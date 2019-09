Jiří Baťa: Velmi příznivá a pravdivá odezva

Souhlasím s názorem v článku a dodávám k tomu. Patnáctiletá, nedospělá školačka to nemá zcela jistě z vlastní hlavy. Spíše je nástrojem někoho, kdo sleduje své osobní, nicméně pochybné cíle. Kdyby chtěla patnáctiletá školačka řešit ukradené dětství skutečně, tak by nebyla tak sobecká a neřešila by jen své dětství. Co mají říkat děti z Koreje, z Vietnamu, kde vedly USA kruté války a pozabíjely miliony nevinných lidí, civilistů a dětí. Jak jsou na tom děti v Afghánistánu, Sýrii, Iránu, Iráku, na Ukrajině, kde se vedou války, ničí se bombami a letadly životní prostředí a za neskutečně těžkých podmínek migrující do Evropy? V těchto zemích bombami zničili domovy mnoha dětí, které proto nemohou chodit do školy, navíc, jejich rodiče byly zavražděni. Těm nezničil svět dětství? Těm snad nebylo znemožněno chodit do školy? Nevím, proč se lidé a děti neobrací na OSN, aby členové OSN ukončili válečné stavy po celém světě a to už hlavně s ohledem na nelidskost válečných zločinů, které děti těchto zemí skutečně připravují o dětství, školu,lepší života a nás všechny mj. i o zdravé klima.

Pozn. Dovolil jsem si přidat několik slov a upravit několik výrazů. Škoda jen, že se autor vydává za inkognito autora holešovské výzvy, které jsme ve skutečnosti já a jistý pan V. P. autentičtí autoři.

(můj článek najdete ZDE)

Psali jsme: Jiří Baťa: Gréta a její klimatické SOS. Ale co dál? Jiří Baťa: Ani ne vážený a už vůbec ne milý pane Zieglere Jiří Baťa: Pravda se těžko snáší, natož pak nepravda Jiří Baťa: Šestnáct není stejné, jako že dvacet bez dvou je osmnáct

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV