Jan Ziegler: Zabiják Gubin dostal devět let, ale Rusko není civilizovaná země

Policisté, kteří tento případ vyšetřovali, uvedli, že takovou hrůzu ve své kariéře ještě nezažili. Opilý Rus Gubin na Silvestra 2017 vjel se svým autem, které proměnil ve vraždící zbraň, více než sto kilometrovou rychlostí do zákazu vjezdu ve Spálené ulici v Praze. V ní bezohledně srazil studentku z kolumbijského hlavního města Bogoty a ohrozil další lidi, kteří zde oslavovali příchod nového roku. Po nehodě se pokoušel ujet, ale přítomní, od kterých nejdříve schytal hezkých pár pořádných ran, ho zadrželi a pak předali policii.

Je dobře, že Gubin byl pražským Městským soudem odsouzen nakonec za obecné ohrožení na devět let do vězení a nikoliv potrestán menším trestem za pouhé nedbalostní ublížení na zdraví s následkem smrti, z čehož byl zpočátku obviněn. Já bych se nebál mu na krk přišít vraždu, protože on svým autem bezcitně zavraždil mladou dívku. Jeho chování je typické pro ruské zbohatlíky, kteří si myslí, že mohou vše a zákon je na ně krátký. Je všeobecně známou skutečností, že v ruských guberniích takové hnusné činy často procházejí oligarchům bez trestu.

Nepochopitelná byla ovšem možnost Gubinova propuštění z vězení za kauci pouhého milionu korun, což mu umožnil český soud. Je podezřelé, že se na svobodu z policejní cely dostal bohatý ruský podnikatel za tak směšnou částku, která pro něho nic neznamenala, a on jí rád vyměnil za útěk z České republiky do Ruska. V diskusi pod článkem na iDNES.cz jsou lidé naštvaní, že se něco takového mohlo stát, a právem žádají, aby si dotyčný soudce, který takto rozhodl, šel odsedět trest za Gubina. Takové názory mají velkou čtenářskou podporu v podobě desítek kladných lajků. No, to jaksi není možné, ale domnívám se, že bez trestu by pan soudce vyváznout neměl a jeho kauzu by měl řešit kárný senát.

Líbil se mně také diskusní příspěvek Otty Jelínka „Vydávání zločinců mezi civilizovanými demokratickými zeměmi by mělo být naprosto standardní, nakonec i USA vydaly Dahlgrena, ale Rusko je bohužel úplně jinde ;-(RvZeman furt jezdí k Rusákům a leze jim do zadku, tak by mohl taky jednou domluvit něco užitečného místo obvyklých “miliard investic”, co nikdo nikde neviděl, ale to by musel hájit Zeman české zájmy místo zájmů Rusáků.“ S tímto názorem, se plně ztotožňuji, Američané nám za čtyřnásobnou vraždu vydali svého občana Kevina Dahlgrena, od Rusů se něčeho podobného nedočkáme a oni ani nemají zájem Gubina za jeho ohavnost sami potrestat. Inu Rusko není civilizovaná země.

Podnikatel Gubin bude mít akorát jeden vážný problém. Neměl by moc cestovat mimo Rusko, protože je na něj vydán mezinárodní zatykač a každý slušný stát by ho měl okamžitě vydat do České republiky k spravedlivému potrestání.

