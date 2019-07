Jiří Baťa: Ministr jak (sorry) z ho.na bič!

Parlamentní listy informovaly o zprávě, která pojednávala o tom, že srazu Sudetoněmeckého krajanského sdružení se zúčastnil také český velvyslanec v Německu Tomáš Jan Podivínský. Zatím co většinu pravicových „demokratických“ politiků to nechalo klidnými, k této skutečnosti se vyjádřila jak poslankyně KSČM Konečná a také Václav Klaus ml.

Oba k této skutečnosti zaujali velmi negativní stanovisko a pro objasnění účasti pana Podivínského na tomto sjezdu požádala paní Konečná ministra zahraničí Petříčka (ČSSD) o sdělení, za jakých okolností se velvyslanec Podivínský srazu Sudetoněmeckého landsmančaftu zúčastnil. Úplné znění odpovědi ministra Peříčka (ZDE).

Ovšem nejde mi ani tak o obsah odpovědi ministra Petříčka, i když sdílím její validitu, ale jde mi v tomto případě u důkaz úrovně IQ ministra Petříčka, který v odpovědi paní Konečné kromě jiného píše, cituji: Pan velvyslanec byl o účast na sněmu v roli zástupce České republiky požádán mým jménem prostřednictvím Sekce evropské Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Je vám jasné, o co jde? Já nemohu jaksi pochopit, čeho se Sekce evropské … na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, jejímž prostřednictvím se velvyslanec Podivínský zúčastnil zmíněného srazu, vlastně týká! Je sice pravda, že odpověď nepsal osobně ministr Petříček, ale někdo z jeho sekretariátu, nicméně jako ministr je pod dopisem podepsán a svým podpisem stvrzuje správnost obsahu písemnosti, v tomto případě dopisu.

Pokud už je zmínka o podpisu pana ministra Petříčka na odpovědi pro paní Konečnou, pak i tento podpis rozhodně stojí za pozornost. Všimněte si prosím, že v podpisu pana Petříčka je naprosto čitelné a zřetelné křestní jméno pana ministra, tedy Tomáš, ale jen vysoce odborně fundovaný grafolog by možná seznal, že ten čmáranec za jménem je příjmení pana ministra, tedy Petříček! Co vy na to?

Jak výše uvedený „failing“ ve formulaci odpovědi, tak samotný podpis ministra Petříčka napovídá o „výši“ jeho IQ. I když se jedná „jen“ o odpověď komunistické poslankyni Konečné (která také není žádné politické ořezávátko!) neznamená, že by korespondence na úrovni ministra (či jiného vrcholného orgánu), neměla mít tzv. „štábní kulturu“ zvláště, jedná-li se o orgán diplomatického sboru. Dopis s odpovědí paní Konečné na této úrovni panu ministrovi rozhodně dobrou vizitku nedělá. Ostatně, nenasvědčuje to něco o celkové úrovni ČSSD?

