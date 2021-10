Jiří Baťa: Vidím jednu psychiatričku a je mi z ní nevolno

reklama

Především, paní Stehlíková je známá tím, že nejenže nemá prezidenta Zemana ráda, ona jej přímo nenávidí. Patří k těm, kteří dlouhodobě usilují o prezidentovo odstoupení z funkce různými neseriózními, neřku-li přímo podrazáckými způsoby. Anketa Je Světlana Witowská dobrá moderátorka? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 14072 lidí

Že není prezident Zemana zdráv, resp. že je nemocen, o tom není pochyb, to snad ví a uzná každý. Jiná věc je, jakou nemocí je prezident postižen a jak je vážný jeho stav. Tuto skutečnost zatím oficiální místa nesdělila. Z jistých kruhů, ale také od některých lidí, je snaha vymámit z lékařského konzília lékařskou zprávu o zdravotním stavu M. Zemana. Protože, nebo přestože zatím žádná oficiální zpráva o zdravotnímu stavu prezidenta nebyla vydána, rozhodla se paní doktorka psycholožka Stehlíková sama informovat veřejnost cestou médií (viz odkaz níže) o subjektivním, navíc dálkově vypozorovaném zdravotním stavu prezidenta M. Zemana. Paní psycholožka říká prý co vidí, i když na druhé straně říká, že se již delší dobu s prezidentem sama osobně nesetkala, ale že celý život léčí lidi, viděla stovky ba spíše tisíce lidí, kteří měli podobnou diagnózu. Tato její imaginární diagnoza zdravotního prezidenta tedy je, že

došlo k masivnímu poškození nervové soustavy,

došlo k poškození mozku,

má jaterní cirhózu, která je doprovázená ascitem,

kognitivní funkce, především ty související s pamětí, se u něho zhoršily.(jako psychiatr to prý pozná, viděla záběry, když odcházel z nemocnice!),

je těžce závislý na alkoholu, které je podle ní multisystémové (odvolává se na to, že prý jak vypadala dříve jeho chůze či jak má povadlá víčka, to jsou charakteristická poškození kognitivních nervů, jde o klasické alkoholové poškození, (věhlasná psycholožka poněkud zapomíná, že prezident má 77 let, a že povadlá víčka ke stáří patří), poškození alkoholem je prý multisystémové,

tyto poruchy lze nazvat alkoholovou demencí a je prý otázkou, jak je schopen rozhodovat o veřejných věcech, když prý nedisponuje rezervou paměti. Takový člověk je strašně manipulovatelný!!

Jak vyplynulo z jejího „dobrozdání“ o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana, tak tuto svoji diagnostiku „vystavila“ zřejmě pouze na tom, jak sama říká, že mluvila s lidmi (snad s panem Vystrčilem, Schwarzenbergem, paní Němcovou, P. Novotným, či s některými „umělci“ jako je pan Hutka apod.), kteří prý prezidenta viděli a byli šokovaní tím, že není schopen si pamatovat a orientovat se v čase a proto prý takový člověk není schopen zpracovávat nové podněty. Kognitivní funkce se mu prý v poslední době prudce zhoršily. Pozoruhodné na tom je, že toto resumé, resp. konstatování činí paní doktorka Stehlíková bez toho, že pacienta, tj. prezidenta M. Zemana v době a čase, ve které jeho zdravotní stav popisuje, vůbec viděla in natura. Jsou to jen dedukce, které se mohou více či méně naplnit či potvrdit ovšem za předpokladu, že tak bude učiněno na základě oficiální medicínské zprávy lékařského konzília.

Výše uvedená diagnóza, jak si ji sama vytvořila či vydedukovala paní psycholožka Stehlíková, je značně zavádějící. Naprosto cíleně a účelově, protože zde nejde jen o zdravotní stav prezidenta Zemana, ale také o jeho těsnou vazbu na premiéra A. Babiše a naopak. Tento „nežádoucí duel“ totiž leží mnoha politikům nejen v žaludku, ale zatěžují myšlenky na nedej bože jejich další „spolupráci“ po volbách a na jejich možném společném vládnutí.

Na otázku, proč prezident sám nevystoupí a nevysvětlí, co přesně mu lékaři sdělili, paní psycholožka Stehlíková rázně odpověděla:

„Nejlepší by bylo, kdyby pan prezident promluvil k národu a uklidnil nás. Proč to neudělá, když se šíří fámy dokonce i o jeho smrti? Protože toho není prostě schopen. Fyzická smrt prognosticky může přijít v řádu měsíců, ale smrt sociální už nastala, jak to u těžkých alkoholiků bývá. V Lánech je fyzická schránka prezidenta, mozek už odešel. Ať nám to prezident a lékaři vyvrátí nebo vysvětlí, jak na tom prezident je. Občané mají právo to vědět!“ Jisté je, že i občané by asi chtěli znát zdravotní stav prezidenta, ale hlavně by to chtěla vědět sama paní Stehlíková, pražská kavárna, havloidi atd. Ta tučně vyznačená slova a věty lze chápat či považovat jako zbožné přání nejen paní psycholožky Stehlíkové. Případná reálná smrt Miloše Zemana (na kterou čeká řada nihilistických neřádů) by paní Stehlíkové a všem stejně smýšlejícím antizemanovcům vyvolala značné uspokojení, neřku-li radost, na druhé straně není pochyb o tom, že miliony občanů by taková událost také velmi zarmoutila.

Nicméně, naturalizovaná Češka paní MUDr. Stehlíková, dává všem velmi okázale najevo, jak bez jakéhokoliv procítění se vyslovuje o osobnosti pana prezidenta Zemana, jak neeticky se vyjadřuje k jeho zdravotním problémům, aniž by vzala v potaz skutečnost, že např. konstatování o „alkoholikovi“, který prý nemohl bez alkoholu vydržet, a díky tomu trpí alkoholovou demencí atd. Takové domněnky již nemusí být relevantní a jsou zcela účelová. Paní MUDr. Stehlíková si dokonce uvědomuje, že by mohla být za své vyjádření žalována, ale domnívá se, že toho prezident už nebude schopen (zřejmě předpokládá, že prezident je již mentálně zcela mimo realitu). Pokud by se tak přece jenom stalo, požádá prý o soudní znalecký posudek v oblasti psychiatrie (zde není ovšem zřejmé, zda by šlo o posouzení jejího nebo prezidentova psychického stavu!?). Osobně se domnívám, že v daný okamžik by posouzení psychického stavu měla podstoupit především sama paní MUDr. Stehlíková!

