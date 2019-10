Jiří Baťa: Pane senátore Lásko, nic lepšího, než obhroublý Pavel Novotný, by nebylo?

Zprvu mi to připadalo jako zlý sen, ale po několikeré přečtení jsem musel smutně konstatovat, že se mi to nezdá, že je to skutečnost. Pan senátor Láska nám prostřednictvím neurvalého, neúnosně vulgárního a psychopatického Pavla Novotného naznačuje, že skrze něho bychom mohli vidět a řešit neduhy naší společnosti, její dluhy a díry.

Pan Láska nepochybně naráží na dluhy a díry, které jsou v Ústavě ČR, které navzdory jeho krajní nevoli, umožňují vykonávat funkci prezidentovi Zemanovi. Jeho krátkozrakost je nebetyčná, ale s tímto optickým problémem a chabým úsudkem není zdaleka sám. Nicméně není nejmenších pochybností o tom, že kdyby se prezidentem místo M. Zemana stal prezidentem kníže Schwarzenberg, nikoho by nenapadlo poukazovat nějaké na díry a dluhy (v ústavě). Prostě proto, že by svou funkci vykonával jinak, k naprosté spokojenosti pravdoláskařů, havloidů, pražské kavárny apod. navíc s tím, že by jim vycházel ve všem vstříc. To samé platí v případě, že by volby vyhrál pan profesor Drahoš. Že by to byla česká katastrofa. není třeba připomínat!

Pan senátor Láska sice poznamenává, že Pavel Novotný je extrémní starosta, ale zato nám prý ukazuje, kde má naše společnost dluhy a díry. Není prý úkolem nás ostatních následovat jeho styl (to by nedopadlo dobře), s čímž lze naprosto souhlasit, bylo by však prý potřebné a užitečné naslouchat jeho upozorňování a ty díry trochu komfortnějším stylem, než je ten jeho, zalepit. Upřímně řečeno, z Novotného projevu, resp. jeho kanalizační žumpy si vybrat něco k lepení dluhů a dír na to už musí být fakt machr. Třeba pan Láska, ten si s tím jistě poradí!. Pan Láska dluhy a díry vidí nejspíš v naší ústavě, protože přeneseno na prezidentovy pravomoci a jejich údajné úmyslné překračování či porušování Ústavy ČR je to, co panu Láskovi vadí asi ze všeho nejvíce.

Je však poněkud nepochopitelné, že Novotného brutální vulgarita, naprostý deficit společenského taktu, slušnosti, lidské úcty, stejně jako to tupé bezmezné, bezskrupolozní, hulvátské, krajně nevhodné a neúnosné veřejné vystupování a vyjadřování, je pro pana Lásku východiskem a nadějí k řešení společenských problémů. To by zřejmě naši politici měli pro zlepšení či odstranění nedostatků a problémů ve společnosti čerpat z Novotného hluboké, smradlavé žumpy sraček, z jeho prostředí kurev, zmrdů, hajzlů, zombee, narkomanů, teplých hošánků a holčiček? Taková společnost, takové prostředí a takoví lidé že by měli být pro nás spásou, cestou a poučením, jak řešit dluhy a díry ve společnosti? Potěš pánbůh! Senátor Láska svou záštiplnou iniciativou v obžalobě prezidenta Zemana nemá ještě pořád dostatečně „vytažené triko“ a proto potřebuje své ego ještě více zviditelnit a také znemožnit!

Smutné na tom bude (pokud už není), že tyto Láskovy názory bude pozitivně hodnotit a sdílet ODS, která se dosud nijak neohradila, případně nedistancovala od naprosto nepřijatelných způsobů, které Pavel Novotný jako politik a člen ODS jak ve funkci starosty MČ Prahy 7, tak vůči veřejnosti naprosto benevolentně (a požitkářsky) používá. To je ta liberální demokracie podle ODS! A s tím chtějí vyhrát volby?

