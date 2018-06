Jiří Baťa: Generál Pavel a jeho blá, blá, blá

Jak se vyjádřil nejmenovaný zástupce Evropských hodnot „s programem Kremlin Watch jsme jediným nevládním centrem v Česku, které systematicky odhaluje ruské vlivové a dezinformační kampaně. Této pocty od silné spojenecké instituce (NATO) si velice vážíme. Nebudu daleko od pravdy když zmíním, že tuto hrdou myšlenku pronesl sám jmenovaný J. Janda.

Ovšem daleko zajímavější je video-odpověď pana generála Pavla, ve které „brilantně“ odpověděl na otázku „Co Vám z toho, co si od nás přečtete, dává smysl“? (K vidění: ZDE) to je řeč, sorry, jako když sere a maluje. V odpovědi pan generál není schopen kloudně a plynule vyslovit jedinou větu, aniž by se neopakoval, nekoktal, nemluvě o tom, že hodnota jeho odpovědi se rovná zrcádku, přejetého parním válcem. Jestli takovými projevy pan generál disponuje i na zasedání vojenského výboru NATO, reputace ČR musí dostat pořádně „na frak“!

Velmi pozoruhodná je také „skupinové foto“, ve kterém je pan generál jako „nahý v trní“. Zvláště imponující je hrdý a sebevědomý postoj samotného guru Evropských hodnot Jakuba Jandy po levici pana generála. Usmívající se skupina (nepochybně ideologicky protirusky „uvědomělých“) mladých lidí v pozadí, tipuji ve stáří do 25 let, pokud patří k personálu think-tanku nasvědčuje, že Evropské hodnoty mají velmi kvalitní základnu pro svou činnost, kterou vykazují pro západní svět včetně NATO „vysoce záslužnou činnost“, po zásluze oceněna silnou Jandovou erekcí, pardon, spojeneckou institucí! Navzdory těmto oceněným úspěchům přesto my občané doporučujeme vřele, jděte se svými „Evropskými hodnotami“ do zádele!

Psali jsme: Jiří Baťa: Divadelní scéna na hraní, na hraně a za hranou Jiří Baťa: Generál Šedivý odhalil svůj „nadupaný“ protiruský bojový arzenál Jiří Baťa: Teď už máme důkazy. Rusko musí přijmout odpovědnost za sestřelení letadla, říká šéf NATO Jiří Baťa: Sociální bydlení a jeho (ne)řešení

autor: PV