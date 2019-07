Jií Weigl: Bude hůř

Přitom když před měsícem kritizovali levičáčtí aktivisté nedávnou personální změnu na postu ministra spravedlnosti, žádali její korekci a svolávali k tomu statisícové demonstrace, provázel to jásot médií a podpora celé opozice. Když prezident vyjádří pochybnosti nad důvody odvolání dalšího ministra této vlády a vhodností nově navržené osoby, je to zločin, který zasluhuje impeachement, který se také promptně organizuje. Před měsícem měl premiér okamžitě odstoupit, protože prý absolutně ztratil důvěru, dnes má prezident bez mrknutí oka okamžitě udělat to, s čím tento předseda vlády za ním přijde.

A na této bouři ve sklenici vody se naši politici i média vyřádí celé léto. Vážnějších věcí kolem si nikdo nevšímá. A přitom jde skutečně o budoucnost nás všech.

Například ona úžasná německá kandidátka na předsedkyni Evropské komise Ursula von der Leyen, která nám bude v příštích pěti letech fakticky vládnout (nikoliv prezident Zeman, aby bylo jasno), právě prohlásila, že v prvních 100 dnech ve funkci předloží klimatický zákon, který zakotví uhlíkovou neutralitu k roku 2050.

Že je to nesmyl, který nikdo neví, jak naplnit, a že to pro zastavení změn klimatu nemá žádný význam, je věc jedna. Že to však bude mít fatální dopad na náš způsob života a naši svobodu, je věc zcela jasná. Ve jménu této pseudovědecké environmentalistické chiméry probíhá zásadní progresivistický útok na demokracii a svobodnou společnost za blahosklonného nezájmu či dokonce s přímou podporou většiny politiků a médií. Přitom toto je nová totalita.

Zakážou nám všechno. Vždy se najde dost fanatiků, hlupáků či všeho schopných hochštaplerů, kteří budou nové náboženství iniciativně vnucovat a inkvizitorsky šířit. U nás jich máme dost. Piráti již chtějí zdražovat letenky a omezovat turistiku. Bude hůř. Zakážou auta, předepíšou, co budeme jíst, jak budeme bydlet. Jejich ideoví spojenci ve Španělsku a Německu již vyvlastňují. Zatím je to na počátku, ale přijde to ve velkém. Hodnoty nehodnoty. Dělat budeme smět jen to, co nám výslovně povolí. Bude to v zájmu planety. Ještě budeme se slzami vzpomínat, co strašného tenkrát nám hrozilo s průtahy při jmenování nového ministra kultury.

Jiří Weigl

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause.

Psali jsme: Jiří Weigl: Jak to tehdy bylo Blízký spolupracovník Václava Klause vzpomíná, jak se schvalovala přímá volba prezidenta. Bylo to velmi zajímavé Jiří Weigl: Na šikmé ploše Milion chvilek: Od Klause st. po Letné zaznělo, že se máme bát

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV