Jiří Baťa: Dědeček Křeček kontra b*beček Hrušínský.

Nebyl by to ani principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský, aby se zase pořádně neodkopal a s nemalou, až uštěpačnou radostí a posměchem nerýpnul do postaršího člověka, pana dr. Křečka, nově řádně zvoleného ombudsmana jenom proto, že s ním nepluje na stejné lodi a co horší člověka, který byl do funkce navržen prezidentem Zemanem, což je prý od prezidenta darovaná rafika.

reklama

To, že principál Hrušínský použil větu z dialogu Voskovce & Wericha, kteří si údajně dělali srandu z nesoudných dědků, co za I. republiky zabírali místo mladým a viděli v sobě budoucnost národa, cituji „Ono to sotva jde, ale ono to jde do kanceláře!“ nijak neomlouvá jeho nevymáchanou hubu, přesněji držku, protože jednak pánům V+W nesahá ani po kotníky a co hlavní, ani náhodou to myslel jako satiru, ale prach sprostý výsměch 82ti letému dr. Křečkovi! To je totiž to jediné, co umí vůči lidem, kteří se mu zajídají jenom proto, že projevují jiné politické tendence nebo názory a ještě jsou prý „kamarádi“ Miloše Zemana.

Nemálo tomu držkatý Hrušínský používá naprosto nemístné a urážlivé posměšky z (již nežijícího) pana doc. Ing. Františka Čuby CSc., o kterém se posměšně vyjadřuje jako o dědečkovi Čubovi, komoušovi ze Slušovic, který prý taky dostal trafiku v Senátu. K tomu dodává, cituji: Za dva a půl roku Čuba nepřišel do práce ani jednou! Za sto tisíc měsíčně, nekupte to!“ Pan Hrušínský má jistě dost interního rozumu, ale pokud jde o všeobecně známé znalosti např. o osobě Ing. Františka Čuby, bývalého člena KSČ jen dokazuje jeho intelektuální mezery ve znalostech a vědomostech o člověku, který už v době totality dokázal věci, na které se jezdili dívat a obdivovat odborníci ze Západu, včetně USA, Kanady apod. Něco podobného ve svém oboru pan Hrušínský nedokáže, kdyby tu žil sto padesát let! Jediné co mu jde, je dehonestovat a pomlouvat lidi!

Použijeme-li v této souvislosti stejnou rétoriku , jakou používá pan principál, který jako vždy s úsměvem od ucha k uchu, či ještě lépe řečeno usmívající se jako měsíček na hnůj a dávajíc na odiv svůj chrup, podobající se patníkům u cesty, se potutelně vysmívá pracovní době dr. Křečka, posmívá se (bagatelizuje) aktu skládání slibu, což komentuje slovy, že „skládá slib do rukou mladého ochránce práv prodavačů sushi“, čímž měl na mysli místopředsedu Parlamentu ČR Tomio Okamuru. A jak bývá u Hrušínského zrovna ne dobrým zvykem, neopomene jedovatou poznámku, že prý „jsme v dobrých rukou“ a že „prezident a premiér zařídili v naší zemi skvělou ochranu lidských práv a kdyby vám (rozuměj nám, občanům) ani dědeček Křeček a dokonce ani Pitomio Sushimura nepomohli, nezoufejte, je tu ještě vláda a paní komunistka Válková“. Možná zapomněl dodat, že v záloze je ještě i jím obdivovaná dáma Šabatová!

Velmi pikantní a až neskutečně pravdivá je však poznámka ani ne tak o komunistce JUDr. Válkové, jejíž členství v KSČ je stejně vyčpělé, jako lidskost a charakter jeho otce, je v této souvislosti jeho zmínka o „chartistech a kriminálních živlech“, kam principál zařadil i V. Havla, Patočku apod. A ironicky dodává: Moc děkujeme!

Nelze než opětovat, že rovněž, zato vážně i my (občané) „Moc děkujeme!“, že se tak přesně vyjádřil k osobě Václava Havla a jeho okolí! Suma sumárum, takto nějak „ne růžovo“ vidí některými lidmi cíleně vyvolanou situaci a atmosféru kolem nového ombudsmana JUDr. Stanislava Křečka principál „Divadla U Mezerky“, pan Tupyjan Sushinský!

Stručně řečeno, Hrušínského vystupování, se kterými předstupuje před veřejnost je plná nenávisti, záště, osobního vzdoru a netolerantnosti vůči názorové a ideové jinakosti se všemi platnými atributy demokratické společnosti je jedno velké, trapné chucpe, příznačné společnosti, kterou reprezentuje a tou je pražská kavárna.

(Pozn. Eventuální podobnost s podobnými výroky a postoji s jistým starostou jedné pražské městské části není vůbec náhodná!) Zdroj: ZDE

Psali jsme: Jiří Baťa: Exministryně Stehlíková se dopouští předsudečné nenávisti Jiří Baťa: Nepředstavitelná drzost, zvolit Křečka! Jiří Baťa: Ministr Petříček našel řešení. A že stojí za to Jiří Baťa: Když se má něco zmršit, tak ať už to stojí za to

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.