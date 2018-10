Jaromír Petřík: Stopa zrůdností západní demokracie, která se neztratila

K napsání tohoto blogu mne inspiroval článek pana Trizuljaka "Stopa komunistických zrůdností, která se neztratila" : https://trizuljak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=683345 . Jeho problém ovšem je, že ve svojí diskusi připouští pouze souhlasné a obdivné příspěvky. Pokud jsem mu napsal do diskuse příspěvky, které nechválí jeho články, ale klade otázky, na které nedokáže odpovědět, tak moje dotazy a příspěvky místo odpovědi „statečně“maže. Konkrétně maže jakékoliv příspěvky, kde oponent porovnává zločiny komunismu se zločiny západní demokracie.

Napíši tedy blog na téma zločinů spáchaných západní demokracií.

Jako jeden z největších zločinů, který nikdy nebyl potrestán, je určitě vojenská agrese USA ve Vietnamu v letech 1964 – 1973.

Tuto válku proti Vietnamu vyprovokovaly USA v Tonkinském zálivu poblíž území Vietnamu.

Cituji: „Dne 4.srpna 1964 torpedoborec Maddox spolu s dalším torpédoborcem USS Turner Joy (DD-951) ostřelovaly radarové cíle, které považovaly za severovietnamské torpédové čluny. Pravděpodobně šlo pouze o rušení bouřkou a mylné vyhodnocení signálů radaru. Vietnam jakoukoli vojenskou akci dodnes popírá, přičemž podle nedávno odtajněných amerických materiálů byl incident záměrně vymyšlen tehdejším americkým ministrem obrany McNamarou. Prezident Lyndon Johnson údajně v roce 1965 v soukromí přiznal pochybení, že „pokud ví, tak námořnictvo střílelo na velryby“. V roce 2005 byly zveřejněny v USA tajné dokumenty o válce ve Vietnamu, z nichž vyplynulo, že údaje o útoku 4. srpna byly zkreslené.“

Dále cituji: „Válka byla vedena se značnou krutostí; trpěli vietnamští civilisté (masakr v My Lai, masakr v Hue, masakr v Dak Son, masakr v Phuoc-vinh) a bylo ničeno životní prostředí po celé zemi. USA použily proti rostlinným porostům defoliant Agent Orange, aby po odlistění přestal prales partyzánům sloužit jako bezpečný úkryt. Použity byly i další chemické látky, např. kyselina dimethylarsinová (Agent Blue) na zničení úrod rýže (ZDE). Americká strana přiznává, že během války ztratila 58.202 vojáků. Toto číslo zahrnuje i 2400 pohřešovaných. 300.000 vojáků bylo raněných, 153. 000 z nich těžce.

Jenže, co to bylo proti počtu mrtvých Vietnamců, kde se udává hrozivé číslo 1,1 milionu vietnamských vojáků, ale ještě horší je počet mrtvých vietnamských civilistů, který není známý a údaje se pohybují mezi 400.000 až 2 miliony.

I přes tuto americkou agresi za masového použití chemických zbraní zvítězili vietnamští komunisté. Je tedy s podivem, jak je možné, že tolik Vietnamců podporovalo komunisty, když ode všech komunistobijců čteme, jaký to byl zrůdný režim.

Ono totiž vrcholem pokrytectví ohledně amerických zločinů vojenských napadení cizích států je agrese proti Iráku, kdy jako záminka bylo ze strany USA uvedeno "pouhé" držení chemických zbraní Saddámem Husajnem. Pozn. Když Saddám Husajn použil chemické zbraně v době války s Íránem, tak to nevadilo, protože tehdy Saddám Husajn stál na té „správné“ straně.

A to jsem se ještě nezmínil o „Operaci Phoenix,“ kterou vypracovala CIA. 20.587 Vietnamců padlo v letech 1968- 1971 za oběť programu Phoenix realizovaným CIA pro jihovýchodní Asii. Dnes existují domněnky, že toto číslo bylo ve skutečnosti dvojnásobné... Tato strašlivá čísla se dočteme v knize „Povolení zabíjet“ od Edmonta R. Kocha (více ZDE). Jeden z amerických „vojenských poradců“ Barton Osborne vypověděl před parlamentním grémiem: „Tisíce vietnamských civilistů, kteří se ocitli v podezření, že pomáhají komunistickým guerillám, nebo se prostě zdržovali v nesprávnou dobu na nesprávném místě, byly mučeny a zabíjeny jen proto, aby se naplnily kvóty. Nevím o žádném vězni, který by výslech přežil. Zemřeli všichni! Většinou byli umučení k smrti nebo svrženi z vrtulníků.“ Churchův výbor, jenž se v roce 1975 znovu zabýval rolí CIA v rámci operace Phoenix, dospěl k závěru, že od začátku roku 1968 do května 1971, padlo za oběť 20.587 Vietnamců. Dnes už dokonce existují opěrné body pro domněnku, že počet obětí byl až dvojnásobný, tedy 40.000.

Takže, co vy na to, naši slavní komunistobijci?

Nezapadají zločiny komunismu do pozadí, pod tíhou zločinů spáchaných naším spojencem USA a to pouze ve válce ve Vietnamu?

A to jsem nepsal o dalších válkách, které západní demokracie rozpoutala.

Proč komunistobijci odmítají jakoukoliv diskusi na téma zločinů spáchaných západní demokracií a jakékoliv příspěvky na toto téma v diskusích buď ignorují, píší něco o kolovrátku (stále dokola omílané zločiny komunismu přitom dle nich kolovrátkem nejsou) a ti nejstatečnější příspěvky zbaběle mažou?

To se zastánci současné západní demokracie opravdu tolik bojíte, podívat se pravdě do očí?

Vždyť to, co spáchali Američané ve Vietnamu je mnohonásobně horší, než to, co komunisté v Československu spáchali za celých 40 let.

A to komunistický režim současní komunistobijci označují za zločinecký a režim v USA za demokratický.

Jak to tedy vlastně je?

