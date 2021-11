Jiří Baťa: Odborníci přes „očkování“ jdou přes mrtvoly

V médiích se den co den objevují noví „odborníci“ přes problematiku Covidu-19, aby se se svými poznatky, pocity a názory přidali k těm, kteří se už také se svými názory a poznatky k této záležitosti vyjádřili dříve. Jedno je zřejmé, že téměř každý mluvil jinak, navzdory tomu, že se vyjadřovali ke stejnému tématu, stejnému problému. Není od věci zde pitvat co kdo řekl, faktem je, že člověk, který tyto názory a stanoviska odborníků sleduje, zůstává z toho, jak se říká, úplně „tumpachovej!“ Vedle toho lze také na různých videích poslouchat podobné tumpachoviny, které člověka nutí buďto se jim smát, být z nich udiven, nebo v neposlední řadě být šokován. Zde jsou, ve vší skromnosti, ukázky tří takových mediálních výstupů lidí, více či méně „odborníků“ na koronavirovou problematiku.

V první řadě lze zmínit videozáznam rozhovoru s bývalým mluvčím nechvalně proslulého ministra zdravotnictví pana Cikrta, který ve své řeči neopomněl zdůraznit, jak důležité je jednak se nechat očkovat, dále, že ti neočkovaní jsou nezodpovědní sobci a že by se měl na ně vyvinou větší tlak a také, že by se lidé měli chovat zodpovědně přesto, že již byli nemocní nebo pozitivní. Tím měl na mysli dodržovat všechna opatření, hlavně prý nosit respirátory, plnit ta nesmyslná, nezákonná nařízení Mzd, která vstoupila v platnost 1. 11. 2021. Upřímně, poslouchat pana Cikrta byl „nevšední zážitek“!

Dalším zážitkem bylo zjištění, vyjádřené paní Ruth Tachezy, viroložkou a jednou z členů mezioborové skupiny pro epidemické situace, která se k této záležitosti vyjádřila až neskutečně pozitivně. Tím není míněna celkově dobrá situace v šíření nákazy koronaviru, ale výsledky očkování. Paní viroložka Tachezy řekla doslova: Zejména starší lidi, kteří ještě nebyli očkovaní, by měli zejména praktičtí lékaři přesvědčit k vakcinaci. „Vakcíny úžasně fungují a díky nim jsme se již posunuli do daleko lepší situace!“ Potom, že není žádný pokrok, že? Jenom není dost jasné, proč když vakcíny tak „úžasně fungují“ je potřeba se nechat očkovat ne jednou, ale i dvakrát, třikrát a prý není vyloučeno, že i vícekrát! Zde není od věci se pozastavit u těch, kteří se odmítají očkovat. Je mnoho důvodů, proč se nehodlají podvolit nechat se očkovat, ale jeden z mnoha důvodů je nedůvěra ve vakcíny. Skutečnost je totiž taková, že současně používané vakcíny proti covidu ve skutečnosti vakcínami nejsou, neboť nevyhovují definici opravňující je za vakcínu se prohlásit:

• nezaručí dlouhodobou imunitu v řádu let,

• neochrání před opakovanou nákazou,

• nesnižuje radikálně úmrtnost; umírají i lidé dvakrát očkovaní,

• nesnižuje přenos viru.

To potvrzuje řada našich i zahraničních lékařských autorit a studií. O nich všaktyto informace v mainstreamu nenajdeme.

Nicméně paní viroložka budenadálee tvrdit, že vakcíny úžasně fungují, ale už neřekne, proč se musí očkování opakovat podruhé, potřetí a kdoví pokolikáté ještě. Asi to bude tím, že vývoj vakcín neměl řádný proces, nebyly provedeny zkoušky na zvířatech nebo proto, že vakcíny jsou schváleny jen „předběžně“, protože jejich vývoj má být ukončen až v r. 2023 (viz výše!).

Nu a jestli některý z odpůrců očkování má problém s důvěrou ve vakcíny, kterými by měl být „opíchán“ a přesto, že „výborně“ fungují, by se ale měl nechat očkovat jednou, potom ještě podruhé a potřetí... o vše s bůhví jakým výsledkem? To by asi měl každý pochopit, že na takové očkování nemusí a ani není povinen přistoupit. Že potom takový neočkovaný by nesměl např. do zaměstnání, restaurace, do kina, a zřejmě ani do MHD, jak navrhuje paní viroložka Tachezy podle rakouského vzoru, je věc v rozporu s platnými zákony, Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod atp. Těch perel od paní viroložky bylo víc, ale že „vakcíny výborně fungují“ byla perla největší.

Třetí poznatek sice není ničím až tak progresívním, nicméně také stojí za pozornost. Virolog Libor Grubhoffer, profesor v oboru molekulární, buněčné biologie a genetiky říká, že koronavirus, který se podle něj v současné době šíří Českem, je odvozený od jeho varianty delta plus. „ I proto se nám více, než bychom předpokládali a chtěli, dostávají i očkovaní jedinci, a to tak v jedné pětině až čtvrtině, se složitějšími průběhy onemocnění do nemocnic“říká.

Pan Grubhoffer odhaduje, že v Česku by mohlo příští týden denně přibýt 12 až 13 tisíc nově pozitivně diagnostikovaných. „Teď jsme v čase nula, kdy jsme přijali nová opatření, a ukáže se za dva až tři týdny, jak účinná byla“. Člověk by si myslel, že jsme se už někam posunuli a hle, my jsme v čase NULA! Nicméně, je tu zase ta otázka počtu nakažených. Podle pana profesora by to mohlo být prý až 12-13 tisíc denně. Proboha, kde je efekt očkování, když proočkovaných je cca 65 % občanů? Nelze se zbavit dojmu, že se mezi nemocné Covidem-19 počítá kdejaký usoplenec, pokašlávající kuřák, senior, kterému zrovna něco nechutná, nebo se „smrtelnou“ teplotou 37,1°C zedník, který prochladl na stavbě! Zdá se, jakoby všichni tito experti na koronavirus neznali příznaky jiných nemocí, kde kašel, rýma, slabost, nechutenství či zvýšená teplota atd., jsou typickými příznaky mnoha jiných nemocí, ne jenom Covidu-19, zvláště v podzimních měsích. Téměř vůbec se nemluví o klasické chřipce, na kterou běžně každý rok umíraly stovky, ne-li tisíce lidí. Dnes o chřipce nebo jiných respiračních nemocech jakoby bylo zakázáno mluvit, natož se o ní mediálně zmiňovat.

Jak výše zmíněno, celá řada expertů a odborníků se vyjadřuje ke Covidu-19, ale opravdové, vědecky podložené názory a stanoviska lékařů, vědců, specialistů z celého světa, ale i lidí, kteří se nejen povrchně zabývají virózou Covidu-19, nejsou brány v potaz. Ba co víc, např. podle experta Cikrta jde prý o nebývale rozšířenou lživou dezinformační propagandu ( nejspíše placenou a podporovanou Kremlem a Putinem!) na sociálních sítích, které negativně ovlivňují myšlení lidí, odpůrců očkování. Pravda pravdoucí, pane Cikrte, jenom masmédia, TV, radia a tisk k této problematice mlčí jako ryba. Názory a stanoviska jako diskuze jsou součástí demokracie. Nesmí však převažovat demagogie a lež. V diskuzích by se nemělo uchylovat k prosazování názorů a stanovisek, které jsou někomu ku prospěchu, resp. k zisku. Přesto se zdá se, že ty demagogické názory bohužel, převládají, jdou tzv. s větrem v zádech, nikoli čelem proti němu. K naší škodě, protože názory některých odborníků jsou chucpe, které jsou opravdu na pováženou ( různé způsoby diskriminace, šikany, povinné očkování, neočkovaným zákazat docházet do zaměstnání či jinak omezit na svobodě, atd.). To nápravu odpůrců očkování rozhodně nepřinese a ani problém Covidu-19 nevyřeší.

