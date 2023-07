Jindřich Karel: Policie České republiky - prý dobře a profesionálně vedená

reklama

A to nejenom ve vztahu k řeporyjské existenci, anebo například ve vztahu k útočníkovi z pražského metra Florenc, ale nově také ve vztahu k jakémusi profesionálnímu bijci a jeho oběti. Policie České republiky je navzdory technologiím a mimořádně početné na politicky nepohodlné občany vyčleněné) personální základně pravděpodobně neschopná identifikovat oběť napadení - muže, který skončil v bezvědomí, a na kterého potom snesl nadávky, urážky a facky jistý (jak již uvedeno) profesionální bijec. Bijec nebyl policií zadržený. Samozřejmě. Zlomit ruku při demonstraci aktivistovi, mlátit pěstmi pokojného občana, kopat do demonstrantů, šlapat po aktivistech, mlátit aktivisty, dehonestovat politicky nepohodlné občany, držet při komunikaci s politicky nepohodlnými občany ruku na pistoli, to je jiná káva oproti zásahu proti bijci. U něho totiž existuje riziko aktivního odporu. Položme si ale otázku. K čemu potřebujeme takovou policii? Za takové peníze, které nás každoročně stojí?! Incident, ve kterém hraje profesionální bijec "hlavní roli" se odehrál v Praze. Nějaký pan policejní prezident (není to tak dávno) tvrdil, že je pražská policie vedená dobře a profesionálně. Tak to asi slova "dobře" a "profesionálně" získala nový význam, ne?

Skutečný stav státu lze odvodit od toho, jak stát plní svoje institucionální úkoly. Je zřejmé, že v případě pražské policie něco asi nefunguje. Někdo by měl vysvětlit proč tomu tak je. Nevím, jestli je situace tak daleko, že už není možno dosáhnout nápravy, ale chci věřit tomu, že lze dosáhnout obratu. Ovšem v případě našeho Hlavního města, ve kterém si bezpečnostní situace zasluhuje pozornost by muselo dojít pro účely zlepšení k obměně vedení policie na pozicích Krajského ředitelství i ředitelství obvodních. K tomu však chybí vůle. Budeme tedy muset počkat, jak se situace vyvrbí. Ale ať už to dopadne s vedením pražské policie jakkoliv, tak jedno je jisté. Za ty peníze, kterými je pražská policie financovaná, dostává veřejnost sakra málo muziky.

