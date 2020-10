Jiří Baťa: Vaše averze k osobě Miloše Zemana je patologicky nebezpečná

reklama

Paní Němcová, omlouvám se, že Vás neoslovuji „vážená“, resp. „milá“, protože ani jedno, ani druhé se k Vaší osobě nehodí. Proč? To se dozvíte, když dočtete tento dopis. Důvod, proč Vám píši tento otevřený dopis je, že chci, lépe řečeno musím reagovat na Vaše neskonale hloupá, servilní, populisticky relevantní a provokativní slova, která jste, nikoli neuváženě, v poslední době vypustila (mám nutkání napsat z Vaší nevymáchané huby, ale napíši) z Vašich úst.

Chápu Vaše velmi emotovní rozhořčení z pohledu pravicového opozičního politika, přesněji političky nad současnou koronavirovou situací ve státě, na druhé straně nechápu Vaše nesmyslné nářky, bědování, výtky na adresu vlády a v neposlední řadě hrubé pomluvy M. Zemana , kterými zamořujete sdělovací prostředky všeho druhu. Kritizovat umíte naprosto dokonale, jen tomju chybá reálné návrhy, jak to dělat jinak, lépe, rychleji a účinněji. Ne, nehodlám zde zmiňovat obsah Vašich výroků a pomluv, sama nejlépe víte, co jste kdy a kde o kom řekla. Žijete zřejmě v mylném domnění, že dnes už jako senátorka, jste řekla něco velmi nevšedního, pozoruhodného, co najde celospolečenské uznání. Jak to ve skutečnosti vidí občané, si můžete ověřit.

Vaše ostrá slova měla zřejmě oslovit tu část občanů, kteří stojí, či se názorově shodují s osobností prezidenta Miloše Zemana, který je podle Vašeho názoru příčinou všeho zla, všeho špatného, všech nedostaků a všech problémů. Vaše averze k osobě Miloše Zemana je patologicky nebezpečná, podle Vás nezasluhuje pozitivní pozornosti, naopak, je potřeba jeho názory a výroky odmítat, protože podle Vašeho názoru cokoli řekne,je ze samotného principu špatné, nepřijatelné, zcestné, škodlivé, zavržníhodné, dokonce i vlastizrádné. Pravda, každý máme nárok na svůj názor, jen je třeba si domyslet, nakolik je názor korektní, relevantní a pro občany a společnost přínosný, protože Vaše projevy a názory se často více podobají vylévání opoziční špíny, než promyšlenému názoru, resp. věcné a seriozní kritice.

Paní Němcová, vzhledem k ohlasům a názorům, vyplývajících z diskuzí občanů, čtenářů Parlamentních Listů, jak jsem si jich několik desítek stačil přečíst, ve Vašem vlastním zájmu doporučuji přečíst si v Parlamentních Listech (ZDE) názory občanů jako reakci na Vaše výše zmíněné výroky a názory, případně na ty, které ještě vyjádříte k situaci ve státě či společnosti, nebo kdy zase a znova budete „rejt“ do prezidenta.

Z různých záznamů nebo přenosů ze zasedání obou komor Parlamentu je vidět, jak mnozí poslanci či senátoři „usilovně“ pracují, když s prominutím „čumí“ do notebooků, kde sledují bůhví co (třeba fotbal či hokej), ale zjistit, co na jejich vystoupení, názory a výroky říkají občané je nezajímá. Ne, není to otázka času, to je otázka osobního zájmu vědět, co si o politicích myslí veřejnost, potažmo občané-voliči! Pokud budou mít politici zájem znát také odezvu či reakci občanů na své často velmi „pozoruhodné“ a „výživné“ výroky a názory, všeobecně na jejkich práci, bude také politika jinak vypadat. Dnes je politik nadmíru spokojen sám se sebou, neboť se (mylně) domnívá, bůhvíco interesantního a veledůležitého neřekl. To platí o politicích obecně.

Vy politici totiž máte velký problém a sice, že se absolutně nezajímáte, že odmítáte zabývat se názory občanů, kteří se vyjadřují k tomu co říkáte, jaké máte názory, postoje, reakce atd. Je to velká chyba, když strkáte „hlavu do písku“, jen abyste nemuseli o sobě číst, slyšet či vidět, jak strašně jste u občanů špatní, profláknutí, zdiskreditovaní, zkorumpovaní, odtrženi od reality a zdravého úsudku. Takové poznání by Vám možná(!) otevřelo oči a těm chápavějším napovědělo, v čem se mýlí, v čem chybují, nebo dělají špatně. Myslím, že v případě takového poznání byste také velmi rychle vystřízlivěli ze svých zcestných, abstraktních představ, jak moc jste důležití, jak moc jste oblíbení, ale také, jak moc, „jste vedle“, jak moc se mýlíte a za předpokladu kritického myšlení, jste-li toho schopni si mohli uvědomit, v jakém hlubokém rozporu s realitou a názory občanů-voličů žijete. Vaše bublina opravdu není zas tak velká, jak si myslíte a pokud si paní Němcová budete chladit žáhu ostrakizací a nekorektními pomluvami prezidenta Zemana, bude Vaše hvězda svítit jen na cestu do pekel. Ostatně, to je osud jak Senátu, tak ODS.

S přesvědčením, že o to projevíte zájem, případně zvědavost, přikládám odkaz na názory, jaké vyslovili v diskuzi čtenářl Parlamentních Listů na Vaše poslední vystoupení, ve kterém jste vyslovila opravdu velmi „pozoruhodné“ hodnocení výroků a názorů, které pronesl prezident M. Zemana v souvislosti s opatřením vlády ve věci koronaviru. ZDE Poznamenávám, že v době, kdy tento dopis píši, je těch diskuzních příspěvků (názorů) „jen“ asi 540. Tak klidné čtení, paní Němcová!

S pozdravem Jiří Baťa

13.10.2020

