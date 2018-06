Jiří Baťa: Předseda ODS Fiala dělá ze sebe politického analfabeta

Tvrdit totiž, že vznikne polokomunistická vláda pod patronátem prezidenta M. Zemana jen proto, že ČSSD vstoupí do vládní koalice s hnutím ANO, kterou z naprosto logických důvodů hodlá svými hlasy virtuálně podpořit KSČM, by snad mohl prohlásit nějaký Ruda Poděs ze Suché Vody, který toho o politice ví stejně jako pan Fiala o Suché Vodě.

Je až úsměvné, jak se pan profesor Fiala snaží eliminovat svou vinu, neschopnost, zahlazovat stopy, svádět problémy a nedostatky ODS na druhé, aby potom mohl na veřejnosti vytrubovat takové nesmysly, jako že vznikne polokomunistická vláda. Pan profesor jaksi nemůže strávit fakt, že své možnosti promarnili a že jejich neschopnost využili právě komunisté. Ale pozor, komunisté nejsou součástí předpokládané vlády, ale pouze jsou ochotni tuto vládu, jak již bylo řečeno, ze zcela pragmatických důvodů podpořit. Není pochyb, že to pan profesor vidí stejně, ale nemůže to přece přejít bez povšimnutí, resp. Bez toho, že by zcela bezdůvodně nepomluvil KSČM a samozřejmě i prezidenta Zemana ze snahy být „zaháčkování“ ve vládnutí. Směšné a ubohé při vědomí, že jim Andrej Babiš mnohokrát nabízel spolupráci a účast ve vládě, ale ODS ( tj. Oponentní Demagogický Spolek) v čele s předsedou panem Fialou to velkoryse (a neuváženě) odmítla, neboť by to znamenalo překročit práh presumpce neviny a spolupracovat s trestně stíhaným premiérem. Ale také, že být s nimi ve vládě by znamenalo (v lepším případě), být až tím druhým. A to oni přece tak hluboko nemohou klesnout! Ovšem místo toho, aby přiznali, že se mohli o účast ve vládě s hnutím ANO aspoň pokusit, dlouhodobě jí házejí klacky pod nohy, dělají obstrukce a potíže,kde se dá a když se najde rozumná partaj, bohužel zrovna ta komunistická, tak je z toho „poprask na politické scéně“.

„Vedení ČSSD udělalo vše pro to, aby přesvědčilo členskou základnu, aby pod patronátem M. Zemana vznikla polokomunistická vláda ANO, ČSSD a KSČM Takováto vláda nebude pro ODS partnerem, ale soupeřem,“ napsal předseda ODS pan Fiala na Twitteru. Provokativně přehlíží, že ve vládě komunisté evidentně nebudou (notabene ani o to neusilují), ovšem to, že jsou ochotni, za jistých podmínek, vládu jen podpořit, aniž by si dělali nějaké nároky na post ve vládě, jim strašně vadí. Ostatně jim vadí všechno, co pochází z dílny KSČM. Vstřícnost pana Fialy a jeho partaje vůči naději na vytvoření jakés takés vlády, která má předpoklad dostat důvěru je neskutečně vstřícná: už předem totiž avizuje, že taková vláda nebude pro ODS partnerem, ale soupeřem! „Uděláme vše pro to, aby dopady vládnutí této vlády na směřování, vývoj země a její občany byly co nejmenší. Již při podzimních volbách bude příležitost začít situaci měnit. Věřím, že výsledky podzimních voleb budou začátkem konce této vlády“, vyhrožuje sebevědomý pan profesor. Jinými slovy: vláda půjde vpřed, ale ODS hodí zpátečku, v lepším případě bude dělat vše, aby to vládě a nám občanům hodně ztížila.

Aby toho nebylo málo, svou kašičku si přihřál i politický fajnšmekr pan Gazdík když konstatoval, že : „No tak sláva, bude vláda! Ne, že by byla podle mého gusta, opře se o komunisty, takže to fakt ne. Ale alespoň skončí měsíce vlády bez důvěry Sněmovny, kdy se strana s třetinovou podporou voličů chovala jako absolutní vítěz!“ Má sice pravdu jednak v tom, že ANO se zcela oprávněně chovalo jako vítěz, protože skutečně vítězem bylo! Ale stejně jako u pana předsedy Fialy postrádám rozumné, resp. objektivní hodnocení této skutečnosti, nechápu ani pana Gazdíka, jak může lživě prohlašovat takovou nestoudnost, jako že strana (má tím na mysli hnutí ANO) s třetinovou podporou voličů se chovala jako absolutní vítěz! Je dost nepochopitelné, proč ze sebe dělá pan Gazdík pitomce když dobře ví, že to co říká není pravda. Pravda sice je, že ANO získala třetinovou podporu voličů, ale všech voličů, což je pořád mnohonásobně víc, než jeho STAN! Nebo že by to byl příznak z „přepracovanosti“?

Z toho vyplývá, že nepochybně v cíleně destrukční politice nezůstane ODS sama, protože stejné „zásadové pochopení“ pro novou vládu mají, jak vidno také STAN, TOP 09 a nepochybně i KDU-ČSL. Takovou vstřícnou „demokratickou“ politiku pro občany ČR dokáží jen naši „demokraticky smýšlející“ pravicoví politici. Jejich jednání připomíná rčení, že: „Lidé (v tomto případě politici ODS) v sobě nesou cítění králů: chtějí, aby proti druhým mohli vše, ale ti druzí proti nim nic!“ A ono jim to jaksi furt nevychází!

autor: PV