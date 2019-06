Jiří Baťa: Martha Issová, inteligentní blbka

V rozhovoru pak poměrně ze široka a snad i věrohodně popisuje své atletické (ne)schopnosti ze školních let a že pro roli Zátopkové dnes musí podstoupit mnoho náročného tréninku, aby byla její role Dany věrohodná. Sport ve spojení s rodinou prý ale není zrovna jednoduchý. To je ovšem osud každého herce, který vezme roli a nemá k ní zrovna potřebné fyzické a jiné předpoklady.

Velice pozoruhodná je však kritická reakce samotné paní Dany Zátopkové k filmu, notabene ztvárněné své postavy v hraném filmu. Na otázku, co říká Dana Zátopková na to, že ji na stříbrném plátně bude hrát právě ona, Martha Issová řekla:

„V tomhle směru se ke mně žádná její autentická reakce nedostala. Jinak se se mnou ale baví velmi vřele, i když mi díky svému břitkému humoru dala při našem prvním setkání docela čočku. Jako sportovkyně totiž moc nechápe, proč máme my filmaři takovou touhu jejich příběh znovu odvyprávět. Síla sportovních výkonů je totiž podle ní jedinečná jen ve chvíli, kdy se odehrávají, a nedá se prý nijak zopakovat a uměle vytvořit nějakými herci. Říkala mi, že když se o nápadu na film poprvé dověděla, tak byla zuřivě proti tomu, ale teď už jí ten zuřivý odpor trochu pustil a máme si prý dělat, co chceme“.

Není od věci konstatovat, že paní Dana Zátopková má naprostou pravdu! Existuje přece nemalé množství dokumentárních filmů a jiných dokumentů, které zachycují a vypovídají o jejím, resp. jejich sportovních úspěších i jejich životě. To, že s natáčením filmu o sobě paní D. Zátopková nesouhlasí, resp. není nadšena, vyjadřuje jak její životní zkušenosti, moudrost, ale také nebývalou skromnost, která byla pro oba sportovce vždy příkladná a příslovečná! Výběr herečky Issové však pro ztvárnění postavy D Zátopkové je naprosto nevhodný, velmi neuvážený! Srovnáme-li základní fyziognomii, resp. podobu obou žen (tedy podobu z jejího aktivního sportovního období, ve kterém je paní Dana herečkou ztvárňována) je to podoba naprosto neidentická, neautentická (viz foto níže). To už je však více téma pro filmové kritiky a názor diváků, jak film přijmou.

Jiná věc je, s jakou nevšední, až hlubokomyslnou moudrostí se paní Issová vyjadřuje k politickému dění ve společnosti. Není důležité zde opakovat vše, co tato inteligentní blbka pronesla, stačí zopakovat názor, vyslovený jejím kolegou, hercem Ivanem Vyskočilem, který na adresu zainteresovaných řečníků říká: „Co mě naprosto vyvedlo z míry, byla ta jejich absolutní hluchota vůči argumentům proti. Ani zbla ochoty, alespoň nějaký argument vyslechnout, a hlavně naprostá, až totální absence představy – co potom? Nikdo mi nedokázal zodpovědět otázku, jak si představují uspořádání společnosti, kdyby se jim to snad nakrásně i podařilo, a to tedy bože nedopusť, vyřvat si svoje požadavky a vládu svrhnout. Kdo by dle nich měl nastoupit, jak po premiérovi Babišovi, tak po prezidentu Zemanovi? Nedokázali mi na to odpovědět a stále se té otázce vyhýbali,“ kroutí hlavou Ivan Vyskočil.

Nicméně, už i na tyto úvahy existují jisté představy o tom, kdo by mohl jít na místo premiéra Babiše, případně prezidenta Zemana. Když si uvědomíme zbožné představy některých demonstrantů, pak by to na postu premiéra mohl být třeba velkohubý pan Fiala z ODS, případně také ukecaný a přechytralý pan Rakušan z KDU-ČSL, nebo nedej bože, teplokrevný pan Pospíšil z TOP 09! V neposlední řadě na Hradě by jistě rádi všichni ti přiblblí demonstranti viděli svého takřka svatořečeného profesůrka Drahoše! Všechny možnosti však předem vyvolávají vážné pochybnosti, neboť takové politické, ekonomické a společenské, potažmo státní vedení nedává pražádnou záruku dalšího, pro většinu občanů sociálně spravedlivého a uspokojivého vývoje společnosti.

Paní Issová, uzavřená ve své „intelektuální bublině“ mj. také říká, že „Nedělám si iluze a vím, že se vždycky najdou lidi, kteří kvůli své frustraci nebudou chtít být aktivní a místo toho budou hrabat pod sebe a volit politiky, co jim toho co nejvíc naslibují na úkor škod někde jinde. Aktivita, o které mluvím, rozhodně všechno nespasí, ale výraznou pozitivní vlnu přinést může. Změny odjakživa iniciuje ta menší, aktivnější část společnosti“. Nevím, zad si uvědomuje, že vlastně mluví o sobě a svých přátelích z pražské kavárny a těch, kteří se demonstrace podporují, protože svými slovy přesně vystihuje jejich snahy a cíle. Má pravdu v tom, že změny často iniciuje menší, aktivnější část společnosti, bohužel si ale neuvědomuje, že k tomu, aby mohla být taková iniciativa pozitivně realizována, k tomu nutně potřebuje většinu. Pokud si myslí, že těch virtuálních 130 tisíc lidí na Václavském náměstí je schopno jejich bezobsažnou iniciativu prosadit, nemají vůbec představu, jak smýšlí většina občanů republiky. Má-li ale jejich zaříkadlo o „pravdě a lásce zvítězit nad lží a nenávistí,“ fungovat je nejvyšší čas, aby jak paní Issové, tak všem ostatním idealistům ty jejich bubliny hodně rychle praskly. Tudy totiž cesta k lepšímu rozhodně nevede, vždyť už jen ten název „Milion chvilek“ je silně zavádějící. Nejde totiž o vyjádření časové hodnoty, ale hodnoty finanční. Zadarmo ani kuře nehrabe, natož nějaký pan Mikuláš Minář, že?

Nezbývá než všem umělcům, co iniciují jakousi virtuální změnu ve společnosti doporučit staré moudré a stále platné přísloví: „Ševče, drž se svého kopyta“! Mají své povolání, které by měli ctít a jejich cílem by mělo být především úsilí o pozitivní umělecký projev a výkon. Pokud chtějí ovlivňovat politiku, mají k tomu jednu z velkých výhod demokracie: svobodné volby. Chce to ovšem jedno a sice, volit takové lidi, kteří splní jejich představy a předvolební sliby a hlavně naučit se respektovat volební výsledky. To ovšem řada z nich neumí navzdory tomu, že si zakládají na svém IQ, které však, jak zkušenosti ukazují, nejsou zdaleka takové, jaké se o nich sami nositelé domnívají. Důkaz o úrovni IQ totiž sami prezentují právě na tribunách demonstrací.

A na závěr několik moudrých rčení, které by si měli protagonisté demonstrací zapamatovat: „ Počítá se to, co bylo vykonáno, ne to, co bylo řečeno !“(Seneka), nebo „Caesar non supra grammaticos – „císař nemůže poroučet gramatikům (rozuměj učencům)“, aneb: o císaři, který se spletl v gramatice a chtěl, aby se podle toho upravila! Pochopí to se svým IQ paní Issová, Geislerová, Čvančarová, Mádl, Svěrák, Hanák, Nový a celá řada dalších? Kéž by!

Paní Dana Zátopková sice neoplývala nějakou mimořádnou ženskou krásou, ale pohled na M. Issovou představující D. Zátopkovou, je něco úděsného! Jestli se proti takové podobě paní Dana Zátopková neohradí, pak jen díky svému velkému sebezapření!

