Jana Zwyrtek Hamplová: Svatá prostoto...

Chodí mi mnoho dotazů - hlavně na to, proč očkovaní nemusejí na testy, když mohou být též pozitivní a ostatní nakazit, a proč se oficiálně nesledují data právě o očkovaných (jak funguje), a proč se vědecky nezkoumá, na co kdo opravdu zemřel. Odpověď, samozřejmě ironicky, bude velmi konkrétní - NEVÍM! Respektive vím, ale je to neradostné konstatování.

Logiku v opatřeních totiž nelze hledat, protože nejsou už dávno na ochranu našeho zdraví, ale jsou motivována dvěma liniemi - za prve aby dospělé a děti nad 12 let tímto vydíráním nahnali i proti jejich svobodné vůli na ono experimentální očkování (za příslib nenaplnitelného klidu, protože bůh ví, kolik dávek bude třeba, a zda budou nakonec k čemu), a aby se nadále dělaly ve velkém obchody s testy, protože to je druhý super byznys (uplatňovaný nemorálně dokonce i na dětech). A ještě jako vedlejší produkt mají politikové lidi "na povel", a odklonili jejich pozornost od dotačních kauz, otrav vod a dalších průšvihů úplně jinam. Schválně - zažili jste v poslední době nějaký rozhovor, kde by NEDOŠLO na covid? Já ne.

A pokud jde o testy.... Nejde přece dávno o to testovat důvodně a občas a preventivně, proti čemuž by patrně nikdo nic neměl, ale jde o to testovat plošně a "furt" a všude. Za situace, kdy tu dávno NENÍ žádná pandemie ani epidemie, což paradoxně prokazuje ono plošné testování. Národ je zdravý - což se nehodí, tedy jej musíme nadále děsit, že sice teď zdravý je, ale být nemusí, a ono "zavření doma" hrozí stále. Svatá prostoto...

Opravdu doufám, že jednou jim to za ty nedozírné škody na zdraví lidí, na kterém se podepisuje stres a bránění normálnímu životu, na ekonomice, protože všechno to kolem tahá stovky milionů z kapes nás všech, na ničení základních právních hodnot civilizované společnosti, kdy náš život přestává být náš a demokracie hyne, historie spočítá. Nebo někoho zavřou. Protože ono těm nahoře je zoufalství lidí dole úplně jedno - oni na pravidla zvysoka kašlou. Protože ví, že jsou dávno zbytečná. Takže roušky jen před kamerami, a jinak družná zábava... Viz záběry rozesmátých politiků z Bruselu a jinde. A co povídám, už ani před těmi kamerami. Demonstrace rozesmáté novodobé šlechty na filmovém festivalu budiž odpovědí na to, čím jsme skutečně ohroženi - covid to rozhodně není.

Doufám jen, že z toho všeho svět definitivně "nezblbne", a neskočí jim na to tzv. navždy. Demokracie má sice své mouchy, a není dokonalá, ale zatím ještě nikdo nic lepšího nevymyslel. To říkal už Winston Churchill. A že se v tyto měsíce láme chleba právě o ni, na to vemte jed. Rozdělit lid, aby si šel vzájemně "po krku", na to kdysi sloužila barva kůže, pak rasa, pak rudá knížka, a dnes to je pseudoočkování. A princip je úplně stejný. Rozděl, a panuj.

Neskákejme na to, a držme nadále spolu. Poprve v těch školních lavicích od září. Protože segregace těch nejzranitelnějších - dětí - je neodpustitelná a nepřijatelná. Je to první věc, kterou bychom měli odmítnout také plošně a naprosto kategoricky. A vidělo by se - jak by bylo to šílené Opatření najednou cárem papíru.

Asi to hodím do blogu .... jak mne to zase nadzvedlo.

