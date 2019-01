Jiří Baťa: Přímá volba prezidenta v zrcadle názorů

Několik dnů zpátky to byl rok, co byl Miloš Zeman podruhé zvolen prezidentem České republiky v přímé volbě. Dost nemile jsem byl překvapen, že při hlasování ve Sněmovně PČR v r. 2011 se komunisté hlasování zdrželi.

Kromě toho, jak se lze dočíst v Halónovinách, zavedení přímé volby se komunistům jeví jako dost problematické, i když nejsou ani zásadně proti, ani zásadně pro. Z předních politiků se pozitivně k přímé volbě vyjádřil premiér A.Babiš, který to hodnotí jako pozitivní prvek přímé demokracie. Pan Kalousek, předseda poslaneckého klubu TOP 09 se přiznává, že při hlasování zvedl ruku „pro“ přímou volbu, avšak s odstupem času prý toho lituje a pokládá to za svůj velký politický prohřešek.

Jiný představitel pravicového spektra, místopředsedkyně poslanců ODS Jana Černochová přímo „hořce lituje“ že k této změně, tedy k přímé volbě, vůbec kdy došlo. Pokud by prý dnes někdo předložil návrh na změnu, hlasovala by pro ni. Otázka je, proč čeká na někoho, kdo předloží návrh na změnu a proč to neudělá sama? Zřejmě si není jistá, že by s tím uspěla. Předseda poslanců STAN Jan Farský zase soudí, že tato verze přímé volby prezidenta spíše národ rozděluje, než stmeluje a očekávání, která od přímé volby prezidenta byla vložena se nenaplnila, spíše se ukázaly negativní stránky. Samozřejmě, jak pro koho!

Z uvedeného jasně vyplývá, že přímá volba prezidenta spíše nebo především nevyhovuje pravicovým stranám. Vysvětlení je nabíledni, nesplnilo se především očekávání č. 1, že bude zvolen jejich kandidát Karel Schwarzenberg, což pro ně bylo hlubokým zklamáním. Tato skutečnost se pak jako červená nit vine dál kolem činnosti stávajícího prezidenta Miloše Zemana až do dnešních dnů. Všechno, co dělá a jaké politické postoje zastává pravicovým stranám a opozici nevyhovuje, pokud to není (podle nich) naprosto špatné. Dalším fatálním zklamáním pak byla druhá přímá volba a druhá výhra Miloše Zemana, když stejně jako K. Schwarzenberg v první volbě, tentokrát neuspěl protikandidát Jiří Drahoš. A při tom si od něj tolik slibovali. A protože prezident Zeman je člověk natolik zásadový, že nehodlá ustupovat tlakům a požadavkům jak ze strany nespokojené pravice, tak naverbovaným (uplaceným) skupinám provokaterů a trvá na svých názorech, postojích a rozhodnutích, byla resp. je nejen přímá volba špatným rozhodnutím, ale apriori špatný je i prezident Miloš Zeman.

Nebudu daleko od pravdy, že pokud by byl v první, eventuálně ve druhé přímé volbě zvolen předjímaný vítěz K. Schwarzenberg, resp. J. Drahoš, takové výhrady, námitky nebo nesouhlasy by od pravicových politiků neexistovaly. Je totiž zásadní, že M. Zeman dělá (v rámci možností) objektivní politiku, což v praxi znamená, že neakceptuje pravicovými politiky tolik očekávanou či potřebnou orientaci na západní struktury, že se neangažuje a neprosazuje proamerickou zahraniční politiku, a to i v případě, že podporuje naše členství v NATO a už méně EU. A vůbec tím nejhorším co popuzuje nejvíce pravicovou scénu (a pražskou kavárnu) je Zemanova vyvážená a prospěšná angažovanost na východní trhy, jeho pozitivní všestranné vztahy s Ruskem a ekonomický interes na spolupráci s Čínou. Něco podobného by v případě zvolení Schwarzenberga či Drahoše bylo naprosto vyloučeno a naopak, jejich hlavní zainteresovanost by byla směrována na Západ, západní či prozápadní politiku, podpora EU, NATO, přijetí eura, podpora imigrantství atd. To jsou v podstatě hlavní důvody, proč se pravičákům nezamlouvá přímá volba prezidenta, potažmo Miloš Zeman, prezident z těchto voleb vzešlý.

Psali jsme: Jiří Baťa: Dříve skákal na můstcích, dnes vyskakuje v politice Jiří Baťa: Není nad slušnost a korektnost, aneb co může způsobit kniha Jiří Baťa: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy versus profesionální sport Jiří Baťa: Tábor v Letech znovu na scéně, tentokrát v trestně-právní rovině. Kolik nás to bude stát?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV