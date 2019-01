Jan Ziegler: Srovnávat Palachův týden a protesty žlutých vest je hodně hloupé

Ten se v lednu 1969 upálil na protest proti sovětské okupaci a nastupující normalizaci v naší vlasti. Lidé si o dvacet let později chtěli připomenout jeho památku. Šlo o několik nenásilných shromáždění, která byla brutálně rozehnána veřejnou bezpečností (komunistická policie), tekla krev, desítky zraněných lidí skončily v nemocnicích.

Ještě hloupější akci předvedli komunisté ve Všetatech, kde nechali hřbitov obklíčit policií a bránili lidem položit květiny k Palachovu hrobu. Policejní hlídky byly i na všetatském nádraží, kde kontrolovaly přítomné, kterým rovněž bránily v cestě na hřbitov.

V těchto případech se jednalo o nenásilné akce – vzpomínky na tragicky zemřelého člověka. Kdyby komunisté byli jen o něco málo chytřejší, tak to nechali být. Jak by to asi vypadalo na Václaváku v onom lednu devětaosmdesátého? Sešlo by se několik tisíc účastníků pietní akce a za půl hodiny, maximálně do hodiny by se rozešli a byl by klid. Stejně tak ve Všetatech, kde by příchozí položili na Palachův hrob věnce a odjeli domů. Všechno se mohlo odehrát v pohodě.

Protesty žlutých vest jsou o něčem jiném. Především při nich dochází k násilnostem, zapalování aut, rabování obchodů a ničení kulturních památek, a to nemůže tolerovat žádný normální stát na světě.

Účastníci Palachova týden nemohli nikde veřejně hlásat svoje mínění, protože jinak by byli souzení za pobuřování atd. Média byla plně pod kontrolou komunistů a jiné názory se nepřipouštěly. Upozorňuji, že v té době, tedy na konci osmdesátých let byly v západních demokratických zemích komunistické strany legální, měly k dispozici svoje noviny, které vycházely bez cenzury a také svoje poslance v parlamentech, regionálních a obecních zastupitelstvech.

Žluté vesty mohou hlásat v médiích svoje požadavky bez omezení,a mohou kandidovat do francouzského Parlamentu. A jak řekl prezident Miloš Zeman, se kterým výjimečně souhlasím, v demokracii se mění vlády ve svobodných volbách a nikoliv pouličním kraválem. Tím samozřejmě nepopírám právo lidí veřejně projevovat nespokojenost s vládou. To je jeden ze základních pilířů demokracie.

K policejním zásahům dochází v každé zemi, ale v demokracii opozice funguje legálně, svobodně se vyjadřuje v médiích a pořádá svá shromáždění. Koneckonců KSČM v České republice je toho důkazem. Opozice v komunistickém Československu neměla žádná práva, nemohla působit v médích a oslovovat veřejnost. K dispozici měla pouze samizdatové časopisy typu INFOCH (Informace o chartě) nebo INFOC (Informace o církvi). Ovšem za tohle hrozilo vězení. A to, že by opozičníci mohli v socialistických zemích jít do voleb? Tak na to je třeba rychle zapomenout. U nás zkusil Pavel Wonka jako nezávislý kandidovat v roce 1986 do Federálního shromáždění a skončilo to jeho uvězněním a smrtí.

Jan Ziegler

Psali jsme: Hrozilo nebezpečí Zemanovi? ptá se Zdeněk Zbořil po týdnu vzpomínání na Palacha. A vydává svědectví Další pokus o sebeupálení? Muž se polil na benzince hořlavinou a... zakročila policie Německo a Francie chtějí spolupracovat prakticky ve všem. Sledujeme to, ale žádné „tvrdé jádro EU“ se netvoří, vyjádřil se Petříček Šli po nich jako po králících. Dobrovolný hasič a táta od tří dětí šel ve Francii demonstrovat, má vážné poranění mozku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV