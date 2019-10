Jan Ziegler: Nekamenujme Gotta a ostatní za antichartu

Původně jsem se zařekl, že o Karlu Gottovi psát nebudu. Nepsal jsem o Grétě a nebudu psát ani o božském Kájovi. Ano, umřel člověk a je to smutné. Rozumím však i námitkám, proč neměli státní pohřeb například významní vědci, nebo piloti RAF. Ti pro svoji vlast riskovali životy a udělali pro ni víc než jakýkoliv sebelepší zpěvák.

Nakonec jsem si řekl, že udělám výjimku a něco napíši. Nelíbí se mně, jak se pořád na lidi vytahuje anticharta a vždy v situacích, kdy se to hodí. Tenkrát v lednu 1977 jí podepsala drtivá většina umělců. Vážím si těch, kteří se později za svůj podpis omluvili, jako třeba Zdeněk Svěrák nebo Rudolf Hrušínský. Ale já nemám morální právo někoho za tento čin odsuzovat. Ptám se sám sebe, co bych já udělal na jejich místě, odmítl bych podpis. A také bych rád věděl, zda ti, kteří signatáře anticharty odsuzují, se nějak aktivně zapojili do boje proti komunistům nebo byli zticha.

Uvědomme si, že my tady de facto soudíme oběti a zapomínáme na hlavní zločince a tím jsou komunisté. Oni nutili lidi k vynuceným projevům loajality a to nejen umělce. Tragikomické bylo i to, že nikde Charta 77 v tehdejších oficiálních médiích zveřejněna nebyla, ale všichni ji odsuzovali. Bylo to od soudruhů odporné, když dali najevo, buď budeš loajální, nebo si neškrtneš. A chápu také fakt, že ne každý má na to být mučedníkem.

Ostatně zhruba o pětatřicet let dříve použili stejnou metodu i nacisté, když si o české kulturní obci vymohli poslušnost po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a donutili ji přísahat věrnost Říši. Paradoxně tuto přísahu tehdy podepsala i herečka Anna Letenská, která byla později popravena za účast v odboji. Uznávám také, že tehdy hrozil umělcům za vzdor trest smrti, kdežto za socialismu jen zákaz veřejného vystupování. Nicméně komunisté a nacisté postupovali stejně, vynucovali si násilím poslušnost a zastrašovali své oponenty. Inu, totality nebudou jiné.

Ještě bych dodal, že smrti Karla Gotta velmi želela zpěvačka Marta Kubišová, které komunisti zničili život. Podle jejich slov on později litoval toho, že se také nedal na stranu disidentů a bral to jako selhání. Pravdou také je, že Karel Gott zazpíval společně s Karlem Krylem čs. hymnu 4. prosince 1989 v Praze před zaplněným Václavským náměstím, v době, kdy ještě změna režimu nebyla stoprocentně jistá. Takže antichartu bych jemu a dalším nevyčítal.

