Jiří Baťa: Předseda ODS lže a občané jsou mystifikováni výsledky senátorských voleb

„Výsledky 2. kola senátních voleb jsou dobrou zprávou pro Českou republiku – vládní většina polokomunistické vlády nebude mít v Senátu většinu!” (viz)

Takto se vytváří fake news, dezinformace, falešná, nebo účelová propaganda, takto se rozeštvávají občané, pro které pan Fiala ještě přidává chucpe, že „je to dobrá zpráva“ pro Českou republiku. To sice může být pravda, pokud ovšem pan Fiala považuje za Českou republiku voliče ODS, kterých sice vzhledem k výsledkům nebylo málo, ale zdaleka to neodpovídá počtu jinak volících občanů ČR. Nebylo by od věci požádat pana Fialu, aby jmenoval jednoho jediného člena vlády, který je současně členem KSČM. Jestliže se veřejně vyjadřuje o vládě, že je polokomunistická, logicky by tam měl být nějaký komunista. Ale protože tam není, pan předseda ODS, pro úplnost profesor PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. čelný opoziční politik veřejně lže a je tedy lhář, neboť tvrdí nepravdu o české vládě, čímž jí také účelově škodí.

Další údajně „dobrou zprávou“ je či by měla být skutečnost, že nejsilnějším senátorským klubem budou Starostové se 17 mandáty, následovaní právě ODS a také KDU-ČSL shodně se 16 senátory. V této zprávě však je (zda jde o úmysl či šlendrián je otázka), značný chaos, ne-li mystifikace neboť, jak uvádí portál E.15, vítězem letošních senátních voleb se stala ODS, u jedenácti jejích finalistů bylo zvoleno deset. Celkem tak budou mít občanští demokraté 16 senátorů, což je i předpokládaný počet členů klubu Starostové a nezávislí.

Aby toho nebylo málo, v téže informaci se také konstatuje, že v horní komoře bude mít ODS nejsilnější klub, stejně jako hnutí STAN, které dnes získalo šest senátorů. Celkem budou mít po 16 senátorech. Navzdory těmto informacím pak na stejném portálu E.15 je však také uvedeno, že nejsilnějším klubem v Senátu, který má právo nominovat předsedu horní komory, by měli být se 17 senátory Starostové a nezávislí. Ve finále jim přibylo sedm členů.

Rozumíte tomu? Je to prostě typický český Kocourkov. Nejen že nám naše internetová media předkládají mystifikující zprávy a informace, navíc předseda jedné z vítězné politické strany, která se dělí o vítězství v počtu senátorů s jinou pravicovou stranou (STAN) je zřejmě natolik omámen vítězstvím a úspěchem senátorských voleb, že si dovolí veřejně a vědomě lhát o složení české vlády. Jistě to má své politické důvody, ale že je lhář, mu nikdo neodpáře!

Jiří Baťa

autor: PV