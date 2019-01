Jan Ziegler: Za teroristické útoky čtyři roky? Okamurovec měl dostat víc

Příznivec okamurovské SPD Jaromír Balda pokácel stromy na koleje a zavinil dvě vlakové nehody. Měl štěstí, že nikdo nezemřel. Důchodci hrozilo až patnáct let za mřížemi, takže ještě dopadl dobře.

Soudce uznal, že senior Jaromír Balda nechtěl nikoho zabít, a tak obžalovaný vyvázl s docela nízkým trestem. Jeho součástí je i ochranné psychiatrické léčení a to je určitě na místě, i když na druhé straně soud uznal, že dotyčný je příčetný a tudíž za své činy zodpovědný. Mně osobně by nevadilo, kdyby fanatický příznivec komárovské Strany přímé demokracie si pobyl ve vězení podstatně delší dobu.

Jestliže někdo zatarasí železniční trať a vykolejí vlak, tak je to teroristický útok. A mohli při něm umírat nevinní lidé. Bylo jenom štěstí, že se tak nestalo. Je otřesné, že SPD se pokoušela tento čin obhajovat. Například její pražská organizace tvrdila, že pan Balda to udělal ze zoufalství. Později si však uvědomila, že šlápla vedle a inkriminovaný příspěvek na sociální síti Facebook stáhla. Je to skutečně totální hloupost. I fanatičtí islamističtí teroristé tvrdí, že svoje činy páchají z beznaděje nad bezbožnou Evropou. Pokud hodlám s teroristy bojovat, takto nemůžu dělat jako oni, tedy tím že ohrozím životy nevinných lidí.

Někteří méně chytří jedinci také srovnávají Jaromíra Baldu s Janem Palachem. Tak to už je úplné kupce. Jan Palach obětoval svůj život, aby vyburcoval společnost proti sovětské okupaci, která byla reálná, zatímco Jaromír Balda chtěl upozornit na nebezpečí, které v naší zemi neexistuje a neriskoval svůj život, ale životy nevinných lidí. Proto patří do vězení a může být rád, že jen na čtyři roky. A kdo tento zákeřný teroristický útok hájí, dostává se na úroveň muslimských radikálů.

