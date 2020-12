Jiří Baťa: Opičiáda aneb Nechat se očkovat, nebo ne?

reklama

Obecně se tomu říká opičení, ovšem jako jistý obecný systém to lze také nazývat opičiádou, neboť i cvičení více cvičenců nenazýváme cvičeniádou, ale olympiádou či spartakiádou apod. Že s tím nemusí každý souhlasit, je ovšem nasnadě, nicméně to nic nemění na věci, o které tento článek pojednává.

V rozhovoru Parlamentních listů.cz se známou ekonomkou paní Markétou Šichtařovou mimo jiné zaznělo: „Tři bývalí prezidenti USA Barrack Obama, Bill Clinton a George Bush se zase ve snaze rozptýlit obavy jejich veřejnosti ohledně bezpečnosti vakcíny proti nemoci COVID-19 rozhodli, že se nechají naočkovat před televizními kamerami.“ Je konstatováno, že také v Česku panuje vůči očkování většinová nedůvěra. V rozhovoru je následně položena otázka, zda by podobné vystoupení respektovaných osobností, ať už politiků, umělců či jiných, mohlo pomoci zlomit nedůvěru v očkování?“

Paní Šichtařová na to odpovídá způsobem jí vlastním, a sice: „Proč, proboha, by kdokoliv měl věnovat pozornost nějakému demonstrativnímu příkladu? Cožpak nám všem nebyl dán vlastní rozum, abychom my sami rozhodovali o tom, jak naložit se svým životem? Proč by pro nás měl být relevantní názor někoho z našeho okolí? Jsme snad nějaké opice, abychom se místo používání lidské hlavy jen opičili?“ Sice nepoužila to nezvyklé slovo opičiáda, ale ono je to vlastně jedno, protože řekla něco, co má vlastně tentýž význam. Nyní k věci.

Výše uvedené řeči o demonstrativním očkování exprezidentů B. Obamy, B. Clintona a G. Bushe vakcínami proti nemoci Covid-19 je stejně (ne)věrohodné, jako by chtěli před veřejností vypít skleničku jódové tinktury a tím dokázat, že není životu nebezpečná, protože se používá k ošetřování tělesných poranění. Kromě toho nelze ani na okamžitk pochybovat, že mají-li jmenovaní páni exprezidenti podstoupit nějaké očkování proti Covidu-19, že k jejich očkování (ne)bude použita skutečná standardní vakcína, např. firmy Moderna, která je určená široké veřejnosti. Tomu by mohl věřit jen někdo, kdo je o americké jedinečnosti nezpochybnitelně přesvědčen, stejně jako je nezvratně přesvědčen o morálních kvalitách amerických byznysmenů alias filantropů, bývalých prezidentů, kteří jsou skutečně (!) ochotní riskovat své zdraví, ne-li život pro něco, na čem jim záleží asi stejně, jako na chcíplé pouliční kryse (za což považují většinu lidí nejen v USA, ale ve světě).

Říká-li paní Šichtařová, že „netřeba se opičit“ či provádět jakousi opičiádu také u nás jenom proto, že nám tito mocní lidé chtějí demonstrovat rádoby úspěchy americké vědy, potažmo medicíny v boji proti Covidu-19, pak má naprostou pravdu. Opičit se není třeba! Jednak každý rozumný člověk, který se zajímá o (bohužel teatrální) atmosféru kolem Covidu-19, musí vědět, že covidová kauza je uměle vyvolaná, udržovaná, že Covid-19 jakkoli je svým způsobem životu nebezpečný, je de facto účelově laboratorně posílený virus klasické chřipky. Situace s Covidem-19 je také zcela záměrně dramatizovaná, statistika covidového onemocnění zdaleka neodpovídá realitě a uváděným skutečnostem, hlavně však slouží potřebám farmaceutických firem a všem, kteří v návaznosti na vyvíjené vakcíny na léčení Covidu-19, určené pro miliony lidí údajně jako spásný lék, očekávají miliardové zisky (vakcína má či musí být aplikována dvakrát krátce po sobě).

Podstoupí-li páni exprezidenti USA tuto šaškárnu, pak jistě také proto, že jim Bill Gates a jeho nadace nejen budou vděčni, ale nepochbně je také velmi dobře odmění. Ptejme se tedy, kdo by si před televizními kamerami nenechal demonstrativně vpíchnout zcela neškodnou injekci, např. proti nadměrnému pocení, vydávanou za onu zázračnou vakcínu proti Covidu-19, dostanou-li za to odměnu v řádu několika milionů dolarů?

Z uvedeného vyplývá, že rozhodně není radno se opičit. Za očkování tolik vychvalovanou vakcínou nikdo nikomu nic nezaplatí, jistota, že vakcína má skutečně léčebné účinky bez vedlejších následků, není dosud prokazatelně deklarována. Naše média sice hovoří o vakcíně firmy Moderna, že prý má 100% účinnost, nicméně američtí odborníci a experti tvrdí, že kromě kladné účinnosti má také vedlejší negativní účinky velmi nebezpečného, trvalého charakteru. Český neurolog, jistý pan dr. Tolar, žijící a pracující v USA, se o amerických vakcínách od Pfizeru a Moderny vyjadřuje velmi pozitivně a říká: „...výsledky vakcín od Pfizeru a od Moderny ukazují, že efektivita je značně vysoká, přes 90 procent. Obecně je málo vakcín, které jsou takto efektivní!“ Škoda, že neuvedl ty jiné vakcíny, které nejsou takto efektivní!

Podle něj vakcínu od firmy Pfizer budou regulátoři již 10. prosince schvalovat. Pokud komise ve Spojených státech použití v příštím týdnu dovolí, bude se moci s vakcinací začít okamžitě. Že komise ve Spojených státech použití vakcíny od Pfizeru povolí, na to můžeme vzít jed, protože použítí vakcíny přijde zhruba nastejno, vezmeme-li v úvahu její 90% efektivitu! Lze-li ovšem považovat účinnost léku, v tomto případě vakcínu proti Covidu-19, z 90 % za efektivně vysokou, jak ji hodnotí pan Tolar, potom jiná vakcína se 100% účinností musí být hotový zázrak. Berme však toto hodnocení víceméně pragmaticky, pan dr. Tolar přece žije a pracuje v USA (a tedy, koho chleba jíš, toho píseň zpívej)!

Nicméně chce-li být někdo očkován vakcínami, vyvinutými za cca necelý rok (minimální doba výzkumu, vývoje, testování, schvalování a mnohé další procedury trvají v těch méně náročných případech min. dva a půl roku, jindy i několik let), navíc s pochybnými vlastnostmi, nikdo jim asi nebude bránit. Na druhé straně je očkování „zatím“ dobrovolné, takže někoho nutit k očkování zatím nehrozí. Ale to je to jenom „zatím“, protože není vyloučeno, že se EU někdo zblázní a dá pokyn (příkaz) k povinnému očkování všech občanů EU s pohrůžkou represivních opatření v případě, bude-li očkování odmítáno.

No řekněte, není to skvělé pomyšlení, že budeme mít za povinnost podstoupit něco, co v zásadě nechceme, co odmítáme? Dnes se mnoho lidí oprávněně čílí, jak jsme strašně omezování na občanských právech, občanské svobodě, na svobodném podnikání atd. Ano, jsme, o tom není pochyb, ale to je teprve začátek. Budeme-li si brát příklad ze tří ujetých, ale také dobře zaplacených exprezidentů, nebudeme-li se této zlovolnosti (rozuměj očkování) dostatečně důrazně bránit, dopadneme tisíckát hůř, než sedláci u Chlumce. Tam i přes drtivou porážku se národ ještě zvetil a dožil až do dnešních dnů. Po očkování pochybnými vakcínami (které si nebude možno podle značky nebo výrobce vybírat) může být všechno jinak. Lidé, buďte obezřetní, neboť případným očkováním vakcínami made in USA vás nic dobrého nečeká. Totiž těch zbývajících 10 procent neefektivnosti vakcíny je dost velký důvod jí moc nevěřit!

