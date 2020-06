Jana Zwyrtek Hamplová: Obci Turovice se zvýšily šance na úspěch

reklama

REKAPITULACE

Obec v roce 2006 požádala o dotaci na výstavbu chráněných bytů pro seniory. V listopadu 2006 bylo vydáno rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování této akce, když vlastní zdroje obce byly 3 399 000 Kč, a státní rozpočet se zavázal k účasti ve výši 41 599 471 Kč. Uvedenou dotaci stát poskytl obci s 220 obyvateli (!!!), a s ročním rozpočtem tehdy cca 1 000 000 Kč (!!!). Obec bez jakéhokoli odborného aparátu si najala firmu na uspořádání veřejné soutěže, a s firmou, která uspěla, uzavřela smlouvu o dílo. Zákon o zadávání veřejných zakázek však firmy nutí podhodnocovat nabídky, aby vyhrály, a pak žádat vícenáklady. Stalo se tak patrně i v tomto případě. Firma žádala další peníze, které obec neměla, a když je od obce nedostala, odstoupila od smlouvy. Obci zůstala nedokončená stavba, nesplněný termín, a tím nesplněné podmínky dotace. Stát provedl kontrolu stavby, a protože stavba nebyla dokončena, vydal Platební výměr na vrácení celé dotace 41 599 471 Kč, a hned za měsíc Platební výměr na penále ve výši 100% (!!!) dotace, tedy rovněž 41 599 471 Kč, tedy celkem žádal po obci 83 198 942 Kč. Obec se bránila odvoláními, žádostmi o prominutí, ale stát nic nezměnil ani neprominul.

NOVÁ SKUTEČNOST

Takové znění tiskové zprávy jsme poskytli v březnu tohoto roku. Po získání jedné listiny ze správního spisu však musíme konstatovat, že stát minimálně v případě penalizace postupoval nezákonně, když obec přinutil vyškrtnout z listiny jí podané odvolání s tím, že se tím listina pouze upřesňuje. A to aniž vyhotovil o daném jednání, které vyvolal, protokol, a dokonce není ani úřední záznam. Přesto, že tento postup přikazuje zákon. Úředníci tak zneužili odborné nevědomosti starosty, který důvěřoval, že mu radí dobře, a dosáhli toho, že obec se proti 100% penále neodvolala. Starosta tehdy sice odmítl bez právníka podepsat protokol o jednání, nato pak úředníci navrhli udělat tedy „jen“ změny podání obce, které mu ukazovali s tím, že jde jen o „upřesnění“ podání. To jim už starosta uvěřil, a do podání obce zasáhl. Do dnešních dnů však nevěděl, že právě proto úřad o odvolání nerozhodoval, a že proto nemůže rozhodnutí o odvolání dohledat. Obec nikdy neměla vůli se odvolání vzdát. Úřad dokonce tehdy nedal obci ani kopii upravené listiny.

Žaloba, kterou obec „v zoufalství“ v březnu podala s apelem na dobré mravy, tak doznala výrazné změny, a tato změna může zvýšit šance obce na znovuotevření správního řízení. Popsaný postup státu v prosinci 2010 byl totiž nezákonný. O každém jednání tohoto druhu se totiž musí sepsat protokol, a to se nestalo. Změny nevycházely z vůle obce, ale to, co má starosta „škrtnout“, ukazovali úředníci. Starostu dokonce uvedli v omyl, že se tím vše jen „upřesňuje“. Obec proto aktuálně po soudu žádá, aby tyto změny označil za neplatné, a aby přikázal finančnímu úřadu o odvolání obce řádně rozhodnout. Pokud by obec s tímto požadavkem uspěla, věc by se vracela do roku 2010, a stát by tak ztratil svou „výmluvu“, že dnes už s tím nelze nic dělat.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová: „Listinu jsem si vyžádala ze spisu, protože obec ji neměla. Když jsem viděla to škrtání, hned mi bylo jasné, o co tam šlo – nic podobného by starosta sám neudělal. Napřed po něm chtěli podepsat připravený protokol, a když to odmítl, tak to zkusili takto. Nic podobného ale bez protokolu nelze dělat. Úřad se prostě chtěl zbavit podaného odvolání, nic jiného v tom nebylo, žádná nejasnost tam není. Doufám, že podobné nezákonné jednání soud nebude akceptovat, a že obci tak vrátíme právo na řádné rozhodnutí a případný soudní přezkum. Šance Turovic vrátit penalizaci do hry tak výrazně vzrostly.“

