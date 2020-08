Jindřich Berounský: Když hloupé opatření pro bezpečnost poráží železnici

Dnešní den, 15. srpen 2020, lze prohlásit za svátek hlouposti na české železnici. Právě od toho dne má začít fungovat jedno z nejnejapnějších opatření za účelem zvýšení bezpečnosti železnice, které znamená přesně opak, ale zároveň návrat české železnice o více než 20 let do minulého století.

Na více než 60 tratích a traťových úsecích osobní vlaky výrazně zpomalí, mnohdy až na hranici únosnosti a využitelnosti z pohledu zákazníka, když navenek pro cestujícího budou jen každou chvíli delší dobu nesmyslně stát, aniž by se cokoliv dělo a strojvedoucí s dirigujícím dispečerem si nesmyslně popovídají, jako například: „Zde dopravna Kohoutkovice. Strojvedoucí vlaku 16726 Petrjánoš. Vlak 16726 v 16.21 v Kohoutkovicích. Může odjet vlak 16726 v 16.22 z Kohoutkovic do Olbramovic? Zde dirigující dispečer Jasenčák. Ano, vlak 16276 může odjet v 16.22 z Kohoutkovic do Olbramovic. Jasenčák. Správně, konec.“ Pokud si kdokoliv podobné hlášení a jeho obdobu vyzkouší a změří čas pro něj potřebný, na mnoha místech opepřený přelaďováním radiostanic, kterými se strojvedoucí bude zabývat namísto sledování vlakové cesty před sebou, dojde mu nejapnost opatření a i to, že opakovaným nesmyslným hlášením umoříme strojvedoucí i dirigující dispečery tak, že to rádo by podstatné přestanou vnímat a dojde jen k nesmyslnému a o to nebezpečnějšímu „blábolení a meldování“.

I na tratích a traťových úsecích, kde se žádné vlaky nepotkají, bude strojvedoucí neustále ohlašovat, kde je a žádat o souhlas k jízdě do další dopravny. Absurdní opatření pro bezpečnost, na které přišla doslova z leknutí expertní skupina ministra dopravy pro bezpečnost na železnici 15. července 2020 jako na odezvu na srážku vlaků u Perninku, může překonat už jenom ještě dokonalejší opatření v podobě zastavení provozu na železnici, aby bylo bezpečnosti učiněno zadost a lidé mohli přejít na mnohonásobně nebezpečnější silnici. Služební předpis D3 Správy železnic, který se jmenuje „Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy“ tak lze regulérně přejmenovat na „Předpis pro zkomplikování řízení a likvidaci drážní dopravy“.

Absurdita opatření se stává tragikomickou fraškou, když se jízdní řád Správy železnic podle nového opatření oficiálně upravuje od 15. srpna pouze na tratích 064 Mšeno – Mladá Boleslav – Lomnice nad Popelkou a 076 Mělník – Mšeno, kde se jízdní doba vlaků a časy jízdy mění o 2 až 6 minut a teoreticky by to nemělo nikomu vadit. Na ostatních tratích se bude hrát divadlo a budou se co nejrychleji a rutinně „meldovat nesmyslná hlášení“ i 4x za sebou tak, aby vzniklo co nejmenší zpoždění, za které náleží dopravci sankce od objednatelů – především krajů a ty budou dopravci muset vymáhat zpět po Správě železnic za „dobrou správu“ a řízení provozu, které vlaky zpozdí. Dodržení jízdního řádu bude paradoxně dokazovat nedodržení opatření a porušení předpisu, se kterým se legálně podle jízdních řádů počítá. Česká železnice se tak díky novému opatření dostala do situace, že předpisem jde postupně zastavit železniční provoz, aby byl bezpečnější, avšak nepoužitelný, ale v České republice naštěstí předpisy existují jen proto, aby se porušovaly, takže je vyhráno a zřejmě jezdit budeme!

Bohužel i v dnešní době je stále aktuální dovětek, který v rámci vyřizování stížností na plašení dobytka vlakem používali železniční úředníci za Rakouska-Uherska: „Ostatně jsme arci toho nesměrodatného názoru, že voli a osli by se měli řídit dráhou a nikoliv dráha podle volů a oslů.“

Jindřich Berounský

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

