně rozčílila europoslance Tomáše Zdechovského, který jí to velmi slušně natřel. „Ale my tu přeci máme revidovaný Evropský sociální fond, který dobře funguje! Proč budeme přerozdělovat peníze do nové obálky, čímž akorát oslabíme stávající nástroje? Místo toho, abychom Evropu zjednodušovali, děláme ji složitější,“ řekl Zdechovský.

Zlatá slova, ano, my musíme dělat život lidí jednodušší, a to platí obecně. My musíme šílenou byrokracii odbourávat. A ne podléhat levičákům všeho ražení, kteří si vymýšlejí neustále nové úřady, zákony, příkazy a nařízení. Pokud socialisty nezastavíme, budou lidé nenávidět stát, Evropskou unii atd. A nekritickým příznivcům Bruselu bych vzkázal, problémy nezmizí tím, že o nich přestaneme mluvit.

