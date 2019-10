Jan Ziegler: Ruská televize hájí rudý teror a okupaci Pobaltí

Zpráva, kterou přinesl web Forum24.cz., je jednou z mnoha ruských lží a překrucování historie. Bohužel, v nynějším Rusku je to jev čím dál tím častější. Neumím si představit, že by nějaká mnichovská televize referovala o tom, že okupace českých zemí 15. března 1939 byla v souladu s mezinárodním právem a Češi se připojili k říši dobrovolně. A to z těchto důvodů, prezident Emil Hácha podepsal dokument, ve kterém odevzdává osud našich zemí Německu, armáda dostala rozkaz nebránit se německým vojskům a vláda také souhlasila s obsazením Čech a Moravy. To je samozřejmě nehorázný nesmysl.

Ale stejně tak je tomu i se sovětskou komunistickou okupací Estonska. Té předcházel brutální nátlak ze strany Sovětského svazu. Tak tato pobaltská země se stala od prosince 1939 do března 1940 terčem jedenácti náletů letectva Rudé armády, při kterých 71 bomb zasáhlo vojenské i civilní cíle. Sověti tehdy tvrdili, že prý došlo k omylům. Pravdou je, že všechny tři pobaltské republiky Litvu, Lotyšsko a Estonsko obsadila okupační Rudá armáda, která těmto zemím násilím vnutila komunistické představitele. Ti zorganizovali typické rudé parlamentní volby s jedinou povolenou kandidátkou. Volbám také předcházela masová vlna výhrůžek a čistek v samosprávě i úřadech, nezávislí kandidáti byli zastrašováni a nuceni k odstoupení. Pokud to neudělali, vyškrtly je volební komise. A takto pod nátlakem zvolené nelegitimní parlamenty pak souhlasily se vstupem pobaltských zemí do SSSR.

Jednalo se však o okupaci, která měla pro Pobaltí děsivé následky. Nastaly masové represe vůči civilnímu obyvatelstvu, jen v Estonsku zahynulo v důsledku sovětského komunistického teroru v letech 1940 – 1945 na 60 tisíc lidí, což je v poměru k počtu obyvatel více, než bylo obětí nacistické hrůzovlády v Československu. Desítky tisíc obyvatel Estonska také byly deportovány na Sibiř a do gulagů.

Nikdo rozumný nebude obviňovat současné Rusko z tehdejších hrůz v Pobaltí. Proto je nepochopitelné, že Moskva se zoufale snaží mlžit a bagatelizovat tyto komunistické zločiny. Potom je opravdu těžké věřit tomu, že už nemá se Sovětským svazem nic společného, když hájí jeho násilnické a agresivní chování. Na mém facebookovém profilu k tomu jeden z diskutujících napsal, „to jsou s...ě.“ Inu, kdo seje vítr, sklízí bouři.

