Jan Ziegler: Výborně senátoři, hlavním městem Izraele je samozřejmě Jeruzalém

Skupina senátorů vyzvala prezidenta Miloše Zemana a vládu České republiky, aby se zasadili o přemístění naší i dalších ambasád zemí V4 z Tel Avivu do Jeruzaléma. Jsem rád, že mezi signatáři je i brněnský senátor a můj kamarád Zdeněk Papoušek a pro přesun našeho velvyslanectví v Izraeli se už dříve vyjádřil i českobudějovický senátor Ladislav Faktor.

Z textu výzvy: „Bude tak deklarováno jak naše přátelství a solidarita s lidem Izraele, tak vyjádřena jednota a síla hlasu našich čtyř kulturně osudem spjatých zemí. (...) Žijeme v době, kdy evropská životně důležitá podpora Izraele prochází zatěžkávací zkouškou růstu nové vlny antisemitismu, do Evropy importovaného. (...) Prosíme Vás proto, abyste svými kroky tento proces podpořili a spolu se svými kolegy – nejvyššími ústavními činiteli států zemí Visegrádu – deklarovali jednotu i v úsilí o společný přesun velvyslanectví našich zemí do Jeruzaléma.“

Šalom!

Z pásma Gazy ovládaném palestinským islamistickým teroristickým hnutí Hamás, neuznávajíce právo Židů na existenci, je židovský stát ostřelován raketami, které vraždí židovské civilisty včetně žen a dětí, poškozují domy a nemocnice. Z této palestinské enklávy jsou rovněž na Izrael vypouštěny zápalné balony s ničivým účinkem na úrodu izraelských farmářů. To všechno jsou velmi zbabělé a zákeřné činy, které nepatří do civilizované společnosti. Pokud budou Palestinci takové jednání podporovat a tolerovat, ztrácejí právo na vlastní stát. Připadá mně to tak, že především palestinští radikálové v pásmu Gazy nejsou schopni sami nic vyprodukovat a jenom ničí výsledky práce druhých.

Proto jsou každá česká podpora, každý český výraz solidarity s Izraelem, mimořádně důležitý. Iniciativa senátorů přišla v pravou chvíli. Nesmíme dále mlčet k vzrůstajícímu antisemitismu v Evropě také k podlým útokům na Židovský stát ze strany muslimských fanatiků.

Zdroj ZDE.

autor: PV