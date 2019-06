Jaromír Petřík: Zdomácní v České republice vojska USA?

Američané opět přes naše území přesouvají vojska a působí dopravní komplikace (ZDE). Došlo to dokonce tak daleko, že tento konvoj kvůli ucpání D1 musel být zastavený a přesun přeložený na noční hodiny.

„Je to krizová situace, kterou řešíme. Musí opustit dálnici a počkají si do noci,” řekl Babiš. „Oni mají stále poruchy, defekty a navíc do nich narazil polský kamion,” uvedl dále.

Co na to říkají naši čtenáři s největším počtem souhlasných příspěvků?

Cituji: František Holada, Pacov, Čt, 30. května 2019, +128 / -8 „sovětské okupanty vyženou a americké okupanty si sem pozvou“

Miloš Hiršaver, Hradec Králové, Čt, 30. května 2019, +171 / -8 „Rekonstruujeme dálnici za nekřesťanské peníze, aby se po ní mohli prohánět americká okupační vojska, která mají na svědomí milióny životů na celém světě? Ukažte nám zase pár idiotů, kteří je půjdou vítat. To jsme to dopracovali....“

Osobně za velmi závažný příspěvek pokládám – cituji: Martin Filip, Olomouc, Čt, 30. května 2019, +174 / -7 „Ať nacvičuje NATO přesuny v USA, tady by se mohli zdomácnět a to nepotřebujeme...“ (ZDE)

Ano, právě o to zdomácnění se jedná. Všichni víme, že „dočasný“ pobyt vojsk SSSR po roce 1968 u nás „dočasně zdomácněl“ na 22 roků. Ovšem „zdomácnění v případě vojsk USA je možné i na věčně časy a nikdy jinak, jak se dříve říkalo, protože v Německu jsou vojska USA již 74 roků a nezdá se, že by se měla k odchodu.

Po roce 2000 vojska USA obsadila Pobaltí, Polsko, Rumunsko a vzhledem k naší strategické poloze se stále častěji v rámci tzv. „přesunů“ vyskytují i u nás. Před kým nás vlastně tato vojska mají chránit? Rusofobové se neustále ohánějí ruským nebezpečím.

Já osobně žádné válečné nebezpečí ze strany Ruska necítím, protože Vladimír Putin Rusko rozvrácené po roce 1990 v posledních 15 letech stabilizoval a zastává realistickou a umírněnou politiku. Z těchto důvodů současné Rusko pro nás není žádným nebezpečím, jak se nám snaží vnutit někteří politikové, ale hlavně mainstreamová média. Proto odmítám „dočasný pobyt“ jakýkoliv cizích vojsk.

Pokud se rusofobové ohánějí ruským nebezpečím, tak ať se podívají, kolik zemí za posledních 20 roků vojensky napadly USA a kolik Rusko. A navíc jaká krveprolití vojska USA způsobila v zemích jako Irák či Libye. Řeči o tom, že USA jsou našimi spojenci pokládám za zavádějící, když vezmeme osudy zemí, které se jaksi spojenci USA nechtěly stát. V lepším případě následovaly obchodní sankce, což pocítila Kuba, Jižní Korea, Írán, Venezuela, Sýrie, Rusko a nyní i Čína. A do souhlasu se svojí politikou USA nutí i svoje vazaly, jako to bylo v případě uznání albánského Kosova, uznání pučistů v Kyjevě při nelegitimním převratu Na Ukrajině, vyhošťování ruských diplomatů v případě Skripal, uznání „prezidenta“ cizí země, kterého USA jmenovaly samy bez voleb v oné zemi (Venezuela), zavedení sankcí proti Rusku za válku na Ukrajině, kterou USA podporou pučistů samy pomohly rozpoutat atd.

Je snad vyhrožování sankcemi ze strany USA Evropské unii kvůli stavbě plynovodu Nord Stream II příkladem spojenectví a přátelství? Dělá něco takového spojenec a přítel? (ZDE)

Z těchto důvodu nechci, aby vojska USA u nás „zdomácněla,“ protože jejich případný „dočasný“ pobyt na našem území pokládám za větší bezpečnostní riziko, než pobyt vojsk SSSR od roku 1968 do roku 1990. Za celé toto období nás tehdejší SSSR nezatáhl do žádné svojí války, což se o USA nedá říct. Zatím stačí Afghánistán, kde umírají naši vojáci...

